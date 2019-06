LG najavio početak prodaje prvog 8K OLED televizora na svetu

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je početak prodaje prvog 8K OLED televizora na svetu (model 88Z9), uz pretprodaju koja je zakazana za ovu nedelju u Južnoj Koreji. Očekuje se da uređaj u Severnoj Americi i Evropi bude dostupan u trećem kvartalu 2019. godine.

Kao kompanijin najveći OLED televizor do sada, 8K OLED TV predstavlja inovaciju koju je omogućila LG-jeva displej tehnologija bez premca. Ovaj sjajni novi model ističe superiornost OLED ekrana nad konvencionalnim LED ekranima i pruža besprekorno iskustvo gledaocima.

Televizor koristi napredni panel sa preko 33 miliona samoosvetljujućih piksela koji omogućuju fantastičan kvalitet slike, najrealističnije boje u širokom uglu gledanja, beskonačni kontrast i prikaz savršene crne. Na 88-ičnom televizoru slika je izuzetno oštra zahvaljujući 8K Ultra HD rezoluciji (7,680×4,320) koja poseduje 16 puta više piksela od Full HD-a i četiri puta od UHD-a.

Superiorni performans LG 8K OLED panela unapređen je kompanijinim inteligentnim procesorom druge generacije – α (Alpha) 9 Gen 28K. Procesor unapređuje kvalitet slike i zvuka zahvaljujući tehnologiji dubokog učenja (deep learning) i pristupa širokoj bazi podataka, čime omogućava čipu da optimizuje sadržaj prepoznavanjem kvaliteta izvora i da primenjuje najbolji algoritam koji garantuje zapanjujuće realne slike.

Uz α9 Gen 2 8K procesor, LG 8K OLED televizor ima poboljšane mogućnosti obrade sa efikasnom 8K nadogradnjom i poboljšanim redukovanjem šuma, što rezultuje najrealnijom 8K slikom kada se nadograđuje iz 4K ili 2K sadržaja. Procesor takođe analizira uslove okoline kako bi postigao savršeni nivo osvetljenosti ekrana.

Model LG 88Z9 povećava iskustvo gledalaca svojim impresivnim audio performansama. Kvalitet zvuka je unapređen inteligentnim algoritmom koji dvokanalni zvuk pretvara u uverljiviji virtuelni 5.1 surround zvuk. Duboko učenje značajno poboljšava učinak analizom sadržaja kako bi proizveo poboljšane zvučne efekte u filmovima, dublji bas kod slušanja muzike i jasnije glasove prilikom gledanja sportskog sadržaja. Korisnici mogu podesiti zvuk u skladu sa uslovima vidljivosti ili jednostavno pustiti da LG televizor podesi postavke zvuka koje odgovaraju uslovima prostorije.

Kako bi se osiguralo izuzetno HDR iskustvo, LG 8K OLED televizor dolazi sa Dolby Atmos audio formatom za neverovatno realistični zvuk i inteligentnim finim podešavanjem sadržaja kompatibilnim sa Dolby Vision. Zahvaljujući novom ulazu sa podrškom za HDMI 2.1, gledaocima se pruža prilika da uživaju u 8K sadržaju sa čak 60 frejmova u sekundi. Ovaj televizor takođe podržava modove automatski niske latencije (ALLM), varijabilne frekvencije osveživanja (VRR) i poboljšanog audio povratnog kanala (eARC).

Na pojedinim tržištima LG 8K OLED TV će posedovati Google Assistent i Amazon Alexa, servise na bazi veštačke inteligencije, za maksimalnu fleksibilnost, udobnost i kontrolu televizora i povezanih pametnih uređaja.

„Biti prvi na tržištu sa prvim i najvećim 8K OLED televizorom na svetu pokazuje našu posvećenost vođstvu u ultra-premium TV segmentu i omogućavanju vrhunskog iskustva gledanja“, poručio je Brajan Kvon (Brian Kwon), predsednik kompanija Mobile Communications i Home Entertainment u LG-ju. „LG kompanija je bila prva koja je uvela OLED na tržište i planiramo da nastavimo da uvodimo najsavremenije tehnologije koje će pomerati granice mogućeg u kućnoj zabavi”.