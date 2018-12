Medicinski monitori kompanije LG od sada i u Srbiji

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u razvoju napredne tehnologije panela, kompanija LG Electronics (LG) ulazi na rastuće tržište medicinskih monitora predstavljanjem kliničkih i hirurških monitora dizajniranih sa ciljem da zdravstvenim radnicima omoguće da donesu ispravne odluke koje mogu spasiti veliki broj života. Novi monitori i napredni radiografski uređaj sada su dostupni u Srbiji.

Brzina i preciznost medicinske imidžing dijagnostike može da spasi živote tokom medicinske nege. LG Electronics se ove godine fokusirao na ova područja kad je ulazio na imidžing tržište medicine sa svojim kliničkim i hirurškim monitorima, kao i digitalnim senzorima.

„Poslovanje kompanije LG sa medicinskim monitorima je novitet, a ove godine smo ih plasirali globalno. Verujemo da će naša stručnost u IT sektoru, uključujući i tehnologiju monitora i displeja, omogućiti da postanemo lideri u medicinskoj industriji koja ima ogroman potencijal” , izjavio je Daren Jang, direktor sektora IT proizvoda u LGECE.

Digitalizovani rendgenski detektor za radiografiju

LG nudi širok spektar profesionalnih rešenja za imidžing dijagnostiku: digitalni Csl AED rendgenski senzori stvaraju slike visoke rezolucije, dok su u isto vreme otporni na ometanje objekata od minimum 1mm, kao i izlaganju tečnosti tokom snimanja. S obzirom na to da oba senzora prenose završnu rendgen sliku na dijagnostički monitor za tri sekunde, u slučaju korišćenja bežičnog interneta, za prenos podataka između rendgena i dijagnostike potrebno je šest sekundi.

Monitori za klinički pregled

U dijagnostici je izuzetno važno da monitori savršeno prikazuju sve nijanse sive. Monitori kompanije LG za klinički pregled (modeli 19HK312C i 27HJ712C ) usaglašeni su sa DICOM Part 14 standardom, što su stroge smernice za kvalitet proizvoda i boje ekrana za medicinske imidžing proizvode koje su odredili Nacionalno udruženje proizvođača električnih uređaja (NEMA) i Američki koledž za Radiologiju. S obzirom na to da se medicinska oprema često koristi, senzor u LG monitorima konstantno meri stabilnost pozadinskog svetla i automatski kompenzuje fluktuacije osvetljenja uzrokovane zamorom materijala.

Pogodno i sigurno okruženje za rad

Doktori i medicinske sestre provode dosta vremena ispred ekrana svaki dan, a vibrirajući prikazi mogu izazvati umor i premorenost očiju. Klinički monitori kompanije LG poseduju režim čitača koji smanjuje količinu plavog svetla kako bi obezbedio optimalne uslove za čitanje dužih izveštaja.

Flicker safe opcija smanjuje potencijalne vibracije ekrana, čineći ga prijatnijim za gledanje na duže vreme. Jedinstvena karakteristika modela 19HK312C je antimikrobijalna prevlaka koja sprečava da bakterije prekriju proizvod, dok 27HJ712C model donosi savršene boje pod širokim uglom do 178 stepeni, što omogućava da veći broj specijalista bez problema posmatra sadržaj na ekranu.

Hirurški monitor

LG je razvio i displej od 27 inča (27HJ7105 ) namenjen upotrebi u operacionoj sali. S obzirom na to da monitor može da prikaže 115 odsto sRGB prostora boje, svi tonovi duboke crvene boje mogu se jasno prikazati na ekranu. Sve ovo može spasiti brojne živote tokom operacije zato što savršena reprodukcija boje znatno olakšava posao hirurzima, posebno u slučajevima laparoskopskih intervencija. Ovaj monitor je takođe usaglašen sa standardom DICOM Part 14, a njegovo osvetljenje se prilagođava uslovima osvetljenja unutar operacione sale. Displej je dobio klasifikaciju IP35, kućište klasifikaciju IP32, što znači da je monitor zaštićen od vode, prašine i tečnosti koje mogu nastati tokom operacije.