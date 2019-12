LG postavlja visoke standarde sa novim 8K Ultra HD televizorima

Kompanija LG Electronics (LG) je objavila da su njeni televizori prvi na svetu prevazišli stroge zahteve koje je definisalo Udruženje potrošačke tehnologije (CTA) i definisali novu generaciju 8K Ultra HD proizvoda i usluga koji pružaju četiri puta više detalja od 4K televizora i 16 puta više od HDTV.

Zvaničnu oznaku 8K Ultra HD i logo razvilo je udruženje CTA čije je sedište u SAD, u cilju obezbeđenja jasne definicije za maloprodaju i potrošače koja bi pomogla da se bolje identifikuju proizvodi koji ispunjavaju ključne zahteve 8K Ultra HD. Real 8K televizori kompanije LG, koji će biti predstavljeni po prvi put na sajmu CES 2020, prvi prevazilaze konkretne zahteve udruženja CTA, koji se odnose, pored ostalog, na rezoluciju, digitalne inpute, visoki dinamički raspon (HDR), upscaling, bitnu dubinu i metodologiju merenja.

Udruženje CTA je svoju definiciju 8K zasnovalo na pragu koji je precizirao Međunarodni odbor za metrologiju displeja.* Smernice za merenje na osnovu modulacije kontrasta (CM) predviđaju da rezolucija mora da dostigne minimalni prag CM od 50 procenata sa najmanje 33 miliona aktivnih piksela da bi se kvalifikovala kao 8K UHD. Druga tela koja definišu standarde u ovoj delatnosti kao što je Međunarodna organizacija za standardizaciju, takođe koriste modulaciju kontrasta kao referentnu vrednost.

Počev od januara 2020. godine, svi LG 8K televizori će imati 8K UHD logo udruženja CTA. Novi modeli za 2020. godinu baziraju se na liderskoj poziciji kompanije LG kao jedinog proizvođača koji nudi Real 8K televizore u dve kategorije – OLED (LG SIGNATURE OLED 8K) i LCD (LG 8K NanoCell TV) – s tim da svi oni pružaju vrednosti CM oko 90 procenata, dok su se neki od modela koji nude drugi proizvođači zadržali na niskim dvocifrenim procentima.

Nezavisno testiranje koje je obavila globalna organizacija za testiranje i sertifikaciju proizvoda Intertek potvrdilo je da 75-inčni LG NanoCell 8K televizor daleko prevazilazi zahtev po pitanju CM koji je definisao ICDM, sa CM od impresivnih 90 procenata horizontalno i 91 procenat vertikalno. Još jedna vodeća međunarodna firma za testiranje, VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), došla je do skoro identičnih rezultata po pitanju CM.

„CTA je merodavno telo u delatnosti potrošačke tehnologije i, korišćenjem 8K UHD logoa udruženja CTA, LG prenosi jasnu poruku potrošačima da će Real 8K televizor te kompanije pružiti očekivano iskustvo gledanja”, rekao je Nam Ho-jun, viši potpredsednik istraživanja i razvoja kompanije LG Home Entertainment. „Očekujemo da će LG televizori serije 8K za 2020. godinu postaviti novi standard za TV industriju”.