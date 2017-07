LG OLED po četvrti put osvojio CE WEEK TV Shootout nagradu

Na 14. godišnjem CE WEEK TV Shootout takmičenju održanom u Njujorku, model televizora LG E7 OLED proglašen je „kraljem među televizorima za 2017. godinu“.

LG E7 je nagrađen u konkurenciji šest 4K UltraHD modela vodećih proizvođača. Ovo je četvrta uzastopna pobeda LG OLED televizora na ovom takmičenju i prvi put da je jedan proizvođač odneo pobedu u sve tri ustanovljene kategorije.

LG E7 OLED televizor od 65 inča kombinuje jedinstvenu Picture-on-Glass formu, neverovatnu projekciju slike koju pruža OLED tehnologija, impresivni Dolby Atmos audio sistem i visoko dinamički opseg (HDR) za pružanje izuzetnog kvaliteta slike i iskustvo kućnog bioskopa.

CE Week TV Shootout je takmičenje u okviru koga se međusobno upoređuju karakteristike i osobine televizora vodećih proizvođača na tržištu. Ovogodišnji događaj je prerastao u nadmetanje vrhunskih proizvođača u tri različite kategorije: Studio Lighting/Home Theater, HDR i Streaming Performance.

Sudije su ocenjivale svaki televizor na osnovu nekoliko kriterijuma, uključujući kontrast, zasićenje i jačinu boja, kolormetriju kao i formu pokreta. Kako bi se obezbedio jednak tretman za sve proizvođače, svaki televizor je kupljen u maloprodaji i ocenjen od strane stručnjaka iz oblasti video-slike.

„Kao prvi i jedini brend koji je odlikovan ovom nagradom četvrtu godinu zaredom, izuzetno smo ponosni na činjenicu da smo prvi na tržištu ponudili OLED tehnologiju i Dolby Artmos audio sistem, ali je dodatno zadovoljstvo videti da i industrijski stručnjaci potvrđuju kvalitet naših televizora”, izjavio je Brajan Kvon, predsednik i izvršni direktor kompanije LG Home Entertainment.

Serija LG 2017 OLED televizora se sastoji iz sledećih modela: W7 sa dijagonalama od 77 i 65 inča, zatim G7 od 77 i 65 inča, E7 od 65 i 55 inča, C7 od 65 i 55 inča, kao i model B7 sa veličinom dijagonale od 65 i 55 inča. Svaki model ove edicije sadrži neverovatne mogućnosti OLED tehnologije da reprodukuje najživopisnije slike sa savršenom crnom bojom, beskonačnim kontrastom, većim spektrom boja i širim uglovima gledanja.