LG opčinio posetioce sajma CES spektakularnim izložbama OLED Wave i Fountain

LG Electronics (LG), svetski lider na polju OLED displej tehnologije, nastavio je poznatu tradiciju sajma CES® spektakularnom izložbom LG OLED Wave, koja je posetioce sajma uvela na ogromni štand kompanije.

Sačinjena od niza fleksibilnih OLED ekrana, fantastična instalacija pružila je dramatičnu demonstraciju nenadmašnog kvaliteta slike LG OLED-a i njegove sposobnosti da poprimi jedinstvene oblike. Posetioci štanda kompanije LG na sajmu CES 2020 takođe su imali priliku da dožive zadivljujući The Fountain „hero zone“ prostor na štandu, odnosno pokretni performans izveden uz pomoć rollable displeja LG SIGNATURE OLED TV R (modela 65RX). Impresivne OLED instalacije dokaz su liderske pozicije kompanije na polju tehnologije i njene moći da inovira i oduševljava.

LG OLED predstavlja najnapredniju displej tehnologiju na svetu i pruža zapanjujuće slike sa apsolutnim crnim bojama i neverovatnim kontrastom iz svakog ugla gledanja. Samoosvetljujući pikseli, koji mogu da se pojedinačno pale i gase, doprinose tome da slike izgledaju neverovatno realistično. Bez potrebe za pozadinskim osvetljenjem, LG OLED displeji su izuzetno lagani i tanki, čime omogućavaju da se televizori postave tik uz zid, ili dovoljnu fleksibilnost da se urolaju poput postera.

Ogromni i impresivni LG OLED Wave činilo je 200 LG OLED ekrana za digitalno oglašavanje od 55 inča (128 konveksna i konkavna i 72 ravna) sa reflektujućom površinom. Sa dimenzijama 6 metara (20 stopa) visine i 25 metara (82 stope) širine, instalacija je posetiocima sajma CES omogućila svojevrsno istraživačko putovanje koje ostavlja bez daha, prikazujući lepotu prirode na dosad neviđen način. Od sirove snage okeana do pojave Aurora Borealis na severnom nebu, LG OLED Wave oduševio je slikama i zvukom, čime je publiku približio nekim od najupečatljivijih prirodnih pojava i mesta na Zemlji. Posetioci su čak imali priliku da iskuse šetnju ispod talasa okeana.