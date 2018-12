ASUS Republic of Gamers gejming monitorima priznanje četvrtu godinu zaredom

ASUS Republic of Gamers (ROG) danas je najavio da su ROG gejming monitori proglašeni svetskim liderima četvrtu godinu zaredom, uzimajući najveći tržišni udeo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu. Ova četvorostruka kruna je veliko dostignuće, potvrđeno najnovijim izveštaje WitsView-a, vodeće agencije za istraživanje, koja je deo kompanije za globalno istraživanje tržišta TrendForce.

Izveštaj za kraj godine je otkrio da se ukupno tržište za gejming ekrane sa brojem frejmova koji prelazi 100 Hz dupliralo 2018. i dostiglo novu najvišu vrednost od 5,1 miliona jedinica, na globalnom nivou.

ASUS ROG monitori: Izbor šampiona, gejming profesionalaca i internacionalnih događaja

ASUS ROG gejming monitori su dugo bili glavni izbor za gejming profesionalce širom sveta, a ni 2018. nije bila izuzetak. Ove godine, ROG ekrani su odabrani od strane mnogih visoko kotiranih e-sport timova dobro poznatih na internacionalnoj sceni, kao što su: Ninjas in Pyjamas, renomirani švedski tim koji je specijalizovan u Counter Strike: Global Offensive® (CS:GO®); Rogue Warriors, najbolje rangirana kineska ekipa koja je vlada u League of Legends® (LoL), PlayerUnknown’s Battlegrounds PlayerUnknown’s, Battlegrounds (PUBG), Warcraft® III, GKART i Hearthstone; Refund Gaming, broj 1 vijetnamski PUBG tim; i ASUS ROG Elite, srpski LoL tim koji je najbrže rastući tim u srpskoj Fortuna e-sport ligi.

Dodatno, ROG gejming monitori su uživali izdvojenu poziciju na mnogim gejming turnirima i događajima. Oni uključuju: BlizzCon® 2018, epsku američku proslavu svih stvari vezanih za Blizzard Entertainment; DreamHack Masters Stockholm 2018; PGI China 2018; CS:GO Asia Championships 2018; i Rift Rivals 2018. ROG monitori su takođe potvrđeni izbor za 2019 Call of Duty® Svetsku ligu.

Ova popularnost sa gejming profesionalcima i koordinatorima događaja dodaje na poduži spisak priznanja i zahvalnosti koje je ROG dobio od medija i fanova, koji ovaj brend vide kao prvi izbor kada su u pitanju gejming monitori. ASUS i ASUS ROG su rangirani kao najbolji brend monitora u 18 različitih zemalja.

Dekada neprestanih inovacija na polju gejming displeja

ASUS ROG ima više od 10 godina iskustva u razvoju vodećih svetskih gejming monitora koje gejmeri širom sveta doživljavaju sa zadovoljstvom i ushićenjem. ROG brend je takođe predstavio mnoge prekretnicu u inovacijama, uključujući predstavljanje prvih gejming monitora sa brzinom osvežavanja od 144 Hz, 2012. godine. Prateći ovo, brzina osvežavanja od 144 Hz je postala standard za svaki veliki e-sport događaj i turnir. Onda, samo dve godine kasnije, ASUS ROG je predstavio prvi monitor na svetu sa QHD rezolucijom i G-SYNC™ tehnologijom.

Ove godine, ASUS ROG inovacije su nastavile istim tempom, sa predstavljanjem monitora koji spadaju u najbolje na svetu. Oni uključuju: ROG Swift PG258Q, prvi i najresponzivniji monitor na svetu koji isporučuje brzinu osvežavanja od 240 Hz; ROG Swift PG27UQ, prvi 4K HDR monitor na svetu sa brzinom osvežavanja od 144 Hz; i ROG Swift PG27VQ, najresponzivniji zakrivljeni monitor na svetu sa ASUS Aura Sync RGB svetlosnom sinhronizacijom; kao i ROG Swift PG65, gigantski 65-inčni monitor za 4K HDR gejming do 120 Hz.