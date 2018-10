Dell proširio UltraSharp liniju monitora

Poznat kao jedan od vodećih proizvođača monitora na svetu, Dell zadovoljava zahteve komercijalnih korisnika sa novim asortimanom Dell UltraSharp monitora, koji inovativnim dizajnom i tehnologijom, kao i vrhunskim performansama ekrana, imaju za cilj povećanje produktivnosti i izuzetno korisničko iskustvo. Novi monitori namenjeni su korisnicima u oblasti finansijskih usluga i računovodstva, osiguranju, trgovini, postprodukciji, programiranju i inženjeringu.

Dell UltraSharp 49 zakrivljeni monitor, 32 4K USB-C i 34 USB-C zakrivljeni monitori dolaze sa jedinstvenom funkcijama, poput Picture-by-Picture koja omogućava multitasking sadržaja sa dva različita računara. Ugrađena tastatura, video i miš pomažu korisnicima da naizmenično rade na sadržaju uz pomoć jedne tastature i miša.

Ovaj novi portfolio UltraSharp monitora takođe nudi prikladnu USB-C konekciju koja puni povezani laptop pri prenosu podataka i video signala, sve uz pomoć jednog kabla, kako bi se smanjio broj kablova.

Dizajnirani uzimajući u obzir produktivnost, svi UltraSharp monitori dolaze sa sledećim funkcijama:

Potpuno podesivi stalak za veću udobnost korisnika – visina, nagib, okretanje

Ekran sa funkcijama Flicker-fee i ComfortView, koji smanjuju emisiju plave svetlosti i smanjuju opterećenje očiju

Easy Arrange on Dell Display Manager za organizaciju više aplikacija i povećanu efikasnost rada sa više sadržaja

Premium Panel Exchange

„Kao jedan od najomiljenijih brendova monitora na svetu, Dell nastavlja da gradi svoju reputaciju inovatora u industriji. Još jednom smo pomerili granice tehnologije predstavivši prvi 49-inčni zakrivljeni dvojni QHD monitor. Ovaj monitor nudi izuzetno panoramsko iskustvo bez kompromisa u pogledu dizajna ili funkcionalnosti“, rekao je Kirk Schell, viši potpredsednik kompanije Dell Displays & Engineering. „Ovaj revolucionarni 49-inčni zakrivljeni monitor namenjen je poboljšanju performansi i produktivnosti stručnjaka u oblasti finansija, bankarstva, inženjerstva i kreativne industrije. Sa novom UltraSharp linijom, ostajemo posvećeni pružanju najboljih iskustava našim komercijalnim kupcima“.

Dell predstavlja prvi 49-inčni zakrivljeni dvostruki KHD monitor na svetu (U4919DW), sa revolucionarnim ultra-širokim odnosom slike 32:9, što ga čini besprekornom zamenom za dva 27-inčna QHD monitora. Veliki ekran sa rezolucijom 5120×1440 i IPS tehnologijom omogućavaju korisnicima da pregledaju više sadržaja i vide fine detalje sa konzistentnim bojama u širokom uglu gledanja.

Uz novi Dell UltraSharp 32 4K USB-C monitor (U3219Q) korisnici imaju priliku da dožive izuzetne performanse ekrana sa neverovatnim detaljima zahvaljujući Ultra HD 4K rezoluciji, koja omogućava četiri puta više detalja od Full HD rezolucije. Display HDR™ 400 sa VESA sertifikatom podržava reprodukciju HDR sadržaja što za rezultat ima neverovatno realistične slike. Vidljivost detalja povećana je zahvaljujući osvetljenju ekrana od 400 nita i dubini od 1,07 milijardi boja, dok InfinityEdge omogućava iskustvo gledanja sadržaja praktično bez ivica.

Takođe, novi Dell UltraSharp 34 zakrivljeni USB-C monitor (U3419W) omogućava impresivno iskustvo gledanja na zakrivljenom USB-C monitoru od 34 inča koji i rad i zabavu podiže na novi nivo. Izuzetno širok ekran od 34 inča (WQHD (3440×1440), IPS tehnologija) sa odnosom slike 21:9 omogućava veći ekran, idealan za multitasking, a ugrađeni dvostruki zvučnici od 9W upotpunjuju celokupno iskustvo od slike do zvuka .

Dell UltraSharp 24 i 27 USB-C monitore (modeli U2419HC i U2719DC) odlikuje uzak bočni profil i mala baza, što ih čini savršenim za manje, moderne kancelarije. Praktično nevidljive, uske ivice poboljšavaju iskustvo gledanja u postavkama sa više monitora. Monitor od 24 inča (FHD) i 27 inča (QHD) dolaze sa dve različite opcije, sa ili bez USB-C povezivanja, za vrhunske performanse ekrana u inovativnom dizajnu.