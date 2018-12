LG predstavlja fleksibilni zakrivljeni OLED Open Frame displej

OLED Canyon, Open Frame displej kompanije LG Electronics (LG) od 92 inča, koji je savijen u obliku talasa prirodnog kamenog kanjona, oduševio je posetioce CES, ISE i IFA sajmova, a sada je dostupan i za kompanije. Za razliku od prethodnih generacija fiksiranih zakrivljenih displeja, ovi se lako prilagođavaju okruženju, te su pogodni za razne vrste poslovnih prostora.

Njihova mogućnost da održavaju neobičan oblik je san svakog dizajnera. Kreativne mogućnosti su neograničene: aspirativne slike sa plaže na ekranu u obliku talasa, tunel sačinjen od slika koji gledaocima pruža informacije ili ekskluzivna panorama koja pejzaž čini sveobuhvatnim.

Kao dodatak dizajnerskim mogućnostima, prilagodljiva zakrivljenost ekrana ima i praktične prednosti. Može da bude odlična za limitirani prostor na spratu, dok kraći radijus panela omogućava ugradnju na manje stubove bolje nego ikad ranije. Manja težina čini da instalacija bude jednostavnija i brža, što je od velike koristi pri iznajmljivanju i prikazivanju na događajima.

Ponovno upotrebljiva krivina/pregib

Najvažnije, ovi displeji mogu biti podešeni u skladu sa potrebama, a njihova ponovna upotrebljivost je verovatno njihov najrevolucionarniji aspekt. Ne samo da korisnici mogu da podese zakrivljenost panela, već mogu da je promene i za naredne instalacije.

Isti displej može da se prilagodi širokom spektru dizajna, umesto da primorava dizajnere da prave planove oko postojećih materijala ili da postave displej za jednokratnu upotrebu. Uz kalibrator zakrivljenosti, ekrani na licu mesta mogu biti podešeni na konveksnu ili konkavnu krivinu. Mogućnost da se na licu mesta podesi zakrivljenost doprinosi da se lakše osmisli okruženje privlačno oku.

Kvalitet slike

OLED Open Frame izuzetan je zbog neograničenog kontrasta i najdublje crne, precizne i stabilne reprodukcije boje, kao i širokog ugla gledanja. S obzirom na to da OLED poseduje samoosvetljujuću tehnologiju, ne postoji pozadinsko osvetljenje. Kad je piksel isključen, nema parazitskog osvetljenja u pozadini. Područje je u potpunosti crno, što sprečava curenje svetlosti i stvara neograničene kontraste. Bogata crna i oštri kontrast LG OLED-a stvaraju živopisne boje i neuporediv kvalitet slike. Uz kratko vreme potrebno za odaziv, OLED ekran je u mogućnosti da sadržaj predstavi bez odlaganja, što unapređuje doživljaj gledaoca.

„Posle velikih događaja, dobili smo ogroman broj pozitivnih reakcija o našem fleksibilnom i zakrivljenom OLED Open Frame-u. Njegov kvalitet i uticaj je impresionirao mnoštvo posetilaca”, rekao je Žoao Moreira, European Digital Signage Pre-sales Manager. „Ovaj proizvod je inovativan zbog sposobnosti prilagodljive zakrivljenosti i vrednosti koja dolazi sa ponovnom upotrebom”.