LG predstavio unapređene monitore koji gejming iskustvo podižu na još viši nivo

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je novu seriju Gaming i UltraWide monitora najnovije generacije sa poboljšanim performansama. HDR 10 kompatibilni zakrivljeni UltraWide™ monitori pružaju viši nivo kvaliteta slike za striming HDR video sadržaja i reprodukciju najnovijih HDR igara, a tehnologija G-Sync™ kod Gaming monitora omogućava igranje bez izgubljenog kadra.

„Kompanija LG već dugi niz godina pomno osluškuje potrebe svojih korisnika. Monitori koje smo danas predstavili kreirani su tako da usavrše i unaprede performanse prethodnih modela i pruže svim ljubiteljima video igara nezaboravno iskustvo”, rekao je Branislav Jordanov, marketing menadžer kompanije LG Electronics u Srbiji.

Kao odgovor na potrebe korisnika, kompanija LG Electronics (LG) predstavila je unapređene modele svoje popularne linije monitora sa Nano IPS tehnologijom koja podiže mogućnost reprodukcije boja na viši nivo. Pored toga, LG je dodao podršku za HDR600 sa još dinamičnijim spektrom osvetljenja i naprednim opcijama za povezivanje sa punom Thunderbolt™ 3 kompatibilnošću.

Uz Thunderbolt™ 3 kompatibilnost zaboravite na kablove i adaptere

Model LG32UK950 poseduje i prvi Thunderbolt ™ 3 ekran koji podržava povezivanje dva 4K monitora. Korišćenjem samo jednog aktivnog Thunderbolt™ 3 kabla, ovaj monitor može da se poveže i na laptop računare – bez adaptera, punjača ili USB kablova. Jedan jedini Thunderbolt™ 3 kabl prenosi 4K sadržaj i zvuk, istovremeno pružajući napajanje baterije laptop računara jačine od 60W, pojednostavljujući svaki radni proces. Sa specifičnim Edge-ArcLine postoljem, zadivljujućim dizajnom i slikom koja bukvalno „izlazi iz okvira“, nema sumnje da je ovaj monitor poseban.

Nestvarna 5K rezolucija iz svih uglova gledanja

Još jedan od noviteta koji će sigurno privući pažnju korisnika jeste i LG UltraWide monitor dijagonale 34 inča (model 34WK95U) koji pruža širok spektar preciznih boja iz svih uglova gledanja u skoro nestvarnoj 5K rezoluciji (5120 x 2160 piksela). Ovo 5K iskustvo namenjeno je svim korisnicima kojima je multitasking svakodnevica, poput montažera, fotografa i programera softvera i aplikacija.

Model 34WK95U takođe podržava Nano IPS tehnologiju, fantastične mogućnosti reprodukcije boja i HDR600. Kao dodatak, ovaj monitor poseduje Thunderbolt™ 3 priključak koji omogućava prenos slike 5K rezolucije na 60Hz pomoću samo jednog kabla. Thunderbolt™ 3 interfejs idealan je za korisnike laptopa koji žele brz video, zvuk i prenos podataka bez potrebe za odvojenim AC adapterom. Sa svojim elegantnim, zadivljujućim profilom, četvorostranim dizajnom ekrana bez ivica i dodatnim predivnim ArcLine postoljem za prefinjenu sliku, ovaj LG monitor ima izraženu estetsku komponentu čak i dok je isključen.

Još jedan monitor vredan pažnje iz kompanije LG je najnoviji QHD gejming monitor (model 34GK950G) koji pruža premijum kvalitet slike sa Nano IPS tehnologijom i G-Sync tehnologijom velike brzine.

G-Sync™ tehnologija eliminiše blokiranje i zamrzavanje koji se javljaju zbog razlike između brzine kadrova na grafičkoj kartici i brzine osvežavanja monitora, što znači da je moguće igrati bez izgubljenog kadra. Omogućava efektnije pomeranje likova i tečnije pokrete na ekranu u igrama na najvišim vizuelnim postavkama.

Ekstremno visoka brzina osvežavanja od 144 Hz (sa mogućim podešavanjem do 165 Hz) omogućava momentalan prikaz na ekranu. Objekti su prikazani jasnije, a igranje igara postaje još više neometano, gotovo nadrealno u svom besprekornom vizuelnom prikazu. Besprekoran prikaz čak i najdinamičnijih objekata pri kretanju najvećom brzinom.

Sferno osvetljenje unosi eksplozivnu uzbudljivu atmosferu u igru. Opcija za šest različitih podešavanja boja kreira atmosferu za igranje koja se može prilagođavati raspoloženju igrača, a te opcije su: White Daylight, White Neutral, Magenta, Red, Nature Green, Sky Blue. Podešavaju se pomoću tastera sa točkićem za različita osvetljenja.

Prefinjeni dizajn monitora prijatno se uklapa u bilo koji poslovni ili kućni prostor, a dizajn bez ivica sa tri strane uvlači gledaoca u ekran.