LG WebOS 3.5 Smart TV platforma dobila sertifikat za bezbednosnu izuzetnost

Operativni sistem webOS koji se koristi na LG smart televizorima Sertifikat zajedničkih kriterijuma (CC) dobio je zahvaljujući poboljšanom softveru Application Security Solution Version 1.0. Sa još jednim međunarodno priznatim sertifikatom, LG nastavlja da demonstrira da su njihovi smart televizori među najboljima kada se govori o bezbednosti podataka. Ovo priznanje dolazi u momentu kada su potrošači sve više zabrinuti zbog potencijalnog ugrožavanja privatnosti na uređajima koji se povezuju na Internet.

Security Manager, webOS 3.5 modul sigurnosnog softvera, testiran je u skladu sa strogim reperima Sertifikatom zajedničkih kriterijuma. Ove standarde upotrebljavaju vlade, banke i druge organizacije za testiranje sigurnosne sposobnosti pojedinačnih proizvoda, uključujući 27 zemalja članica iz celog sveta, među kojima su i Australija, Francuska, Japan, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države.[1] Test je ispitivao tri faze bezbednosti smart televizora: zaštitu pri instaliranju aplikacije, zaštitu u radu aplikacije i zaštitu sadržaja aplikacije sa sa enkripcijom menadžmenta digitalnih prava (DRM).

LG webOS 3.5 pruža odličnu zaštitu pri instaliranju i blokira instalaciju bilo koje neautorizovane aplikacije sprovodeći rigorozni proces provere digitalnog potpisa. Server LG prodavnice aplikacija nadgleda proces digitalnog potpisivanja da bi osigurao da webOS 3.5 instalira aplikacije skinute isključivo sa LG prodavnice aplikacija. LG webOS 3.5 takođe pruža zaštitu u zavisnosti od tipa aplikacije – aplikacije same platforme ili veb aplikacije. Za aplikacije platforme , webOS 3.5 primenjuje sandboxing tehnologiju u skladu sa bezbednosnim karakteristikama svake aplikacije da bi blokirao pristup neautorizovanim direktorijumima/fajlovima, fajlovima uređaja i drugim podacima. LG webOS 3.5 dozvoljava veb aplikacijama da koriste samo odobreni interfejs za komunikaciju između aplikacija (API) da bi ih sprečio da direktno pristupe osetljivim informacijama u sistemu. Dodatno, poslednji webOS nudi moćni proces provere licence DRM dizajniran tako da dešifruje šifrirani sadržaj u RAM operativnoj memoriji i da kreira čist bekap zaštićenog sadržaja u fleš memoriji.

„Preduzeli smo svaki mogući korak da osiguramo da webOS 3.5 ima odličnu zaštitu aplikacija i najviši nivo bezbednosti privatnosti,” rekao je J.H. Hwang, stariji potpredsednik i šef sektora za razvoj i istraživanja u kompaniji LG Home Entertainment. „U skladu sa brigama kupaca o bezbednosnim problemima, pojačali smo sigurnost naših smart TV platforma. Sertifikat zajedničkog kriterijuma potvrđuje da smo na pravom putu kada govorimo o privatnosti korisnika i zaštiti podataka.”