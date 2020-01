Novi LG OLED televizori ispunjavaju snove svih ljubitelja filmova, sporta i gejminga

Kompanija LG Electronics (LG), lider na tržištu OLED televizora, i u 2020. godini diže lestvicu sa 14 novih OLED modela. Predvode ih tri iz nove serije GX Gallery inspirisani umetnošću i rezolucijom 4K Ultra HD. Tu su i modeli od 77 i 88 inča stvarne 8K rezolucije, ali i OLED u potpuno novoj dimenziji ekrana od 48 inča. Svi novi LG televizori predstavljeni na sajmu CES 2020, novi OLED televizori, kao i novi 8K i 4K NanoCell LCD televizori, donose zapanjujući kvalitet slike i inovativni dizajn sa poboljšanim performansama i funkcijama veštačke inteligencije koje oživljavaju filmove, sport i video igre kao nikada do sad.

Srce najnovijih 8K i 4K LG OLED televizora i 8K LG NanoCell televizora čine brojne napredne tehnologije među kojima je i novi AI procesor α (Alpha) 9 Gen 3. Ovaj napredni procesor koristi unapređenu procesorsku snagu, kao i algoritme dubinskog učenja (deep learning) veštačke inteligencije kako bi dodatno poboljšao kvalitet slike i omogućio niz specijalizovanih funkcija za različite vrste sadržaja – filmove, video igre i sport, podižući korisničko iskustvo na novi nivo.

LG premium televizore za 2020. krasi jedinstven, elegantan dizajn koji se bez problema uklapa u svako uređenje doma. Potpuno nova minimalistička serija Gallery ističe se izrazito tankim profilima, pa je debljina 65-inčnog modela svega 20 milimetara. Zajedno sa posebno dizajniranim zidnim nosačima svi modeli (dijagonala 55, 65 ili 77 inča) potpuno se „stapaju“ sa zidom pretvarajući OLED u umetničko delo.

Na taj način, 4K UHD modeli iz serije GX Gallery pridružuju se ultratankim modelima LG OLED televizora iz serije WX Wallpaper (dijagonala od 65 i 77 inča), kao i televizoru LG SIGNATURE OLED R (model 65RX), kako bi pružili stvarnu integraciju u prostor i postali elementi futurističkog luksuza koji „ulepšavaju“ svoju okolinu bez obzira jesu li uključeni ili ne.

LG OLED televizori za 2020. iz serije ZX Real 8K donose 4 puta više detalja od 4K televizora i 16 puta više od HDTV-a. Oni premašuju stroge zahteve organizacije CTA (Consumer Technology Association) koja je postavila zvaničnu definiciju standarda za 8K Ultra HD televizore. Displeji modela od 88 i 77 inča prevazilaze i kriterijume Međunarodnog odbora za metrologiju displeja.

Za 2020. godinu tu su i nove verzije popularnih 4K UHD serija (CX i BX) u dijagonalama od 77, 65 i 55 inča, a tu je sad i potpuno nova veličina ekrana – od 48 inča. Tako model OLED48CX reprodukuje još oštriji kvalitet slike sa 8 miliona piksela na 48-inčnom ekranu, sa gustoćom uporedivom sa 96-inčnim 8K televizorom.

Među LG NanoCell televizorima za 2020. godinu ističe se šest Real 8K televizora (modeli od 75 i 65 inča u serijama Nano99, Nano97 i Nano95), a svi premašuju stroge zahteve za upotrebu 8K UHD logotipa organizacije CTA.

Ultimativno bioskopsko iskustvo

Kombinujući OLED-ovu samoemitujuću tehnologiju i apsolutnu crnu sa podrškom za Dolby Vision IQ i načinom rada Filmmaker Mode™ UHD Alliancea, LG OLED televizori za 2020. donose iskustvo bioskopa u dnevni boravak. Sa Dolby Vision® ultra živopisnim slikama visokog dinamičkog raspona, Dolby Atmos® zvukom, i prvi put do sada, Dolby Vision IQ, LG OLED televizori za 2020. nude zaista spektakularno vizualno i zvučno iskustvo. Dolby Vision IQ uvodi nove inteligentne funkcije za televizore kako bi pružili optimalni kvalitet slike, bez obzira na ambijentalno osvetljenje ili tip sadržaja.

Novi način rada Filmmaker Mode, podržan od vodećih holivudskih reditelja, donosi sliku onako kako su to oni i zamislili. Onemogućavanjem određenih efekata naknadne obrade (poput smanjenja šuma i izoštravanja) uz savršeno očuvanje ispravnih razmera, boje i broja sličica, LG OLED televizori sa načinom rada Filmmaker Mode verno reprodukuju originalnu viziju reditelja. LG OLED televizori takođe su prepoznati od strane udruženja Hollywood Professional Association, a dobili su i nagradu Excellence in Engineering Award kao prvi i jedini sa integrisanim softverom za kalibraciju na hardverskom nivou, što još više učvršćuje LG OLED televizor kao referentni potrošački displej za proizvodnju sadržaja u Holivudu..

LG-jeva nagrađivana platforma za smart televizore webOS će LG OLED i NanoCell televizorima za 2020. godinu doneti mnoštvo novih programa od globalnih provajdera sadržaja putem aplikacija i usluga kao što su Disney+, Netflix i CBS All Access. Novo za 2020. godinu, aplikacija Apple TV omogućava korisnicima da se pretplate i gledaju Apple TV+ i Apple TV kanale, kao i pristup njihovim iTunes-ima, odnosno da kupuju ili iznajmljuju više od 100.000 filmova i TV emisija. Dodatno, vlasnici LG-jevih modela televizora iz 2018. i 2019, ove godine će takođe moći da uživaju u aplikaciji Apple TV.

Ultimativno iskustvo igranja

Uz vrhunski kvalitet slike i nove gejming funkcije, LG televizori za 2020. godinu su idealni za ozbiljne gejmere, pružajući nenadmašno gejming iskustvo na velikom ekranu. Kao prvi proizvođač televizora koji je ponudio kompatibilnost sa tehnologijom NVIDIA G-SYNC®, LG proširuje ovu mogućnost u 2020. godini na 12 OLED televizora kako bi pružio besprekorno PC gejming iskustvo bez treperenja slike ili drugih ometajućih vizuelnih elemenata.

Uz neuporedivu brzinu osvežavanja i ultra brzim vremenom odziva, LG OLED TV smatra se najnaprednijim gejming televizorom na današnjem tržištu. Uz izuzetno nisko ulazno kašnjenje kao i kod skupih gejming monitora, neverovatni detalji prikaza današnjih igara jednostavno oduzimaju dah na LG OLED televizorima, a njihova uglađenost i odaziv upravljanja akcijom na ekranu jednostavno moraju da se dožive.

LG OLED televizori za 2020. prvi su u industriji koji poseduju HGiG Mode udruženja HDR Gaming Interest Group tako da gejmeri prilikom igranja HDR igara putem konzola na svojim LG televizorima mogu da uživaju u visokokvalitetnim vizualima, kao što su kreatori igara i programeri to i zamislili. HGiG je udruženje sastavljeno od kompanija iz industrija video igara i displeja koje razvija standarde kako bi poboljšali HDR gejming iskustvo za korisnike.

LG OLED televizori čak pomažu kod zamora očiju tokom intenzivnog i dugotrajnog igranja. Sertifikat The Eye Comfort Display, od strane pouzdanog međunarodnog instituta za testiranje TÜV Rheinland, potvrđuje da LG OLED televizori nude prilagođavanja sadržaja sa plavim svetlom, ne trepere i pružaju izvanredan kvalitet slike iz bilo kog ugla. LG OLED ekrani zadovoljavaju svaki TÜV kriterijum testiranja, uključujući širok raspon boja i HDR.

Ultimativno iskustvo sporta

LG OLED televizori nisu idealni samo za ljubitelje filmova i gejmere, već su takođe savršeni i za ljubitelje sporta jer nude uzbudljivo iskustvo gledanja sa vremenom odziva od 120 Hz – što je omogućeno novim AI procesorom Alpha 9 Gen 3 i funkcijama koje su prilagođene sportu.

Tako Sports Alert pomaže korisnicima da prate svoje omiljene timove, ali i da ih obaveštava čim njihov tim postigne gol ili osvoji bod(ove). Korisnici mogu da izaberu svoje omiljene timove u raznim sportovima kako bi primali automatska obaveštenja na početku utakmice, kada god tim postigne pogodak ili kad se utakmica završi.

Ljubitelji sporta takođe imaju koristi od poboljšanog zvuka. Recimo, gledaoci mogu da priključe televizor na Bluetooth zvučnik kako bi stvorili dinamičnu zvučnu sliku za pravo stadionsko okruženje.

„LG-jeva vizija da ponudi izvanrednu vrednost svojim korisnicima ostvaruje se i ove godine sa novom linijom LG televizora koji su inspirisani umetnošću“, rekao je Park Hjoung-sei, predsednik kompanije LG Home Entertainment. „Osim nenadmašnog kvaliteta slike koju isporučuju LG premium televizori, noviteti dolaze i sa naprednim tehnologijama, najboljom integracijom veštačke inteligencije i futurističkim dizajnom bez premca koji omogućava OLED tehnologija.“