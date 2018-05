Novi Canon DP-V2421 i DP-V1711 monitori sposobnim za 12G-SDI

Canon Europe je svoju ponudu 4K referentnih monitora, koji su vodeći u svojoj klasi, obogatio modelima DP-V2421 i DP-V1711, koji imaju 12G-SDI mogućnost, a predstavio je i obimnu nadogradnju firmvera kojom se poboljšavaju funkcije za HDR monitoring, optimizuje proces rada i unapređuje saradnja sa drugim proizvođačima. Pored toga, biće ponuđena i nadogradnja firmvera koja će se plaćati, a koja će povećati osvetljenje 17-inčnih DP-V1711 i DP-V1710 monitora.

Odgovor na zahteve 4K produkcije

DP-V2421 je 24-inčni 4K HDR referentni monitor koji ima snažno osvetljenje od 1200 cd/m2 i duboku crnu boju, prikladnu za razne primene u 4K HDR produkciji. DP-V1711 je 17-inčni 4K profesionalni monitor za studijski nadzor ili reportažna kola. I DP-V2421 i DP-V1711 imaju mnoštvo HDR funkcija, koje su savršeno prilagođene HDR produkciji. Oba monitora poseduju po četiri 12G-SDI ulaza, koji mogu da prenose 4K 50P sadržaje putem jednog kabla. Smanjenje sa četiri na samo jedan SDI kabl redukuje složenost instalacije i resurse, a pritom štedi dragoceni prostor u studiju.

DP-V2421 i DP-V1711 podržavaju Hybrid Log-Gamma (HLG) i Perceptual Quantization (PQ) koji su standardi u HDR industriji, definisani u ITU-R BT.2100 ili SMPTE ST 2084. Oba monitora podržavaju i Log gamu u Canon-ovom vlasništvu – Canon Log, Log 2 i Log 3.

DP-V2421 i DP-V1711 imaju nekoliko korisnih funkcija za proveru HDR slika i podršku praktičnoj HDR produkciji, uključujući waveform monitor[i] , funkciju lažne boje[ii] i funkciju prilagođavanja raspona[iii] – sve za HDR sadržaje. DP-V2421 i DP-V1711 imaju i funkciju podeljenog ekrana, koja omogućava da HDR slike budu poređene sa onima sa lažnom bojom, jedna pored druge. Poređenje HDR i SDR sadržaja je takođe moguće. Ovaj široki spektar funkcija za podršku HDR produkciji čini DP-V2421 i DP-V1711 ultimativnim monitorima za postizanje vrhunskih rezultata u profesionalnoj 4K HDR produkciji.

Nadogradnja firmvera za DP-V2421, DP-V2420, DP-V2411, DP-V2410, DP-V1711 i DP-V1710

HDR produkcija zahteva mogućnost provere nivoa osvetljenosti i postavljanje ekspozicije, kako bi stvaraoci sadržaja mogli da odaberu određeni nivo osvetljenosti i stvore veći dramski efekat. Uz dodatak funkcije za nadgledanje HDR osvetljenja, monitor može prikazati vrednost osvetljenja na odabranom delu ekrana. Operater zatim može da potvrdi tačnu vrednost osvetljenja i promeni je tokom HDR produkcije.

Monitor može da prikaže i maksimalnu i prosečnu vrednost osvetljenja na celom ekranu, pokazujući promene u prelazu, po pojedinom kadru. Ova nadogradnja firmvera omogućava i daljinsku kontrolu preko internet preglednika, pa se monitorom može upravljati i sa PC računara, tableta ili nekog drugog uređaja. Pored toga, firmver dodaje i funkciju povezivanja kamere sa Panasonic VariCam.

Canon će ponuditi i nadogradnju firmvera koja se plaća, a kojom se maksimalno osvetljenje podiže na 600 cd/m2[iv] kod 17-inčnih DP-V1711 i DP-V1710 monitora. Ova nadogradnja omogućava lakše nadgledanje delova HRD signala sa velikom svetlinom, što predstavlja pogodnost kod praćenja kritičnih slika pri HDR produkciji.

Ključne karakteristike DP-V2421 monitora

Podrška za HDR

12G-SDI i napredni interfejsi

Brojne HDR funkcije

Precizna i ponovljiva reprodukcija boja sa podrškom za ITU-R BT.2020

Podržava XYZ, RGB, YCbCr i ICtCp formate

Ključne karakteristike DP-V1711 monitora

17-inčni 4K UHD profesionalni monitor sa podrškom za montiranje u 19-inčni ormar

12G-SDI i napredni interfejsi

Brojne HDR funkcije

Precizna i ponovljiva reprodukcija boja sa podrškom za ITU-R BT.2020

Robustan i kompaktan za lakše prenošenje

Napomene za urednike:

Ostale nadogradnje firmvera uključuju (za DP-V2421, DP-V2420, DP-V2411, DP-V2410, DP-V1711 i DP-V1710, osim ako nije drugačije naznačeno):

· automatsko prilagođavanje kvaliteta slike prema dostupnom ulaznom signalu

· višestruki prikaz 4K x4 ulaza kao i 2K x4-slike (samo za DP-V2421, DP-V2411, DP-V1710 i DP-V1711)

· smanjeni prikaz 8K ulaznog signala kao 4K×1 slike

· povezivanje kamere sa ARRI

· dodate funkcije za prikaz skale Waveform monitora, funkcija obojenog prikaza, kao i funkcija za podešavanje osvetljenosti

· dodata funkcija prilagođavanja raspona prikaza lažne boje

· dodata funkcija za prikaz preko opsega

· dodata je funkcija upozorenja ukoliko je van raspona boja

· promenjeno je rukovanje rasponom boja

· dodata je funkcija za poređenje leve i desne slike

· dodato je podešavanje temperature boja

· LUT za konverziju HDR/SDR je dodat CDL korisničkom LUT

· promenjen je HLG sistem podešavanja vrednosti game (od 1.000 do 1.500 u koracima od po 0.005)

· omogućeno je HDR/SDR poređenje kada je Peak Luminance Control postavljeno na ON (samo za DP-V2421 i DP-V2420)

· promenjena način rada automatskog podešavanja raspona boja na“Full” kada je gama podešena na Preset Log ½

· funkcija zumiranja je omogućena tokom anamorfnog prikaza

· postavke za prikaz boja i osvetljenja su dodate različitim postavkama markera

· (aspekt, sigurna zona, centar i mrežni markeri)

· Waveform monitor prikaz i u levoj i u desnoj slici prilikom DualView prikaza

· podešavanje veličine prikaza OSD-a dodato markeru za centar

· Time Code-u je dodat prikaz odabira vrste karaktera i postavke pomaka položaja ekrana i osvetljenja

· podešavanje veličine prikaza OSD-a je dodato u Audio Level Meter

· podešavanje veličine prikaza OSD-a je dodato u Center Marker, Time Code i Audio Level Meter

· PLUGE i Color Bar slika za HDR signal su dodati u Test Pattern Display

· JPEG format je dodat u spisak formata za snimanje u Capture režimu

· Dodato je smanjenje pozadinskog blica (samo za DP-V1711 i DP-V1710)

· Dodato je web-bazirano daljinsko podešavanje i WiFi postavke

· Obrisan je prikaz odbrojavanja prilikom pokretanja

[i] waveform monitor prikazuje skalu za nivo osvetljenje u PQ i HLG signalima

[ii] Ova funkcija prikazuje drugačiju boju na monitoru, na osnovu ulaznog signala osvetljenja, kako bi precizno naglasila ekspoziciju

[iii] Ugrađena funkcija za podešavanje raspona HDR-a omogućava da standardni HDR ili LOG signal budu prikazani sa podržanom osvetljenošću. Vrednosti mogu biti i predefinisane na zahtevanu osvetljenost

[iv] Osvetljenost je tipična, a ne garantovana vrednost