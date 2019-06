Istraživanje kompanije Sony: Veličina televizora je bitna

Uprkos porastu popularnosti manjih, prenosivih uređaja, dimenzije televizora postaju sve veće – i nema nagoveštaja da će se smanjivati.

Prema istraživanju koje je u Evropi[i] sprovela kompanija Sony u okviru izveštaja „Evolucija dnevne sobe“, više od trećine ljudi (35 odsto) sada želi TV koji ima više od 55 inča, a njih 16 odsto želi TV koji ima više od 65 inča, kao što je novi XG95 TV.

Poslednjih nekoliko godina porasla je popularnost televizora sa velikim brojem inča i u zemljama Adriatic regije. „Prema podacima iz ovog istraživanja, samo 30,7 odsto ispitanika iz zemalja Adriatic regije 2016. godine želelo je TV od 55 inča i više, dok je prošle godine taj procenat porastao na 50 odsto“, ističu u kompaniji Sony.

Želja za ekstra-velikim TV setom je najveća u Francuskoj, gde više od četvrtine ispitanih (26 odsto) tvrdi da bi njihov izbor bio televizor od 65 inča, a veće televizore takođe cene i u Belgiji, gde jedan od pet ispitanika preferira televizore koji imaju više od 65 inča.

Zapravo, imati veliki televizor je toliko važno da ga jedan od deset ispitanika smatra ključnim statusnim simbolom, čak više od pametnih telefona i tableta (7 odsto), dizajnerske odeće (7 odsto) ili skupih satova (6 odsto). Skoro polovina (48 odsto) ispitanika želi veći TV od onog koji trenutno poseduje.

Od evropskih zemalja koje su obuhvaćene istraživanjem, Italijani imaju najveću potrebu za unapređenjem, 57 odsto ispitanika želi veći TV. Oni su takođe najviše skloni tome da precenjuju svoj prostor, pa tako 18 odsto onih koji su kupili TV priznaju da je on preveliki za njihov prostor, a isto važi i za ispitanike iz Velike Britanije.

Iako se obično smatra da su muškarci opsednuti veličinom, veliki televizori su takođe važni i ženama, a prema istraživanju 43 odsto njih želi veći televizor. Uprkos tome, muškarci su definitivno skloniji filozofiji „veće je bolje“, pošto 10 odsto njih želi nešto veće nego što poseduju.

S obzirom na to da je tehnologija omogućavala sve više načina i mesta za gledanje televizije, gledaoci su sve više cenili kvalitet koji pruža gledanje na većem ekranu od onog na manjem – a veliki procenat njih, čak 80 odsto ispitanika i dalje biraju TV kao mesto za najbolje iskustvo gledanja. Razlozi koji se navode za ovo su: ugodnije gledanje (72 odsto), bolji kvalitet gledanja (60 odsto) i to što izgleda impresivno u kući (18 odsto).

Gevin Makron (Gavin McCarron), stručnjak za televiziju kompanije Sony, izjavio je: „Uvek smo posvećeni tome da naša neverovatna zabava izgleda dobro, veće veličine ekrana sa vrhunskim standardima kvaliteta slike, kao što je XG95 televizor kompanije Sony, savršene su za uživanje u najboljoj zabavi. Najnoviji XG95 TV poseduje ugao gledanja X-Wide Angle†, koji obezbeđuje da čak i u manjim životnim prostorima dobijete isti pogled gde god da sedite. Dodatno, sa režimom Netflix Calibrated i IMAX Enhanced, doživljaj velikog ekrana je savršeno moguć u udobnosti između vaša četiri zida.“

Vodeća britanska TV psihološkinja Ema Keni (Emma Kenny) objašnjava zašto ljudi više vole velike televizore i doživljavaju ih kao statusni simbol:

„Svidelo nam se to ili ne, posedovanje stvari povezujemo sa znakom uspeha. Tržište za velike televizore je poraslo, i to ga je učinilo konkurentnim okruženjem. Ako želite da vaš dom bude moderan, a vaš životni stil izgleda uspešno, onda statusni simboli jesu važni. Ovaj sistem verovanja ‘veće je bolje’ nikada nije bio tako istaknut, kao u svetu televizora.“

„Dnevne sobe se pretvaraju u kućne bioskope, što čini iskustvo gledanja boljim nego što je ikada bilo. Dok je za mnoge od nas posedovanje sezonske karte za gledanje omiljenog fudbalskog tima nedostižno, ipak se možete osećati kao da ste na utakmici kada imate veliki, kvalitetan TV ekran ispred sebe,“ istakla je Ema Keni.

„Iako ovo može da ukazuje na povećanje ega, drugi mogući razlog je taj što je gledanje televizije često zajedničko iskustvo. Za razliku od vrlo skupog sata, ili automobila, koji su u vlasništvu jedne osobe, televizija je nešto od čega svako, ko živi u kući ili tu kuću posećuje, ima koristi. Dakle, dok se s jedne strane može smatrati razmetanjem, ona može imati i određene altruistične elemente. Zbog toga zajednička karakteristika gledanja sporta na televiziji može da uključi pozivanje prijatelja i porodice, omogućujući onima do kojih vam je stalo korist od vašeg izbora tehnologije,“ smatra Ema Keni.

Takajuki Mijama (Takayuki Miyama), šef kompanije Sony za planiranje i marketing TV proizvoda u Evropi, izjavio je: „Primetili smo kontinuirani rast popularnosti velikih televizora tokom godina; tome su doprineli činioci kao što je porast želje za iskustvom uživanja u kućnom bioskopu, moguće kao protivotrov nastajanju kulture gledanja stvari u pokretu, zajedno sa televizorima koji postaju sve pristupačniji. Sada, sa uređajima kao što je Sony XG95, gledaoci mogu da izaberu televizor veličine do 75 inča za mali deo cene koju bi platili u prošlosti.“

O Sony XG95 televizoru:

Sada dostupan, XG95 je Full Array LED TV, koji pruža kvalitetnu filmsku sliku u kući.

Uz pomoć snažnog procesora Picture X1™ Ultimate, XG95 pruža vrhunsko 4K HDR iskustvo gledanja sa neuporedivim nivoom detalja i jasnoće. Tehnologija Object-based HDR remaster stvara bolju dubinu, preciznu teksturu i sve realističniju sliku.

Model XG95 od 75“ i 85“ sadrži X-Wide Angle† koji obezbeđuje da slika zadrži svoj kvalitet bez obzira na ugao gledanja i pruža bolji kvalitet slike iznad uobičajenih mogućnosti LCD televizora, zahvaljujući originalnom optičkom dizajnu kompanije Sony i X-Motion Clarity™ tehnologiji koja nudi vodeću uglačanost u industriji za neverovatan sportski pregled.

Za još bolje iskustvo gledanja, XG95 serija donosi Sound-from-Picture Reality™ sa inovativnom Sony Acoustic Multi-Audio™ tehnologijom.

Televizori XG95 imaju režim Netflix Calibrated, IMAX Enhanced[ii] , Dolby Vision™ i Dolby Atmos™, kako bi pružili iskustvo gledanja baš kao što je kreator nameravao.

Da bi televizor i dom bili pametniji, XG95 ima ugrađenu funkciju Google Assistant[iii] , kao i mikrofon koji omogućava korišćenje bez ručne kontrole. Novorazvijeni korisnički interfejs donosi besprekoran i brz pristup omiljenim aplikacijama i podešavanjima.