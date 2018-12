Asortiman novih LG Ultra monitora na CES 2019

Na CES sajmu koji se narednog meseca održava u Las Vegasu, LG Electronics (LG) će predstaviti svoje najnovije „Ultra” monitore među kojima se ističu UltraWide kojeg odlikuje izuzetna produktivnost i UltraGear za unapređeni gejming.

U skladu sa svojom reputacijom vodećeg inovatora u kategoriji UltraWide monitora (format prikaza slike 21:9 i veći), impresivna površina novog LG monitora dijagonale 49 inča (model 49WL95) dizajnirana je sa namerom da se poveća produktivnost prilikom svakog zadatka, dok LG-jev najnoviji UltraGearGaming Monitor (model 38GL950G) spaja izuzetan kvalitet slike i munjevitu brzinu kako bi se postigao sveobuhvatni doživljaj.

2019 LG UltraWide Monitor

Najnoviji UltraWide monitor kompanije LG odlikuje veliki zakrivljen ekran formata 32:9 koji pruža izuzetan kvalitet slike. Zahvaljujući svojoj bioskopskoj veličini, LG 49WL95 predstavlja visokokvalitetno rešenje koje zamenjuje nezgrapnu postavku više ekrana. Dodatni prostor koji pruža njegov ekran od 49 inča i neverovatan format prikaza slike čine LG UltraWide savršenim za istovremeno obavljanje više zadataka. Impresivan broj piksela od 5120 x 1440 (ekvivalentan broju piksela na dva Quad High Definition monitora od 27 inča koji stoje jedan pored drugog) i 108 piksela po inču (PPI) obezbeđuje optimalnu jasnoću slike, omogućava lakše čitanje dokumenata i lakše editovanje fotografija i video zapisa.

Novi LG UltraWide monitor predstavlja pravi instrument za unapređenje produktivnosti. Pogodan za svaku vrstu posla, ovaj monitor savršeno odgovara ljudima koji rade u sektoru finansija, IT-ja, dizajna i arhitekture, gde su neophodni preciznost i kvalitet prikaza. Koristeći LG-jevu IPS tehnologiju koja je najbolja u klasi, ovaj monitor pruža zadivljujuće preciznu reprodukciju boja koja pokriva 99 odsto prostora boja. Sa podrškom za HDR10, ovaj monitor bez problema prikazuje video igre i snimke koje koriste HDR.

Kako bi u najvećoj meri iskoristio neverovatan prostor koji pruža ekran, LGUltraWide monitor poseduje Picture-by-Picture mod za uporedno prikazivanje sadržaja iz više izvora i istovremeni rad sa više aplikacija. Dual Controller Software omogućava vezu sa više uređaja koji svi mogu da se kontrolišu putem jedne tastature i miša, radeći nesmetano sa PBP u cilju unapređenja toka posla i povećanja efikasnosti. Uz pomoć USB Type-C portova, korisnici mogu istovremeno da prenose podatke i pune uređaje – čak i laptopove. Atraktivno zakrivljen displej monitora povećava utisak gledaoca pri gledanju filmova i sličnog sadržaja, dok čist, minimalistički dizajn i tanko metalno postolje ostavljaju utisak savršene elegancije.

2019 LG UltraGear Gaming monitor

LG na sajmu CES predstavlja i svoj novi Nano IPS UltraGear monitor za gejmere, sa podrškom za NVIDIA G-SYNC i frekvencijom osvežavanja slike od 144Hz u cilju brzog i glatkog gejminga bez cepanja slike. Živopisne slike sa neverovatnom bojom su standardne na rezoluciji monitora od 3840 x 1600, pokrića od 98 odsto lestvice boja DCI-P3. UltraGear monitor je dizajniran kako bi gejmeri uronili u format prikaza slike formata 21:9, uz zakrivljeni ekran i dizajn koji je praktično bez ivica. Sferno osvetljenje, osmišljeno radi stvaranja najboljeg mogućeg iskustva igre, pruža do šest različitih podešavanja boja koje potiču iz poleđine monitora i mogu da se prilagode raspoloženju gejmera, istovremeno smanjujući zamor očiju.

„LG redovno na tržištu predstavlja napredne monitore, koji poseduju funkcije posebno osmišljene za različite segmente potrošača”, izjavio je Jang Ik-hwan, rukovodilac LG-jevog IT sektora kompanije Home Entertainment. „S obzirom na to da postoji širok izbor modela koji se fokusiraju na produktivnost, kvalitet slike i vrhunski gejming, sve više potrošača vidi LG kao lidera u inovacijama kada je reč o monitorima”.

Posetiocima sajma CES 2019 preporučuje se da od 8. do 11. januara posete štand #11100 Kongresnog centra Las Vegas kako bi izbliza pogledali najnovije napredne LG monitore.