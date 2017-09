Nagradjivani LG OLED televizori na IFA sajmu

LG Electronics (LG) predstavio je na IFA sajmu u Berlinu seriju OLED i UHD televizora za 2017. godinu, najavljujući nastavak saradnje sa renomiranim kompanijama kao što su Dolby® i Technicolor. LG će predstaviti 2017 OLED televizore sa Technicolor Expert tehnologijom, koju su razvijali stručnjaci ove kompanije angažovani i na većini velikih projekata u Holivudu.

LG je predstavio vrhunske 4K HDR performanse svojih OLED televizora sa unapređenim prikazom boja u video igrama prilikom kombinovanja Microsoft’s Xbox One S konzole i video igre Turn 10’s Forza Horizon 3. Uz HDR, odsjaj Sunca na trkačkim automobilima dopunjen je karakteristikom zatamnjenja piksela OLED televizora.

Ovo dozvoljava svetlu da ostane jasno čak i na crnim automobilima bez gubitka boje. Ozbiljnim gejmerima značiće vreme odziva od najviše 21,3 milisekunde koje osigurava momentalan prenos komande sa upravljača na ekran.

Svi LG OLED i SUPER UHD modeli iz serije za 2017. godinu, koriste Active HDR tehnologiju koja donosi snažnije osvetljenje i preciznije senčenje tokom prikazivanja sadržaja u visokoj rezoluciji. Active HDR dozvoljava LG televizorima da obrade sliku scenu po scenu, pretvarajući dinamičke podatke iz svake scene u video, koji potom koriste kako bi optimizovali sliku prikazanu po principu slika-po-slika.

Pored toga, ovi modeli podržavaju brojne formate visoke rezolucije, uključujući Dolby VisionTM, HDR10 i HLG (Hybrid Log Gamma) tehnologiju emitovanja, dok svi UHD modeli televizora podržavaju HLG format. LG koristi dinamičke podatke u obradi HDR10 i HLG sadržaja sa podešavanjima od scene do scene za poboljšano vizuelno iskustvo čak i na HDR formatima otvorenog standarda. Prilagodljivost rasporeda sadržaja LG televizora unapređena je HDR Effect tehnologijom koja povećava standardni dinamički opseg sadržaja kako bi poboljšala odnos svetlosti i kontrasta.

Na IFA sajmu LG će prvi put predstaviti Alexa funkcije za kontrolu glasa na LG televizoru povezanom na Amazon Echo zvučnik. Uz kompatibilnost Alexa i Amazon sistema na LG televizorima sa webOS operativnim sistemom, posetioci IFA sajma moći će da izdaju govorne komande Amazon Echo zvučniku kako bi kontrolisali pojedine funkcije televizora, poput izbora kanala, jačine zvuka, upravljačkih kontrola, pretrage sadržaja i pokretanja aplikacije na Smart TV platformi, ne držeći daljinski upravljač.

Neverovatni LG SIGNATURE OLED W televizor danas je imao svoj debi na IFA sajmu. Ovo izuzetno postignuće u inženjerstvu nagrađeno je opsežnom kolekcijom priznanja na CES 2017, osvojivši ovogodišnju Best of the Best nagradu. Drugi izvanredni OLED televizori, poput LG E7, koji je dobio najrazličitija priznanja u industriji sa obe strane Atlantika, proglašen je pobednikom u sve tri kategorije: Studio Lighting/Home Theater, HDR i Streaming Performance OLED TV.

„Na IFA sajmu sa zadovoljstvom predstavljamo naše nenadmašne televizore za 2017. godinu i pružamo posetiocima mogućnost da sami iskuse njihove performanse koje su bez premca,” izjavio je Brajan Kvon, predsednik kompanije LG Electronics Home Entertainment. „Partnerstvo sa priznatim imenima kao što su Technicolor i Dolby pokazuje da je LG posvećen kontinuiranom pomeranju granica u tehnologiji proizvodnje televizora.”