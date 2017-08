LG OLED televizor po sesti put osvojio EISA nagradu

Najnoviji LG OLED televizor proglašen je najboljim OLED televizorom od strane Evropske asocijacije za snimanje i zvuk (EISA), što predstavlja šestu uzastopnu pobedu za LG OLED tehnologiju.

Ovogodišnji dobitnik nagrade EISA OLED TV 2017-2018, ultra tanak LG OLED televizor (model OLED65E7), posebno je pohvaljen zbog savršenog kvaliteta slike i širokih uglova gledanja. Stručni žiri je takođe pohvalio premijum televizor za podršku HDR 10 i Dolbi Vision™ tehnologijama, koji potrošačima pruža zvuk bioskopskog kvaliteta.

Još jedan LG proizvod – LG SUPER UHD TV (model 55SJ850V) – primio je nagradu EISA LCD TV 2017-2018 zahvaljujući bogatim, preciznim bojama i širokom uglu gledanja koje nudi LG Nano Cell™ tehnologija, kao i intuitivnom korisničkom interfejsu 3.5. Televizor takođe poseduje LG Active HDR tehnologiju koja prilagođava svaku scenu kako bi se kreiralo iskustvo gledanja iz bilo kog ugla.

Pored toga, LG Sound Bar (model SJ9) dobio je nagradu EISA Soundbar 2017-2018 za svoj elegantni dizajn i kristalno jasan audio izlaz postignut u velikom delu zahvaljujući Dolbi Atmos tehnologiji. Sa Dolbi Atmos funkcijom, zvuci dopiru sa bilo kog mesta u trodimenzionalnom prostoru – čak i iznad slušaoca – za vrhunski zvuk.

„Kompanija LG želi da se zahvali članovima žirija nagrade EISA na priznanju našeg rada u unapređenju OLED tehnologije kao medija za kućnu zabavu”, rekao je Brajan Kvon, predsednik kompanije LG Home Entertainment. „Naši OLED televizori će nastojati da zadrže vodeću poziciju na premijum TV tržištu zahvaljujući proizvodima prepoznatim po svojoj naprednoj tehnologiji, izvanrednoj jasnoći slike i vrhunskom dizajnu.“

Prestižne EISA nagrade dodeljuju se jednom godišnje i na njima odlučuje panel sudija koji se sastoji od urednika iz uticajnih audio-vizuelnih (AV) časopisa iz 20 evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Proizvodi koji učestvuju se ocenjuju na osnovu kriterijuma koji uključuju parametre iz oblasti tehnologije, dizajna i inovacija.

U izvanredne karakteristike najnovijih LG OLED televizora i audio sistema mogu se lično uveriti posetioci IFA sajma na LG štandu u hali 18 Messe Berlin od 1. do 6. septembra.