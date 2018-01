Nova linija LG televizora na CES 2018

Kompanija LG Electronics (LG) će podići iskustvo kućne zabave na viši nivo uvođenjem ThinQ® tehnologije veštačke inteligencije (AI) i naprednih procesora slike u najnovije modele OLED i SUPER UHD televizora. ThinQ omogućava implementaciju stotina glasovnih zahteva koristeći kompanijsku pametnu platformu kao i usluge trećih strana zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

AI funkcionalnost ugrađena u LG televizore omogućava korisnicima davanje glasovnih naredbi u daljinski upravljač i time im pruža sve prednosti napredne tehnologije glasovnog asistenta. ThinQ televizori kompanije LG takođe funkcionišu kao čvorište za pametni dom, pružajući pristup drugim pametnim uređajima kao što su robotski usisivači, klima uređaji, prečišćivači vazduha, pametno osvetljenje, pametni zvučnici i mnogi drugi uređaji koji mogu da se povežu na televizor koristeći Wi-Fi ili Bluetooth.

Najnoviji α (Alpha) 9 procesor kompanije LG koji pokreće LG OLED televizore, zaslužan je za dodatna poboljšanja slike, koja se i pre njih smatrala najboljom. LG Nano CellTM SUPER UHD televizori koriste Full-Array Local Dimming (FALD) pozadinsko osvetljenje kako bi pružili dublju crnu i poboljšane boje, kao realističniji prikaz detalja u senkama.

Transformacija modernog načina života inteligencijom

LG-ev ThinQ nudi poboljšani interaktivni doživljaj pri gledanju najnovijih pametnih televizora kompanije, uključujući OLED i SUPER UHD modele kroz Natural Language Processing (NLP) koji pruža inteligentnu mogućnost upravljanja glasom i povezivanja baziranoj na temelju tehnologije dubokog učenja, DeepThinQ. Nakon jednostavnog postupka postavljanja, korisnici mogu lako i brzo povezati uređajsa gejming konzolama i eksternim soundbarovima. Mogu da traže informacije, slike ili video zapise koji sadrže određeni sadržaj upućivanjem usmenog zahteva putem daljinskog upravljača televizora poput „prikaži sve filmove u kojima je glumio ovaj glumac“ ili „pokaži mi video snimke o jogi“.

LG ThinQ AI televizori podržavaju usluge elektronskog programskog vodiča (EPG) kako bi pružili informacije u realnom vremenu ili promenili na kanal koji pruža željeni sadržaj. Tako je moguće uputiti televizor da „traži saundtrek za ovaj film“ ili da „isključi TV po završetku ove emisije“ bez isticanja imena programa ili pominjanja određenog vremena.

Kvalitet slike blizak savršenstvu

LG-ev najnoviji α (Alpha) 9 inteligentni procesor pruža vernu sliku sa neverovatno bogatim bojama, oštrinom i dubinom za više realističnosti. Suštinski inovativni element α (Alpha) 9 procesora je proces smanjenja šuma u četiri koraka, koji ima dvostruko više uobičajenih tehnika. Ovaj algoritam dozvoljava veću preciznost u smanjenju šuma, poboljšava jasnoću slike na koju utiču ometajući artifakti i omogućava efektivnije renderovanje gradacija.

Procesor takođe poboljšava performanse boja, zahvaljujući naprednim mogućnostima mapiranja koje čine da boje izgledaju vernije izvornom sadržaju nego ikada. Poboljšani algoritam za korekciju boja omogućava prirodnije boje sedmostrukim širenjem referentnih koordinata boja u poređenju sa ranijim mogućnostima. α (Alpha) 9 je osmišljen kako bi podržao visoku brzinu prikaza (HFR) za još jasniju sliku u pokretu pri 120 frejmova u sekundi radi boljeg prikazivanja akcionih scena, npr. u sportskim sadržajima ili akcionim filmovima. Uz ovaj novi procesor, LG-evi OLED televizori za 2018. godinu mogu prikazati bilo koji sadržaj u maksimalnom kvalitetu za zaista spektakularno iskustvo gledanja.

Još bolji Nano Cell uz FALD pozadinsko osvetljenje i α (Alpha) 7

Tokom protekle godine, LG je napravio značajan napredak prema svojoj ambicioznoj viziji stvaranja ultimativne slike na LCD televizoru uz Nano Cell SUPER UHD televizore. Kombinujući Nano Cell, FALD pozadinsko osvetljenje i α (Alpha) 7 procesor, SUPER UHD televizori za 2018. godinu pružaju brojne tehnološke prednosti, među kojima su dublja crna boja, poboljšano renderovanje slike, bolji prikaz detalja u senkama i verna boja iz širokih uglova gledanja.

Ovogodišnji Nano Cell SUPER UHD televizor uz FALD osigurava gušću zonu pozadinskog osvetljenja kroz ceo ekran, za razliku od pozadinskog osvetljenja na ivicama TV panela. LG-eva tehnologija poboljšava nivo crne boje i dimenziju slike pomoću nezavisne kontrole zona LED svetla, poboljšava detalje u senkama i smanjuje „probijanje“ svetla što rezultira u poboljšanim kontrastom i vrhunskim kvalitetom slike.

Najbolje moguće 4K bioskopsko HDR iskustvo

OLED i SUPER UHD televizori kompanije LG za 2018. godinu dolaze sa funkcijom 4K Cinema HDR koja pruža bioskopsko iskustvo u domu korisnika, nezavisno od formata. Ovi televizori podržavaju i Advanced HDR by Technicolor, a time i većinu popularnih HDR formata – od superiornog Dolby VisionTM do HDR10 i HLG (Hybrid Log-Gamma) i procesiraju HDR sliku okvir po okvir koristeći algoritam Enhanced Dynamic Tone mapping. OLED i SUPER UHD televizori kompanije LG za 2018. godinu nude i Dolby Atmos zvuk za najbolje moguće audio-vizuelno iskustvo.

„LG je fokusiran na inovacije u domenu kućne zabave, a LG ThinQ, kao i α (Alpha) 9 procesor će pružiti iskustvo gledanja do sada nedostupno u industriji,“ rekao je Brian Kwon, predsednik kompanije LG Home Entertainment. „U LG-u nastojimo da poboljšamo životni stil i praktičnost, a naši televizori za 2018. godinu u pravo to i uspevaju.”

Posetioci CES sajma mogu videti televizore budućnosti kompanije LG na štandu #11000 u Centralnoj Sali Kongresnog centra u Las Vegasu (Las Vegas Convention Center).