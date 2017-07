Gigantski monitor LG 43UD79 sada dostupan i u Srbiji

Impozantni monitor kompanije LG Electronics (LG) pod nazivom 43UD79 sa dijagonalom od 43 inča (više od 110 cm), koji je ove godine predstavljen na svetskom tržištu, sada je dostupan u Srbiji.

Dimenzije novog monitora, dizajniranog za poslovnu upotrebu, kao i za igrice i kućni bioskop, moguće je uporediti sa četiri ekrana od 21.5 inča.

Mnogo funkcija u jednom ekranu

4K UHD monitor sa ekranom rezolucije od 3840×2160 piksela, predstavlja odlično rešenje za istovremeno obavljanje mnoštva različitih funkcija: korisnici mogu izdeliti ekran na četiri dela i istovremeno na svakome od njih obavljati različite zadatke.

Novi uređaj je idealna alatka za poslovne i kreativne korisnike: zahvaljujući gigantskim dimenzijama, oni istovremeno mogu pratiti vesti na berzi, cene akcija i grafikone koji prikazuju kretanja. Osim toga, monitor omogućava i pristup ogromnim bazama podataka i tabelama, te softveru za analizu i multimedijalnim sredstvima za montiranje video zapisa.

Ekran se može segmentirati na nekoliko načina: opcija Onscreen Control dozvoljava horizontalno i vertikalno razdvajanje površine monitora, ali korisnici mogu da odaberu i opciju triple-split ili picture-in-picture orijentaciju.

Zahtevne video igre

Novi monitor je sjajan izbor i za zabavu. Dizajneri su ga opremili svim potrebnim karakteristikama, koje će doprineti da bude odličan gejmerski monitor, nudeći kontinuiranu sliku bez kašnjenja, te savršeno vizuelno iskustvo.

Dynamic Action Sync režim rada osigurava da nema prekida u emitovanju slike, čak ni u najdinamičnijim igrama. Kako crni stabilizator obezbeđuje čistu sliku čak i u najtamnijim nijansama crne, gejmeri tokom igranja video igara mogu primetiti protivnike i u najmračnijim uglovima.

Ovaj veliki monitor se sastoji od takozvanih IPS panela, tako da je slika koju prikazuje jasna i bez ikakvih izobličenja, čak i kada se gleda sa strane, dok je prikaz boja izuzetno živopisan. Ekran sa dijagonalom od 43 inča pruža ogroman prostor za igrice. Sa dva Rich Bass zvučnika od 10 vati odličan zvuk produbljuje iskustvo igranja, a povezivanjem sa dodatnom audio opremom, monitor može postati idealan kućni bioskop.

Korisne karakteristike

Bez obzira na to da li planirate da ovaj monitor koristite u poslovne ili zabavne svrhe, fleksibilnost je dodatno poboljšana uz četiri HDMI ulaza, što korisnicima dopušta da istovremeno povežu čak četiri uređaja (laptop, set-top boks, blu-rej plejer…).

Kroz USB Type-C ulaz, moguće je povezati mobilni telefon ili tablet sa monitorom i pregledati slike ili video zapise na velikom ekranu ili jednostavno puniti mobilni uređaj. Dizajneri su se potrudili i oko ergonomije, pa su omogućili da se ekran može naginjati za 5 do 10 stepeni.

Novi monitor kompanije LG doprinosi efikasnosti, vizuelnom iskustvu i praktičnosti u smislu kreativnog korišćenja masivnog ekrana, kao i hardverskih i softverskih funkcija. Samim tim, predstavlja idealan izbor, čak i za korisnike koji provode više od osam sati ispred računara.

Novi monitor je sada dostupan u Srbiji po ceni od 87.590 RSD.