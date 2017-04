LG SIGNATURE OLED televizor premijerno u Srbiji

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je prvi put u regionu LG OLED 4K televizor iz premijum SIGNATURE linije proizvoda, u bioskopu Arena Cineplex u Novom Sadu. Kako najnovija OLED tehnologija unosi u domove ljudi kristalno čistu i realnu sliku, kao i duboke crne nijanse koje su do sada mogle da se dožive samo u najsavremenijim bioskopima, jedna od najsavremenijih bioskopskih sala prvog multipleksa u Vojvodini, Arene Cineplex, sa pravom je ponela ime LG OLED 4K sala.

Saradnja kompanije LG sa novosadskim bioskopom Arena Cineplex nastala je na temeljima zajedničke posvećenosti inovacijama, vrhunskoj reprodukciji slike i najzahtevnijim standardima kada je u pitanju rezolucija. Kuriozitet je da je model 4K projektora u sali Arene Cineplex koji pruža kristalno čistu sliku, uvršten i u Ginisovu knjigu rekorda kao najsvetliji bioskopski projektor na svetu (u svojoj klasi).

U ovo su se uverili brojni predstavnici medija i gosti na sinoćnoj projekciji futurističkog filma Duh u oklopu. Pre uranjanja u svet savršenih boja i zvukova, prisutne u novoj LG OLED sali pozdravio je gospodin Bumseop Lee, regionalni predsednik kompanije LG Electronics za region Centralno-istočne Evrope, sa predstavništvom u Budimpešti.

„Veoma mi je drago što sam sa vama u Novom Sadu. Ponosan sam na OLED televizor iz naše premium SIGNATURE linije koji predstavljen u Srbiji, jer upravo SIGNATURE linija oslikava jedan od najvažnijih ciljeva kompanije – zadovoljenje najviših standarda kroz inovativne tehnologije. Iste ciljeve imaju i naši prijatelji iz bioskopa Arena Cineplex i zbog toga mi je neizmerno drago zbog naše buduće saradnje“, rekao je Lee.

LG SIGNATURE 65G6 OLED televizor, dobitnik „Nagrade za najbolju inovaciju“ na Sajmu potrošačke elektronike CES, elegantan je i jednostavan, bez nepotrebnih elemenata koji odvlače pažnju korisnika od uživanju u sadržaju.Ovaj televizor pruža jedinstveni Picture-on-Glass dizajn, praćen ultra tankim OLED panelom, sa prozirnim crnim pozadinskim staklom i sistemom zvučnika koji se nalazi na prednjem delu televizora. LG SIGNATURE liniju proizvoda, koja je postala simbol za sklop najbolje tehnologije i dizajna.

Stvorena sa idejom da predstavlja oličenje prefinjenosti i odanosti suštini svakog proizvoda, u okviru ove linije nalaze se izuzetni 4K HDR OLED televizor, unapređena Twin Wash veš mašina, najnoviji Door-in-Door frižider, futuristički hibridni prečišćivač vazduha, rerna sa moćnim karakteristikama, kao i vrhunska TurboSteam mašina za sudove. Kako se brend bude širio, LG SIGNATURE serija obuhvataće sve širu ponudu proizvoda.