LG predstavio nagrađivani 4K UHD projektor na CES sajmu

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je na CES sajmu prvi 4K UHD kućni projektor iz HU80K serije, model koji je nagrađen Best of Innovation nagradom za ultra-oštri prikaz videa i iskustvo kućnog bioskopa. U skladu sa očekivanjima ubrzanog rasta globalnog tržišta 4K projektora, kompanija LG uverena je da lidersku poziciju u segmentu LED projektora može opravdati i u 4K segmentu.

Projektori sa podrškom za 4K prikaz do sada su većinom bili teški, skupi i nezgrapni za korišćenje u domu. Inženjeri i dizajneri kompanije LG odgovorili su na izazov smanjenja veličine 4K UHD projektora bez žrtvovanja kvaliteta slike i kreirali premijum uređaj upola manji od konkurentskih projektora, po pristupačnijoj ceni. 4K UHD projektor kompanije LG donosi izvanredno bioskopsko iskustvo zahvaljujući odličnom 4K kvalitetu slike i prenosivoj veličini, tako da se bioskopska atmosfera može stvoriti u bilo kojoj prostoriji doma.

Sa video sadržajima visokog kvaliteta sve dostupnijim potrošačima u sve više formata, brojne prednosti uređaja koji može da prikazuje strimovane sadržaje jednostavno kao sa Blu-ray diskova, nikada nisu bile očiglednije. LG 4K UHD projektor kreira ekran od 150 inča osvetljenja zapanjujućih 2,500 lumena, što ga čini naosvetljenijim projektorom ove kompanije. Uz sve ovo, LG 4K UHD projektor podržava HDR sadržaj (HDR 10) za zadivljujuće bioskopsko iskustvo kod kuće.

Umanjene dimenzije projektora i jedinstveni uspravni dizajn kreirani su zahvaljujući naprednom laserskom motoru u obliku slova I koji omogućava projektoru da prikazuje perfektnu sliku bez obzira na to da li je postavljen na pod, zakačen na zid ili visi sa plafona. Uz praktičnu ručku za prenos i Auto Cord funkciju, vlasnici neće imati potrebu da trajno fiksiraju LG 4K UHD projektor na zid budući da izgleda odlično u bilo kom ambijentu. Staklo projektora zaštićeno je od prašine i ogrebotina tako što se, kada uređaj nije u upotrebi, Mirror Reflector koristi kao pokrivač za sočivo. Dva snažna zvučnika od 7W donose pravo bioskopsko audio iskustvo bez potrebe za eksternim zvučnicima ili soundbar sistemom.

Vlasnicima LG 4K UHD projektora neće nedostajati sadržaja za gledanje, budući da webOS 3.5 smart interfejs može da pristupi najpopularnijim onlajn striming servisima koji nude 4K sadržaje. Standardne opcije za konekciju uključuju USB portove, Ethernet i HDMI, kao i bežičnu podršku za eksterne uređaje poput tastature i miša.

„Uzbuđeni smo što na ovogodišnjem CES sajmu predstavljamo naš prvi 4K UHD projektor sa najvećom rezolucijom koju smo ikada ponudili u kompaktnom kućištu,“ rekao je Chang Ik-hwan, direktor sektora kompanije LG za IT poslovanje. „LG 4K UHD projektor će promeniti način kako korisnici gledaju 4K sadržaj u bilo kojoj prostoriji u domu.”

Posetiocima CES sajma u Las Vegasu od 9. do 12. januara takođe će biti predstavljena najnovija verzija portabl MiniBeam projektora (model PF50K), koji nudi webOS 3.5 i Full HD rezoluciju, kao i celokupna linija LG projektora za 2018. godinu.