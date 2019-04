LG prikazao revolucionarne informacione displeje

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je nova rešenja za aerodrome i specifične proizvode za terminale (PTE) u ExCel izložbenom kompleksu u Londonu. Ovom prilikom LG je želeo da prikaže primenu inovacija na aerodromima kao što je transparentni OLED, Fine-pitch LED, ravan video zid od 0.44mm, kao i ostale proizvode sa ugrađenom OPS snagom.

Transparentni OLED

Revolucionarni transparentni OLED Signage izgleda više kao naučna fantastika nego stvarnost. Proizvodi se mogu jasno videti iza 38-procentnog transparentnog displeja, dok se video ili slike u živopisnim bojama OLED-a osvetljavaju ispred objekta.

Transparentni OLED Signage dizajn sa otvorenim okvirom može biti popločan, što će zadovoljiti i najzahtevnije potrebe klijenata u skladu sa njihovim različitim poslovnim prostorima. Takođe, kaljeno staklo na ekranu čini ga stabilnijim prilikom vibracija, kao što je to slučaj u vozu koji se kreće ili dok je izložen vazdušnom saobraćaju.

Fine-pitch LED

LAPE Fine-pitch LED serija kombinuje elegantan dizajn sa superiornom slikom i jednostavnom instalacijom i servisom. LED Fine-pitch displeji imaju modul napajanja odvojen od ekrana, što rezultuje ultra tankim profilom za jednostavniju instalaciju.

Manji, lagani LDM (LED Display Module) omogućava lakšu instalaciju – i montiranje i vešanje – i podržava konkavnu i konveksnu zakrivljenost do 1.000R. Predstavlja odlično rešenje za sve, od sistema za prikaz informacija o letu (FIDS), do potrage i reklamiranja, a poseduje osvetljenje od 1.000 nita.

Brojna partnerstva

Kada je u pitanju PTE, LG ima veliki broj partnera, pa je nekoliko LG izloženih proizvoda integrisano sa FIDS rešenjima. Maloprodajna i javna rešenja će koristiti novu LG tehnologiju, koja je takođe odlično rešenje za čekiranje. Even Bezel video zid od 0,44 mm, 55SVH7E, obezbeđuje rešenje za nadzor sa besprekornom slikom i uglom gledanja koji je veći i širi.

Tanak spoljašnji displej sa IP oznakom, 55KSE4F, namenjen je za eksterne informacione signale, gde je najpotrebniji ekran visoke osvetljenosti od 4.000 nita, koji poseduje zaštitno staklo. Svi proizvodi imaju webOS platformu koja je poznata po svojoj pouzdanosti i agilnosti.

Aerodromi širom sveta koriste LG tehnologiju

Mnogi posetioci već su bili upoznati sa mogućnostima LG tehnologije. Aerodrom u Seulu, Inčon, koristi velike video zidove i Ultra Stretch signage ekrane od 86 inča. Las Vegas i Orlando koriste LG signalizaciju koja im pomaže pri obradi miliona putnika na svojim međunarodnim aerodromima, baš kao i Budimpešta, Oslo i Singapur.