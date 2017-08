Novo partnerstvo – 20th Century Fox, Panasonic i Samsung

Novo partnerstvo između tri velike kompanije – 20th Century Fox, Panasonic Corporation i Samsung Electronics – obezbediće stvaranje otvorene platforme HDR10+ koja će korisnicima omogućiti najbolji doživljaj gledanja video sadržaja.

Ove tri kompanije će zajedno formirati jedinicu za izdavanje licenci koja će od januara 2018. početi sa izdavanjem licenci za HDR10+. Licence će se izdavati kompanijama koje kreiraju sadržaje, proizvođačima televizora ultravisoke definicije, blu-rej plejera i set-top bokseva, kao i SoC prodavcima, bez naknade i to samo za nominalnu administrativnu nadoknadu.

“Kao predvodnici u oblasti sadržaja i hardvera za kućnu zabavu, ove tri kompanije predstavljaju idealne partnere koji će dovesti HDR10+ u domove korisnika širom sveta,” izjavio je Jongsuk Ču, viši potpredsednik Divizije ekrana u kompaniji Samsung. “Posvećeno radimo na tome da kroz naše TV uređaje učinimo dostupnim najnoviju tehnologiju i uvereni smo da će HDR10+ unaprediti korisnički doživljaj gledanja televizijskih programa i filmova kod kuće.”

HDR10+ je najnovija tehnologija za ekrane sledeće generacije koja pruža besprekoran kvalitet slike, pri čemu se osvetljenost, boja i kontrast automatski podešavaju za svaku scenu. Ranije su se primenjivala fiksna podešavanja na ceo sadržaj, ali sada – uz dinamičko mapiranje tona HDR10+ – svaka scena se obrađuje pojedinačno, kako bi se živopisni vizuelni sadržaji učinili što realističnijim i postigao najbolji kvalitet slike. Ovo novo, unapređeno vizuelno iskustvo omogućiće korisnicima da vide upravo onakve slike koje su kreatori sadržaja i želeli da im prikažu.

“HDR10+ je tehnološki korak napred koji prilagođava kvalitet slike za ekrane sledeće generacije,” izjavio je Deni Kej, izvršni potpredsednik kompanije 20th Century Fox. “HDR10+ obezbeđuje dinamičke metapodatke, koji precizno opisuju svaku scenu kako bi omogućili najbolji kvalitet slike. U saradnji sa kompanijama Panasonic i Samsung kroz Fox Innovation Lab laboratoriju za inovacije, uspeli smo da nove platforme, kao što je HDR10+ izvedemo na tržište izvan bioskopskih sala.”

Postoji nekoliko ključnih prednosti za partnere koji žele da usvoje ovu platformu za svoje HDR10+ proizvode. HDR10+ nudi fleksibilnost sistema, omogućavajući različitim partnerima da ove platforme ugrade u svoje proizvode i time unaprede vizuelni doživljaj korisnika. Platforma HDR10+ je dizajnirana tako da omogući budući razvoj i inovacije, kako bi i u narednim godinama imali još moćniju tehnologiju.

“Kompanija Panasonic ima dugu istoriju u razvoju dugotrajnih tehničkih formata. Jako nam je drago da sarađujemo sa kompanijama 20th Century Fox i Samsung na razvoju novog HDR formata, koji će korisnicima doneti mnogo dobrobiti”, izjavio je Juki Kusumi, izvršno ovlašćeno lice kompanije Panasonic. “Nudeći značajna poboljšanja kvaliteta HDR slike na širem spektru TV uređaja, uz istovremeni ubrzan rast ponude HDR sadržaja, očekujemo da HDR10+ ubrzo postane de facto HDR format.”

Posetioce ovogodišnjeg IFA sajma pozivamo da posete štandove kompanija Samsung i Panasonic kako bi čuli više o HDR10+ tehnologiji.

20th Century Fox, Panasonic i Samsung objaviće dalje detalje programa za licenciranje, zajedno sa demonstracijom HDR10+ tehnologije, na sajmu CES 2018.