Dezeen X Samsung: Takmičenje u dizajnu postolja za televizore

Kompanija Samsung i vodeći časopis u oblasti dizajna i arhitekture, Dezeen, organizuju prvo globalno takmičenje u dizajnu dodatne opreme za QLED televizore, ukupnog nagradnog fonda od 30.000 evra.

Dizajneri koji žele da učestvuju na takmičenju, svoje radove treba da pošalju do 1. avgusta. Potrebno je da dostave inovativan renderovan model i 3D crtež svog dizajna za postolja za QLED televizore, kao i odgovarajući strateški biznis plan.

Proces prijave i podnošenja dokumentacije odvijaće se preko internet stranice www.dezeen.com, gde svi zainteresovani mogu preuzeti formular za učešće i dobiti više informacija o takmičenju Dezeen X Samsung.

Pet najbolje plasiranih finalista takmičenja biće pozvano na sajam IFA 2017, sajam elektronike široke potrošnje i kućnih aparata, koji će biti održan od 1. do 4. septembra u Berlinu.

Na osnovu ovih pet predloga, biće proizvedena stvarna postolja za televizore i izložena kao deo posebne postavke na Samsungovom štandu na IFA sajmu. Tom prilikom biće proglašen i dobitnik glavne nagrade na takmičenju, kome će biti dodeljena nagrada od 8.000 evra.

„Želimo da pružimo mogućnost svima, pa i našim klijentima, da pokažu svoju kreativnost i da nam pomognu da dizajniramo dodatnu opremu za televizore koja će biti veliki hit“, rekao je HS Kim, predsednik Divizije ekrana u kompaniji Samsung. „Naša je vizija da kreiramo jednu otvorenu platformu za dizajnere koji dolaze iz svih delova sveta, kako bi pokazali svoju genijalnost kroz jedinstveni dizajn postolja koji se uklapa u različita okruženja u domu“.

Samsungov QLED TV je tako dizajniran da korisnicima daje slobodu da ga postave bilo gde u svom domu. Revolucionarni elementi dizajna ovog uređaja stvaraju tehnologiju koja se uklapa u svaki pojedinačni dom bez obzira na estetiku njegovog uređenja.