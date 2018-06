LG i Kakà obaraju rekorde – LG Nano Cell Super Challenge video zabeležio 200 miliona pregleda

Iako Kakà neće nastupati na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u fudbalu, gledaoci širom sveta imaju priliku da se uvere u njegovu veštinu i preciznost gledajući LG Nano Cell Super Challenge, promotivni video koji prikazuje razliku u prikazu boja standardnih televizora i televizora koji koriste LG Nano Cell™ tehnologiju.

Kroz LG Nano Cell Super Challenge, Kakà pokazuje svoje umeće šuta iz ugla, sa namerom da pogodi odgovarajuće kvadrate pozicionirane na video-zidu. Svoju misiju brzo ispunjava na video zidu sastavljenom od ekrana sa Nano Cell™ tehnologijom, ali se, zbog nejasne slike, bori da to uradi i na konvencionalnom LCD zidu.

Video naglašava važnost ugla posmatranja, imajući u vidu da istraživanja* pokazuju da oko 60% ljudi gleda televiziju pod uglom, a ne pravo. Ovo se posebno odnosi na situacije kada želimo da zajedno sa porodicom i prijateljima uživamo u zanimljivom TV programu – poput prenosa fudbalskih utakmica na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu. Uz televizore sa LG Nano Cell tehnologijom, koji prikazuju tačne boje čak i kada se gledaju pod uglom od 60 stepeni, nećete propustiti nijednu fudbalsku majstoriju reprezentativaca Srbije, bez obzira na to u kom delu prostorije sedite.

Video koji je oduševio gledaoce širom sveta možete pogledati na ovom linku.