LG OLED televizori i zvanično nemaju negativan uticaj na zdravlje očiju

Ono što smo već znali sada je i zvanično potvrđeno: gledanje LG OLED televizora bezbedno je za vaše oči bez obzira na to da li ste celu noć proveli uz novu sezonu omiljene serije. Nezavisni stručnjaci iz TÜV Rheinland instituta su posle brojnih testiranja kompaniji LG Electronics (LG) dodelili „Eye Comfort Display” sertifikat za velike OLED TV panele. Sertifikacioni test, koji meri „udobnost gledanja”, izvodi se u skladu sa standardom ISO 9241-307 i fokusira se na tri glavna problema: treperenje slike, sadržaj plavog svetla, kao i prikaz visokog kvaliteta.

Iz instituta su rekli da su veliki OLED TV paneli prošli testove za treperenje, dok su dalja ispitivanja otkrila da su paneli gotovo bez treperenja. Takođe, navedeno je da OLED televizori sadrže 34% plavog svetla, što je duplo manje od propisanog praga.

„TÜV Rheinland sertifikacija označava da su OLED TV paneli kompanije LG Display sada međunarodno priznati kao displeji koji nemaju negativan uticaj na zdravlje očiju. Očekujemo da potrošači sada mogu da izaberu svoje OLED televizore sa više samopouzdanja”, rekao je Čang-Ho Oh, izvršni potpredsednik kompanije LG i šef TV Business odeljenja kompanije LG Display. „Prema istraživanjima, LCD paneli od 65 inča proizvode 64 odsto plavog svetla, dok OLED paneli proizvode upola manje”.

Prekomerni nivoi plavog svetla dugo su bili povezivani sa zdravstvenim problemima kao što su oštećenje očiju, gubitak vida i nesanica, tako da je bilo važno uraditi istraživanje koje će korisnicima dokazati da konačno mogu da uživaju u svojim omiljenim sadržajima.

TÜV Rheinland Group je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela osnovano 1872. godine sa sedištem u Kelnu, a usmereno je na pružanje tehničkih usluga.