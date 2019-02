Nova linija Samsung QLED televizora za 2019. godinu

Kompanija Samsung najavila je proširenu liniju QLED televizora za 2019. godinu na svom Evropskom forumu u Portu, koja obuhvata više od 20 modela i više ultravelikih modela televizora. Ekskluzivno je predstavljena linija 8K i 4K televizora, uključujući 8K Q950R sa ekranima dijagonale od 65 do 98 inča, kao i 4K Q90 i Q85 jedinstveni model za Evropu, uz Q80, Q70 i Q60 modele. Ovi uređaji su dimenzija od 43 do 82 inča.

Uključivanje većeg broja televizora sa ultravelikim ekranom u ponudu, deo je šire Samsungove strategije koja proizilazi iz promene zahteva potrošača. Prema globalnom provajderu poslovnih informacija, IHS Markit, tokom 2018. godine prodato je 2.1 milion televizora dijagonale od 75 inča i većih, dok se očekuje da prodaja ove godine poraste za 43 odsto, na tri miliona uređaja, odnosno 5.8 miliona uređaja do 2022*.

„Tokom prošle godine, uverili smo se u nepokolebljivu veru i simpatije naših korisnika prema Samsung QLED televizorima“, izjavio je Jongsuk Ču, izvršni potpredsednik Divizije ekrana u kompaniji Samsung Electronics. „Naše QLED 8K i 4K linije televizora, ove godine odgovaraju na sve veću potražnju za ultravelikim televizorima na tržištu. Ponosni smo što možemo da ponudimo našu najinovativniju liniju televizora, do sada.”

„Superiorne crne boje i ugao gledanja“ je ono po čemu se QLED uređaji izdvajaju

Samsung QLED televizori za 2019. godinu odlikuju se tehnologijom „Ultra Viewing Angle“ koja restrukturira panele unutar televizora tako da pozadinsko osvetljenje ravnomerno prolazi kroz panel sa svetlom ka ekranu. Sa ovom tehnologijom, dobijaju se oštre slike sa dubljim crnim nijansama i širim uglom posmatranja. Osim toga, funkcija „Direct-Full-Array“ donosi prefinjeniju kontrolu kontrasta za prikaz dubljih crnih nijansi tako da boja ne izgleda razmazano.

Nakon što je ta opcija uvedena u 8K modele, novi Samsung QLED 4K modeli takođe stižu sa patentiranim kvantnim procesorom. On omogućava QLED 4K uređajima da reprodukuju bilo kakav izvorni sadržaj u različitim rezolucijama sa unapređenom osvetljenošću, kvalitetom slike i zvukom optimizovanim za svaku scenu, pomoću pojačivača zvuka na bazi veštačke inteligencije.

Uz to, svi Samsung QLED televizori za 2019. imaće i HDR10+, premium format za obradu slike. HDR10+ standard čini svetle scene svetlijim a tamne scene tamnijim, optimizujući kontrast za svaku scenu tako da gledalac može da uživa u slici punoj detalja. QLED 8K televizori takođe podržavaju HDMI 2.1 (8K 60P) prenos podataka, a korisnici QLED 8K uređaja mogu da uživaju u sadržaju sa visokim kvalitetom slike na striming servisima, putem algoritma za unapređenje kvaliteta slike ka 8K na bazi veštačke inteligencije.

Jednostavno korisničko iskustvo uz Bixby

Funkcija „New Bixby“ pruža korisnicima mogućnost da lako pristupe sadržaju putem glasovnih komandi na Samsung Universal Guide-u. On pomaže korisnicima da pretražuju sadržaj na osnovu prethodnih navika i sklonosti u izboru sadržaja.

Novi Samsung pametni televizori nude aplikacije iTunes Movies i TV Shows, a podržavaju i Apple AirPlay 2. Pomoću novih aplikacija iTunes Movies i TV Shows, korisnici mogu da pristupe svojim postojećim iTunes bibliotekama i pregledaju iTunes prodavnicu kako bi kupili ili iznajmili sadržaj. Uz podršku za Apple AirPlay 2, korisnici mogu da puštaju sadržaj sa Apple uređaja direktno na svoje Samsung pametne televizore.

Uz to, Samsung televizori za 2019. sada rade sa „pametnim asistentima“ Amazon Alexa i Google Assistant. Na taj način, korisnici mogu da uključe ili isključe TV ili da pojačaju ili smanje zvuk jednostavnim glasovnim komandama.

Ambient mode nudi veliki izbor umetničkih dela i dekoracije

Kroz Ambient mode, Samsung QLED televizori mogu da obezbede korisne svakodnevne informacije kao što su vreme, vremenska prognoza i naslovi vesti, ili da prikazuju sadržaje kao što su fotografije ili umetnička dela. Uz to, dostupan je još širi izbor tema, koje omogućavaju korisnicima da dekorišu svoje prostorije i atmosferu po svom ukusu. Korisnici takođe mogu da sinhronizuju svoje ambijentalne prikaze sa muzikom, kada ne gledaju aktivno TV program. Automatski senzor za kontrolu svetla postavljen na televizor omogućava optimalnu osvetljenost za dato okruženje, smanjujući potrošnju energije na minimum.

„The Frame“ i „The Serif“ dolaze sa QLED tehnologijom

Na Forumu su takođe predstavljeni novi „The Frame“ i „The Serif“ sa QLED ekranom.

Sa „Art Mode“ programom, koji prikazuje slike, fotografije i digitalna umetnička dela na ekranu, Frame TV pretvara prostor korisnika u umetničku galeriju. Uz to, on podešava osvetljenost i boje sadržaja koje prikazuje u skladu sa okruženjem. Frame TV za 2019. godinu stiže sa QLED ekranom i obezbeđuje superioran kvalitet slike kada se koristi, a korisnicima nudi izbor između 1000 umetničkih dela koja se mogu prikazati na ekranu kad se uređaj ugasi.

Model “Serif” za ovu godinu dizajnirali su Ronan i Ervan Burujek, sa naglaskom na estetici; ovaj model je dostupan u dimenzijama od 43, 49 i 55 inča, čime menja postojeće modele dijagonala od 24 do 40 inča. Samsung modeli „The Frame“ i „ The Serif“ biće dostupni na evropskom, korejskom i tržištu SAD-a u aprilu ove godine.

Samsung Evropski forum ove godine posetilo je više od 2000 učesnika, uključujući partnere, potrošače i medije iz celog regiona. Trodnevna manifestacija omogućava posetiocima da iz prve ruke pogledaju sve novitete iz linije QLED uređaja za 2019. godinu.