Dolby TrueHD tehnologija zvuka na LG OLED televizorima

Ovogodišnji modeli OLED televizori kompanije LG Electronics dodatno će poboljšati audio doživljaj za gledaoce sa revolucionarnom Dolby TrueHD tehnologijom koja omogućava reprodukciju sadržaja bez gubitka zvuka.

Superiorne mogućnosti za prikazivanje video materijala LG OLED televizora sada nude novu audio dimenziju kako bi se kreiralo autentično filmsko iskustvo.

Ova tehnologija će putem nadogradnje softvera stići do domova vlasnika LG OLED televizora iz linije za 2017. godinu, koji će moći da uživaju u neverovatnom Dolby TrueHD zvuku, primenjenom u poslednjim filmskim naslovima 4K UHD Blu-ray produkcijskih kuća. Svi modeli iz ove serije poseduju Dolby AC-4 dekoder, što im omogućava da budu izvor impresivnog trodimenzionalnog zvuka.

„LG OLED televizori postali su lider na tržištu premium TV uređaja i predstavljaju optimalnu platformu za one koji žele da iskuse sadržaj na jedan krajnje autentičan način“, rekao je Brian Kvon, predsednik kompanije LG Electronics Home Entertainment. „Sa Dolbi audio i vizuelnim tehnologijama, LG nastavlja da pruža poboljšano iskustvo koje pomera granice konvencionalne upotrebe televizora.“

Vlasnici LG 2017 televizora takođe mogu uživati u kombinovanom Dolby Vision i Dolby Atmos iskustvu putem instalirane Dolby Access aplikacije dostupne na ključnim tržištima, a još deset zemalja će se priključivati svakog meseca. Aplikacija pruža različite sadržaje za celu porodicu, iz različitih oblasti kao što su putovanja, sport i umetnost.