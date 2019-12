LG Electronics u 2020. godinu ulazi sa novom generacijom vrhunskih Ultra monitora

Nova generacija Ultra monitora kompanije LG Electronics koja će biti predstavljena na sajmu CES® 2020 osmišljena je sa ciljem pružanja dramatično boljeg korisničkog iskustva uz vrhunski dizajn i najbolje performanse. Kao vodeći inovator u segmentu premijum monitora, modeli 2020 UltraFine™, UltraGear™ i UltraWide™ kompanije LG dobili su nagradu za inovaciju sajma CES.

2020 LG UltraFine Ergo displej

UltraFine „Ergo” 4K UHD monitor od 32 inča (model 32UN880), dobitnik CES nagrade za inovaciju 2020. godine, predstavlja inovativno ergonomsko rešenje koje pruža diferenciranu vrednost. Jedinstveni koncept LG Ergo objedinjuje tri ključne komponente: preciznost slike, ergonomski dizajn i rešenje jednog USB-C kabla u vidu monitora koji pruža nenadmašive performanse, udobnost pri korišćenju i sređeniji radni sto kod kuće ili na poslu. UltraFine 4K UHD Displej Ergo nadovezuje se na tradiciju zapanjujućeg kvaliteta slike po kojoj je poznata serija UltraFine, i više nego zadovoljava potrebe najvećeg broja profesionalaca zahvaljujući sposobnosti da proizvede slike visoke rezolucije sa odličnim detaljima, reprodukcijom i tačnošću boja.

LG Ergo je razvijen za profesionalce i svakoga ko provodi značajnu vreme za radnim stolom. Tehnološki i ergonomski napredni zglobni nosač sa visokim stepenom podesivosti korisnicima omogućava da kreiraju savršeno personalizovanu radnu stanicu.

Stalak monitora LG Ergo može da se izvuče ka spolja ili da se postavi tik uza zid, da se podigne na nivo očiju ili da se spusti bliže stolu. Može čak i da se rotira da bi se okrenuo na suprotnu stranu radi praktične razmene informacija sa kolegom na poslu. Ergo monitor može se postaviti na savršenu visinu, razdaljinu i ugao zarad pružanja daleko udobnijeg i održivijeg korisničkog iskustva.

Rešenje jednog USB-C kabla ovog uređaja omogućava obradu slike rezolucije 4K, brz transfer podataka i napajanje za laptop pomoću jednog, praktičnog kabla. LG Ergo takođe konvencionalno postolje monitora zamenjuje štipaljkom za sto čime štedi prostor, dok sistem postavljanja jednim klikom podešavanje displeja čini brzim i jednostavnim.

2020 LG UltraGear gejming monitori

Novi UltraGear gejming monitori kompanije LG (modeli 27GN950, 34GN850 i 38GN950) nadovezuju se na snažnu reputaciju serije koja je poznata po munjevitoj brzini i odličnom kvalitetu slike. Kao što je to ranije ove godine pokazao njen prvi Gray-to-Gray (GTG) IPS displej sa odzivom od 1 milisekunde, gejming monitori kompanije LG podižu standard za performanse u pogledu brzine i lepote slike.

Još jedan dobitnik CES nagrade za inovaciju jeste monitor UltraGear 4K UHD od 27 inča (model 27GN950), kojeg odlikuje 1ms Nano IPS displej sa frekvencijom osvežavanja od 144Hz i koji se može overklokovati na 160Hz. Uređaj takođe pruža hardversku kalibraciju kako bi se maksimalno povećala sposobnost IPS tehnologije kompanije LG da realizuje preciznu reprodukciju boja.

Jedan DisplayPort kabl je dovoljan da podrži VESA Display Stream Compression (DSC) tehnologiju kako bi obezbedio performanse koje su praktično bez gubitaka prilikom obrade slika rezolucije 4K UHD.1 Pored realizacije bogatih, živopisnih slika i izuzetne brzine, VESA DSC je kompatibilan sa HDR kao i sa NVIDIA G-SYNC®, pružajući promenljivu frekvenciju osvežavanja i tehnologiju adaptivne sinhronizacije.

Osmišljeni kako bi unapredili realističnost gejmerskog iskustva, modeli UltraGear 34GN850 i 38GN950 odlikuju se velikim 1ms IPS displejima i frekvencijom osvežavanja od 160Hz.2 Zarad pružanja najboljeg gejming doživljaja, modeli 27GN950 i 38GN950 poseduju sertifikat VESA DisplayHDR™ 600, dok 34GN850 podržava VESA DisplayHDR 400. Oba monitora uključuju unapređeni stalak koji ne samo što je elegantnog izgleda, već je i jači i stabilniji.

2020 LG UltraWide monitor

Kao dugogodišnji lider kada je reč o monitorima širokih ekrana, LG je svoju ekspertizu u oblasti naprednih displej tehnologija pretočio u Curved UltraWide QHD+ monitor od 38 inča (model 38WN95C). Dobitnik CES nagrade za inovaciju, ovaj zakrivljeni model rezolucije 3.840 x 1.600 odlikuje se 1ms Nano IPS displejem sa frekvencijom osvežavanja od 144Hz i potvrđeno je da je kompatibilan sa NVIDIA G-SYNC tehnologijom.

Uz mogućnost povezivanja sa interfejsom Thunderbolt™ 3, ovaj monitor predstavlja odličan dodatak svakoj radnoj stanici. Najnoviji UltraWide kompanije LG ima triput veći ekran od Full HD (1.920 x 1.080) monitora razmere 16:9, te pruža i više nego dovoljno prostora za istovremeno programiranje, editovanje i pregled svog sadržaja. Takođe, Nano IPS displej monitora pokriva 98 odsto DCI P3 prostora boja kako bi pružio neverovatno prirodne i realistične slike. Uz sertifikaciju VESA DisplayHDR 600, ovaj monitor pruža istinski dinamično HDR iskustvo na ogromnom displeju od 38 inča.

„Naša serija monitora za 2020. godinu prevazilazi očekivanja performansama, kvalitetom slike i brzinom koji su na profesionalnom nivou,” izjavio je Jang Ik-hvan, rukovodilac Sektora za IT kompanije LG. „LG Ergo korisnicima donosi novu vrednost, obezbeđujući im udobnost svojim jedinstvenim podesivim stalkom, dok UltraGear 4K model od 27 inča pruža vrhunski kvalitet slike zarad ostvarenja najboljeg gejming doživljaja, a UltraWide od 38 inča nadovezuje se na izuzetnu tradiciju kompanije LG kada je reč o displejima razmere 21:9.”

Posetioci sajma CES 2020 imaće priliku da sami dožive vrhunsku pogodnost korišćenja, izvanredan kvalitet slike i munjevitu brzinu 2020 Ultra monitora kompanije LG na štandu #11100 u Centralnoj hali Kongresnog centra Las Vegas. Pogledajte ostale najave kompanije LG na sajmu CES na društvenim medijima koristeći hešteg #LGCES2020.

Specifikacije:

UltraFine ErgoTM UltraGearTM UltraWideTM 32UN880 27GN950 38WN95C Kvalitet slike Displej IPS Nano IPS Nano IPS Veličina 31,5 inča 27 inča 37,5 inča Rezolucija 4K UHD (3840 x 2160) 4K UHD

(3840 x 2160) UltraWide QHD+

(3840 x 1600) Osvetljenje 350 nita (tipično) 450 nita (tipično) 450 nita (tipično) Skala boja DCI-P3 95 odsto DCI-P3 98 odsto DCI-P3 98 odsto Bitovi boja 1.07B 1.07B 1.07B Osvežavanje 60Hz 144Hz (160Hz OC) 144Hz Vreme odziva 5ms 1ms 1ms HDR HDR10 VESA DisplayHDR™ 600 VESA DisplayHDR™ 600 Promenljiva brzina osvežavanja AMD Radeon™ FreeSync Kompatibilan sa DisplayPort Adaptive-Sync G-SYNC® Kompatibilan sa DisplayPort Adaptive-Sync G-SYNC® Ergonomija Izvlačenje / skupljanje, sa podešavanjem rotacije, okretanja i visine i nagiba uz pomoć C stege i prstena Sa podešavanjem visine, rotiranja i nagiba Sa podešavanjem visine, okretanja i nagiba Povezivanje Thunderbolt 3 – – x 1 USB-C x 1 – – HDMI x 2 x 2 x 2 DP x 1 x 1 x 1 Izlaz za slušalice O O O USB 2 dole 1 gore / 2 dole 2 dole