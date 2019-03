LG OLED TV dobitnik iF Gold nagrade za izvrsnost u dizajnu

Žiri sastavljen od 67 stručnjaka za dizajn dodelio je na iF Design Award 2019 ceremoniji kompaniji LG Electronics (LG) 16 priznanja, među kojima je i iF Zlatna nagrada za LG OLED TV E9. U jakoj konkurenciji od ukupno 6.375 prijavljenih, svega 66 proizvoda dobilo je iF Zlatnu nagradu.

LG OLED TV (model E9) dobitnik je najvrednijeg priznanja – iF Zlatne nagrade, za izvanredan dizajn uz koji ekran izgleda veći. Upotreba prozirnog stakla u dnu ekrana, sa udubljenjem na postolju daleko iza ekrana, stvara vrhunski doživljaj gledanja koji privlači pogled ka ekranu. Prema oceni iF sudija, LG je dizajnirao televizor čiji ekran izgleda kao da „lebdi u vazduhu“, što je krajnji cilj svakog TV dizajnera.

Širok spektar OLED proizvoda, kao što su LG SIGNATURE OLED TV R, 8K OLED TV, OLED TV i transparentna OLED signalizacija, su među dobitnicima iF nagrada ove godine. Najzapaženiji među dobitnicima iF Dizajn nagrada je LG SIGNATURE OLEDTV R, poznat i kao jedini rollable TV na svetu zbog sposobnosti da „nestane“ u diskretno kućište kada se ne koristi, kako bi povećao i pojednostavio životni prostor.

Od 1953. dizajneri i proizvođači nastoje da osvoje renomiranu iF etiketu za dizajn. Dodeljena od strane International Forum Design GmbH sa sedištem u Hanoveru, iF Dizajn nagrada je priznata kao jedna od tri najvrednija priznanja za dizajn u svetu, pored Red Dot Dizajn nagrade i IDEA – internacionalne nagrade za odličan dizajn. Osvajanje iF Dizajn nagrade je potvrda kvaliteta za izvanredan dizajn i izuzetnu korisničku uslugu. Za potrošače i korisnike, iF Dizajn nagrada je garancija da je proizvod sa tom oznakom/etiketom najbolji u svojoj klasi.

„Odličan dizajn je u stanju da predvidi potrebe naših korisnika”, rekao je Noh Čang-ho (Noh Changho), potpredsednik i šef korporativnog dizajna u LG-ju. „U kompaniji ćemo nastaviti da uvodimo planove koji prevazilaze očekivanja potrošača”.

iF Gold nagrada:

LG OLED TV (model E9)

iF Dizajn nagrade:

LG SIGNATURE OLED TV R (model R9)

LG SIGNATURE 8K OLED TV (model Z9)

LG OLED TV (model C9)

Transparentna OLED signalizacija (model 55EW5F)

UltraWide 32:9 monitor (model 49WL95C)

LG gram (model 17Z990)

LG audio (model AJ7)

Soundbar (model SL9)

LG 4K CineBeam Laser 4K projektor (model HU85L)

LG donji zamrzivač (model GBB569NSAFB)

SIGNATURE KITCHEN SUITE indukcijska ploča za kuvanje, parne peći i aparati za kafu

LG HomeBrew UX

LG Sensor Connect aplikacija

LG vodič za upravljanje globalnom trgovinom