Najnoviji Samsung QLED televizori dostupni u Srbiji

Kompanija Samsung predstavila je srpskom tržištu novu seriju QLED televizora najnovije generacije. Prisutni mediji su u beogradskom GIR salonu imali prilike da se uvere u vrhunski kvalitet slike, savremeni dizajn televizora koji se uklapa u svaki prostor i sve prednosti koje nudi jedan daljinski upravljač za povezane uređaje u domu. Posebni gosti na predstavljanju nove linije QLED televizora bili su Ivan Šijak, direktor fotografije i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Ante Vrban, višestruko nagrađivani arhitekta.

„Sva istraživanja pokazuju da korisnici kod kuće žele zabavu i doživljaj jednak onom kakav su nekada imali u bioskopu. Samsung neprestano radi na razvoju novih tehnologija, a rezultat toga je da QLED nova generacija TV uređaja u potpunosti redefiniše iskustvo gledanja televizije koje će nadmašiti očekivanja korisnika. Najnoviji QLED TV uređajii su fokusirani na rešavanje tri najčešće „bolne tačke“ korisnika, zahvaljujući rešenjima koja smo nazvali Q Picture, Q Smart i Q Style. Uz odličan kvalitet slike, vrhunski dizajn i ostale pametne funkcije, naša linija za 2017. godinu potvrđuje lidersku poziciju u ovoj industriji“, rekao je Milan Vujović, direktor marketinga u kompaniji Samsung za Adriatik regiju.

QLED odgovara na sve glavne izazove u vezi sa kvalitetom slike, kao što su ugao gledanja, raspon boja, osvetljenost i jasni kontrasti. Samsung QLED TV nudi unapređenu Quantum dot tehnologiju, višestruko bolje performanse u pogledu prikaza boje, pa tako prikazuje čak i najsuptilnije razlike u boji kod različite osvetljenosti. Napredna HDR 1500 funkcionalnost omogućava korisnicima da na ekranu vide svaki skriveni detalj.

Samsung QLED TV poseduje sertifikat jednog od najvećih evropskih naučno-tehničkih udruženja Verband Deutscher Elektrotechnik (VDE) i prvi je televizor koji je osvojio nagradu nemačkog časopisa „Video“ u sve tri kategorije ocenjivanja; za referentne vrednosti prikaza slike, inovativnost u dizajnu kao i prikaz svetlosti i boja.

„Oduševljen sam prikazom slike. Gledaoci mogu videti sve detalje upravo onako kako su zamišljeni, bez gubitka ili narušavanja originalne boje. Ovo su fantastična dizajnerska rešenja koja daju snažan pečat svakom prostoru, ali istovremeno omogućavaju da pažnja gledaoca ostaje usmerena na sadržaj na ekranu, a ne na sve ono što se nalazi oko televizora“, rekao je Ivan Šijak.

Novi Invisible Connection kabl dužine 15 metara pomaže da se iz vidnog polja uklone neugledni kablovi i da se svi kablovi perifernih uređaja sakupe i povežu u jedan. Na ovaj način korisnici sada mogu imati više slobode u uređenju prostora zahvaljujući optičkom kablu koji povezuje OneConnect uređaj kao „mozak“ televizora sa periferijom. Korisnici sada sve dodatne uređaje mogu odložiti u ormarić koji je udaljen od samog TV-a i tako prilagoditi razmeštaj dnevnog boravka svojim željama.

„Korisnici žele uređaje koji nisu samo funkcionalni, već skladni i atraktivni, jer predstavljaju odraz njihovog životnog stila. Televizori bi upravo trebalo da nam daju slobodu oblikovanja prostora. Mnogo korisnika želi da televizor postavi na zid, ali tek manji broj njih zaista bude tako i postavljeno“, izjavio je Ante Vrban.

Novi televizori imaju i novi nosač za zid (No Gap Wall-mount) koji omogućava da TV bude sasvim prislonjen na zid, a za njegovu instalaciju je dovoljno samo 15 minuta. Ukoliko ne žele televizor na zidu, korisnici mogu da odaberu “studio postolje” koje liči na slikarski štafelaj, ili elegantno “gravitaciono postolje” koje, kada se pričvrsti na TV, podseća na modernu skulpturu koja može lako da se okreće omogućavajući uživanje u sadržaju iz bilo kog ugla.

QLED TV dolazi uz poboljšani Samsung One Remote Control daljinski upravljač koji omogućava upravljanje Smart Hubom kao centralnim delom „pametnog sadržaja“. Ovaj jedinstveni daljinsku upravljač sada podržava još više perifernih uređaja uključujući i BluRay, DVD i set-top box uređaje i nudi mogućnost upravljanja uz pomoć glasovnih komandi.

Serije 7 i 8 novih QLED televizora će biti dostupne na srpskom tržištu već od danas. Preporučena maloprodajna cena jednog od glavnih modela, 49-inčnog televizora premium serije Q7F sa ravnim ekranom iznosi 311,099 din.