LG predstavio remek-delo Wallpaper OLED TV

U vrhunskom ambijentu predsedničkog apartmana hotela Crowne Plaza kompanija LG Electronics (LG) predstavila je izvanredan LG SIGNATURE OLED W7 televizor minimalističkog dizajna.

Novi model, koji po svom jedinstvenom izgledu podseća na pravo umetničko delo, od danas je dostupan i na srpskom tržištu. W7 oduševljava svojim zapanjujućim dizajnom i neverovatnim performansama., kao i vrhunskim bioskopskim doživljajem koji pruža.

Nakon izvrsnih prošlogodišnjih modela G6 i E6 sa Picture-on-Glass dizajnom, čiji je OLED panel postavljen na tankom elegantnom, providnom staklu, LG je ove godine dodatno podigao ulog i predstavio još revolucionarniji SIGNATURE OLED W7 Wallpaper televizor.

Novi uređaj poseduje jedinstveni LG OLED panel izuzetno jednostavan za upotrebu, dok njegova debljina iznosi zapanjujućih 2,75 mm celom površinom televizora. Poređenja radi, najtanji smart telefon predstavljen u 2017. godini sa 4,75 milimetara značajno je deblji od ovog ultratankog televizora.

Panel je tanak i gladak, pa po svom izgledu podseća na ogledalo ili umetničko delo poput postera ili slike na zidu. Stručnjaci kompanije LG nekoliko godina su radili na osmišljanju ovog dizajna, a razvoj modela W7 smatra se jednako revolucionarnim kao i promena sa CRT (TDP) na ravne televizore.

Poput slike na zidu

Zaposleni u kompaniji LG zaduženi za razvoj ovog modela odlučili su da preusmere fokus na samu suštinu televizora, tako da su sa SIGNATURE OLED W uklonili sve elemente koji ometaju gledanje i slušanje, što je rezultiralo u jednostavnom i minimalističkom dizajnu.

Uređaj se uz pomoć magneta postavlja direktno na zid, pa model izgleda poput prozora u drugi svet. Efekat se dodatno pojačava zvučnikom koji je razdvojen od televizora, a u kome se nalaze sve hardverdske komponente. Model se svojom lepotom savršeno uklapa u enterijer svakog doma, a svoje posmatrače ostavlja bez daha, podsećajući na poster ili pravo umetničko delo na zidu.

Savršena crna, savršene boje – kako to samo OLED može

Zapanjujući dizajn OLED SIGNATURE W7 će bez sumnje privući pažnju svih posmatrača, a ovaj ekstravagantni izgled upotpunjen je savršenom OLED tehnologijom i 4K rezolucijom. Osvetljenje svakog piksela reguliše se ponaosob, tako da nema potrebe za pozadinskim osvetljenjem.

Ovaj mehanizam stvara savršeno crnu pozadinu i izvanredan kontrast, čime televizor postaje idealna podloga za prikazivanje čak milijardu jarkih, realističnih boja, a njegovi posmatrači imaju utisak da zaranjaju u drugu, živopisniju realnost.

„Savršena crna i izvanredan kontrast koji omogućavaju prikaz mnoštva živopisnih boja inspirisali su me da stvorim postere koji oslikavaju upravo ono što ovaj model predstavlja – eleganciju i pravo savršenstvo. Linija između tehnologije i umetnosti postaje sve tanja, a ovaj uređaj to i dokazuje”, rekla je Natalija Dabić, čija su umetnička dela predstavljena sa novim modelom W7.

Bioskop u dnevnoj sobi

Novi model podržava i sve vrste HDR sadržaja, koji postaje sve popularniji i zastupljeniji u holivudskoj i televizijskoj produkciji, tako da će ispuniti i prevazići očekivanja svih njegovih ljubitelja.

Bolje osvetljenje, jarke boje i dinamički kontrast gledaocima će omogućiti pravi bioskopski doživljaj u udobnosti sopstvenih domova, dok je za savršeni zvuk zadužen Dolby Atmos uz pomoć koga će posmatrači imati utisak da moćan jedinstveni zvuk dopire iz svih krajeva prostorije.

„Jedinstveni SIGNATURE OLED W7 predstavljen je početkom godine na Sajmu potrošačke elektronike CES 2017 u Las Vegasu, kada je nagrađen odlikovanjem ’Best of the best’ za najbolji proizvod. Ova nagrada potvrdila je nastojanja naše kompanije da težnja ka učestalim inovacijama urađa plodom. Izuzetno sam ponosan što će ljubitelji televizije u našoj zemlji imati prilike da uživaju u izuzetnom modelu poput ovog”, istakao je Petar Stefanović, menadžer prodaje Home Entertainment sektora kompanije LG Electronics u Srbiji.

LG SIGNATURE OLED W7 od juna meseca dostupan je i na domaćem tržištu, a njegova cena iznosiće oko 1.200.000 dinara.