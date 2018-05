Lenovo Legion novi sponzor računara i monitora na Pro League i Major turnirima

Kompanija Lenovo i kompanija Ubisoft danas su najavile da će brend Lenovo Legion biti novi zvanični sponzor računara i monitora na Pro League i Major turnirima u igri Tom Clancy’s Rainbow Six Siege kompanije Ubisoft, kroz eksluzivno globalno partnerstvo. Partnerstvo će trajati kroz celu sezonu Rainbow Six Siege Pro League takmičenja, od proleća 2018. do proleća 2019. godine, u regionima Severne Amerike, Evrope, Bliskog Istioka i Afrike (EMEA), Azije i Pacifika, i Latinske Amerike.

Kompanija Lenovo će obezbeđivati takmičenje širokim spektrom gejming hardvera visokih performansi koji će se naći u rukama nekih od najposvećenijih i najveštijih igrača igre Tom Clancy’s Rainbow Six Siege na svetu, kako bi tesitrali i pomerili svoje granice tokom ovog takmičenja. Partnerstvo takođe podrazumeva inicijative zajedničkog brendinga i zajedničke promocije, poziv fanovima da se priključe globalnim nagradnim igrama i takmičenjima, kao i jedinstven virtuelni Lenovo Legion privezak za oružje koji igrači mogu dobiti kroz ispunjenje posebnog izazova u okviru igre.

Igra Tom Clancy’s Rainbow Six privlači pažnju i angažman preko 30 miliona igrača, a njena baza fanova esports entuzijasta brzo raste: turnir Six Invitational (SI) 2018 je iskusio porast gledanosti od 300 odsto u odnosu na prošlogodišnji SI, pri čemu je vrhunac gledanosti bio njegovo veliko finale koje je istovremeno pratilo 321.000 gledalaca.

Kompanija Lenovo će snabdeti sve profesionalne timove igre Tom Clancy’s Rainbow Six hardverom visokih performansi koji će im pružiti brzinu i snagu kakvu profesionalni igrači zahtevaju. Sponzorisani uređaji uključuju ali nisu ograničeni na: Lenovo Legion Y720 Tower, Lenovo Legion Y720 and Y520 laptopove, i Lenovo Legion Y25f gejming monitor.

Desktop računar Lenovo Legion Y720 Tower, primera radi, poseduje snagu potrebnu da omogući visoke stepene osvežavanja stranice kako bi fanovi mogli da uživaju u glatkoj brzini smenjivanja slike (frejm rejtu) i strimovima visokog kvaliteta. Lenovo Legion Y25f gejming monitor upotpunjuje ovaj doživljaj sa stepenom osvežavanja stranice od 144 Hz koji pruža oštru sliku visokog kvaliteta koja ističe neverovatne detalje u okviru igre za vreme epskih plejeva.

Lenovo Legion računari i monitori će svoje prvo pojavljivanje u okviru sponzorstva doživeti tokom finala sedme sezone takmičenja Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, koje će se održati u hotelu i kazinu Harrah’s® Resort Atlantic City od 19. do 20. maja. U finalu će učestvovati po dva tima iz svakog od četiri zastupana regiona: Azija-Pacifik, Evropa, Latinska Amerika i Severna Amerika.