Panasonic najavljuje nove OLED i 4K LCD televizore za 2020.

Na događaju u Pinewood Studios Panasonic je danas najavio tri nove serije OLED televizora i tri nove serije osnovnih 4K LCD televizora za 2020.

Novi OLED televizori – serija HZ2000, HZ1500 i HZ1000 – će svi podržavati i Dolby Vision IQ i Filmmaker Mode sa Panasonic-ovom originalnom funkcijom ‘Intelligent Sensing’ radi proširivanja uživanja u HDR performansama slike holivudskog nivoa, kako u tamnim tako i u jarko osvetljenim sobama. Pored toga, prepoznajući da nisu samo performanse slike te koje isporučuju savršen doživljaj „Holivud u vašem domu“, Panasonic je otkrio da će OLED televizori obe serije, HZ2000 i HZ1500, imati inovativne ugrađene zvučnike usmerene nagore koji su u stanju da isporuče Dolby Atmos radi najimerzivnijeg zvuka. Svi OLED modeli će deliti isto fino podešavanje od strane vodećeg holivudskog koloriste Stefana Sonnenfelda i planirani su da budu UHD Premium sertifikovani. Performanse pokreta su takođe poboljšane na OLED televizorima zahvaljujući naprednoj implementaciji ubacivanja crnog kadra.

Panasonic takođe najavljuje tri nove 4K LCD serije: HX940, HX900 i HX800, koje će nastaviti Panasonic-ovu pionirsku podršku standarda Dolby Vision i HDR10+ – čije prednosti se često najviše vide na osnovnim modelima LCD televizora, pošto HDR formati sa dinamičkim metapodacima omogućavaju manje svetlim televizorima da izbegnu nepotrebno tonsko mapiranje scena koje su u okvirima izvorne svetline panela. Svi OLED i 4K LCD televizori najavljeni danas će takođe standardno podržavati Dolby Atmos.

Onako kako su stvaraoci filmova nameravali i u tamnim i u dobro osvetljenim dnevnim sobama

Filmmaker Mode sa funkcijom Intelligent Sensing i Dolby Vision IQ dolaze na sve Panasonic OLED televizore iz 2020.

Razvijen od strane udruženja UHD Alliance, Filmmaker Mode omogućava korisnicima da uživaju u kinematografskom video zapisu onako kako su njegovi stvaraoci to nameravali pomoću pritiska na samo jedno dugme na daljinskom upravljaču. Kada se aktivira, Filmmaker Mode poštuje broj slika u sekundi, odnos stranica slike, boju i kontrast sadržaja dok istovremeno isključuje umanjenje šuma i izoštravanje. Režim podržavaju najeminentniji holivudski režiseri, uključujući imena kao što su Christopher Nolan, Martin Scorsese, Patty Jenkins, Ryan Coogler i Paul Thomas Anderson kao i mnogi drugi.

Osim toga, Panasonic jedinstveno gradi dalje na osnovu režima Filmmaker Mode tako što takođe koristi napredne eksterne senzore u televizoru kako bi inteligentno podesio sliku u skladu sa nivoima ambijentalnog osvetljenja. Ova funkcija se zove ‘Intelligent Sensing’. Dok HDR sadržaj može da izgleda pretamno kada se gleda u dobro osvetljenoj sobi, Filmmaker Mode sa funkcijom Intelligent Sensing perceptivno usklađuje doživljaj gledanja sadržaja u idealnom zatamnjenom okruženju, čak i ako sedite u dobro osvetljenoj dnevnoj sobi. To znači da će gledaoci videti sve detalje koje je trebalo da vide, čak i u veoma tamnim scenama. Da bi osigurali da ova funkcija odgovara namerama stvaralaca, Panasonic-ovi inženjeri opsežno su sarađivali sa dva holivudska studija kako bi osigurali najbolje moguće usklađivanje percepcije. Filmmaker Mode sa funkcijom Intelligent Sensing jedinstven je za Panasonic i podržava sadržaj u standardima HDR10+, HDR10, HLG i SDR.

Panasonic takođe proširuje mogućnosti svoje linije proizvoda za 2020. na najverniji holivudski sadržaj, Dolby Vision, kroz podršku standarda Dolby Vision IQ. Dolby Vision IQ koristi Dolby Vision dinamičke metapodatke kako bi inteligentno prikazivao svaki detalj sadržaja, prilagođavajući se osvetljenosti sobe. On takođe obaveštava TV koji tip sadržaja se prikazuje i promeniće svoje postavke kako bi osigurao da se slike prikazuju tačno onako kako bi trebalo. Pomoću funkcije Dolby Vision IQ, gledaoci će videti stvari koje je stvaralac nameravao da vide, u svakoj sobi i sa svakim tipom sadržaja.

„Dolby je posvećen da bude pokretač inovacija koje unapređuju doživljaj zabave korisnika“, rekao je Javier Foncillas, potpredsednik za komercijalna partnerstva, Dolby Europe. „Najnovija od tih inovacija je Dolby Vision IQ, koji osigurava da gledaoci dobijaju najbolji mogući doživljaj iz svog TV-a, bez obzira kakvi su uslovi ambijentalnog osvetljenja ili žanr sadržaja. Panasonic je među prvima koji je ponudio ovu tehnologiju korisnicima na njihovim HZ2000 OLED televizorima.“

Zbog toga što je podržan i Filmmaker Mode sa funkcijom Intelligent Sensing i Dolby Vision IQ, vlasnici Panasonic-ovih OLED televizora za 2020. će jedinstveno moći da vide Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG i SDR sadržaje onako kako treba čak i u jako osvetljenim sobama.

Panasonic udvostručuje broj OLED televizora sa ugrađenim zvučnicima usmerenim nagore

HZ2000 i HZ1500 kombinuju kvalitet zvuka i slike koji su najbolji u klasi kako bi isporučili „Holivud u vašem domu“

Nakon uspeha prošlogodišnjeg modela GZ2000, Panasonic u 2020. godini uvodi inovativne ugrađene zvučnike usmerene nagore u oba modela, HZ2000 i HZ1500.

HZ2000 ima ‘360° Soundscape Pro’, Panasonic-ov audio sistem najviše finoće za TV, koji kombinuje ugrađene zvučnike usmerene nagore koji mogu da isporuče Dolby Atmos imerzivno audio iskustvo sa „Tuned by Technics“ jasnoćom. Uprkos impresivno tankom profilu, HZ2000 isporučuje moćan i dinamičan zvučni izlaz od 140 W upotpunjen snažnim basom. Celokupni zvučni sistem je podešen od strane inženjera iz Panasonic-ovog priznatog audio brenda, kompanije Technics i takođe ima Technics-ovu vlasničku tehnologiju JENO Engine radi preciznog, rafinisanog zvuka.

HZ1500 dolazi sa tehnologijom ‘360° Soundscape’, sa ugrađenim zvučnicima usmerenim nagore i izlazom zvuka od 80 W.

Višestruke ugrađene zvučničke jedinice u modelima HZ2000 i HZ1500 prave prostornu zvučnu scenu od Dolby Atmos sadržaja. Postavljanje zvučnika usmerenih nagore na vrh TV-a znači da, za razliku od rešenja baziranih na zvučnim konzolama, zvuk ne mora da putuje toliko daleko da bi se odbio od plafona, pa ima puno energije kako bi se odbio nadole i stvorio izvanredno imerzivnu zvučnu scenu.

Panasonic nastavlja svoju posvećenost podršci svih popularnih HDR formata sve do osnovnih modela

Svi OLED i 4K LCD modeli podržavaju Dolby Vision, HDR10+ i statične HDR formate pored standarda Dolby Atmos

Tokom 2019. godine Panasonic je bio prvi proizvođač TV-a koji je podržavao i Dolby Vision i HDR10+ sve do svojih osnovnih modela, pružajući prednosti naprednih dinamičnih HDR formata tamo gde su oni zaista potrebni. Panasonic nastavlja sa svojom pionirskom podrškom za osnovne modele i u 2020. time što podržava i Dolby Vision i HDR10+ u okviru svih OLED i 4K LCD televizora najavljenih danas.

Osim toga, Panasonic nastavlja sa svojom punom podrškom standarda Dolby Atmos tako što ga uključuje u sve OLED i 4K LCD televizore najavljene danas. Dolby Atmos prenosi slušaoce iz običnog trenutka u izvanredno iskustvo zahvaljujući pokretnom zvuku koji potpuno teče oko slušalaca. Slušaoci će se osetiti kao da su usred akcije, kada zvukovi ljudi, mesta, stvari i muzika ožive uz veličanstven realizam i kada počnu da se kreću kroz prostor. A zbog toga što je Dolby Atmos ugrađen direktno u Panasonic-ove OLED i osnovne 4K LCD modele televizora, nikada nije bilo jednostavnije iskusiti imerzivan doživljaj u sopstvenom domu.

Sve tri OLED serije dolaze u 65-inčnim i 55-inčnim veličinama ekrana. Dok model HZ2000 krasi prilagođeni Master HDR OLED Professional Edition panel ekskluzivno prilagođen od strane Panasonic-ovih inženjera za istraživanje i razvoj, svi OLED modeli uključujući HZ1500 i HZ1000 imaju najsavremeniju obradu slike zahvaljujući HCX PRO Intelligent procesoru – najmoćnijem kojeg je Panasonic ikada napravio. Oni takođe svi podržavaju Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG i HLG Photo, osiguravajući potpunu kompatibilnost sa svim popularnim HDR formatima.

Podrška za sve popularne HDR formate takođe je prisutna na svim 4K LCD televizorima najavljenim danas. Čak i najosnovnija HX800 serija (40-inčni, 50-inčni, 58-inčni, 65-inčni) koja ima HCX procesor, pruža podršku za Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG (Hybrid Log Gamma), HLG Photo, pored podrške za Dolby Atmos.

HX900 serija (43-inčni, 49-inčni, 55-inčni, 65-inčni) podržava isti široki spektar formata i dodaje HDR Cinema Display, koji pruža povećanu svetlinu.

Uz bržu frekvenciju osvežavanja ekrana od 100 Hz, HDR Cinema Display Pro i HCX PRO Intelligent procesor, serija HX940 (43-inčni, 49-inčni, 55-inčni, 65-inčni, 75-inčni) takođe usvaja isti široki skup HDR formata. Procesor HCX PRO Intelligent brzo analizira i optimizuje boju, kontrast i jasnoću svakog 4K video sadržaja, osiguravajući da gledaoci dožive najbolje moguće TV slike koje postoje, bez obzira na njihov izvor.

HX940 takođe ima i funkciju Local Dimming Intelligent Pro, koja oponaša rad hiljada virtuelnih zona zatamnjivanja kako bi poboljšala kontrast dok istovremeno zadržava tanak profil televizora. Local Dimming Intelligent Pro dinamički prilagođava i pozadinsko osvetljenje kao i same LCD zatvarače, međusobno usklađeno, kako bi postigao dublje crne boje bez gubitka vernosti slike.

Zaista iz Holivuda u vaš dom

Stefan Sonnenfeld radi sa Panasonic-om kako bi osigurao da gledaoci vide ono što su filmski producenti želeli

Svi OLED televizori za 2020. savršena su kombinacija Panasonic-ove tehnološke preciznosti i veština podešavanja boja Stefana Sonnenfelda. Sonnenfeld je među svega nekoliko vodećih umetnika koji su ovladali moćima gradijenata boja u cilju pripovedanja i prenošenja emocija. On je saradnik od poverenja nekih od najboljih svetskih filmskih producenata i primenio je svoje veštine koloriste na mnoge od najpriznatijih i najpopularnijih filmova protekle decenije kao što su Zvezda je rođena, Čudesna žena, Čovek od čelika, Lepotica i zver, Zvezdani ratovi: Buđenje sile, Svet iz doba jure i još mnogo njih. Kao i mnogi drugi vodeći koloristi, on koristi Panasonic OLED ekrane kao klijentske referentne monitore velikog formata u svom svakodnevnom radu.



Koriste se u postprodukciji

Panasonic-ovi OLED televizori se naširoko koriste u studijima i postprodukcijskim kućama širom sveta. U svojim OLED televizorima za 2020, Panasonic je uključio dve nove funkcije na osnovu zahteva iz postprodukcijske zajednice u Holivudu i šire.

Pre svega, svi OLED televizori za 2020. će dozvoljavati da se mapiranje tonova isključi kroz sistem menija. Mapiranje tonova je način na koji televizori mapiraju sadržaj koji se reprodukuje na izvornu svetlinu uređaja, kako bi se sprečilo isecanje. Pošto ne postoji standard TV industrije za mapiranje tonova, mogućnost da se ona isključi omogućava da postprodukcijske kuće rade na izvornom sadržaju potpuno precizno, sve dok on ne dostigne ‘hard clip’ pri izvornoj svetlini panela. Panasonic međutim takođe omogućava da se ‘clip point’ odredi kroz sistem menija, pružajući dodatne opcije profesionalcima u procesu pravljenja filmova.

Osim toga, u svojim OLED-ima za 2020. Panasonic je predstavio najniže kalibracione tačke na svetu pri 1,3 odsto i 0,5 odsto. To će dodatno omogućiti profesionalcima i entuzijastima da osiguraju potpuno precizan i linearan prelazak iz prave crne u boju koja je tik iznad crne.

I na kraju, OLED televizori za 2020. podržavaju CalMAN PatternGen test šare iz softvera CalMAN® kompanije Portrait Displays® kao i AutoCal funkcionalnost. Takođe su podržane i Imaging Science Foundation (isf) kalibracione postavke. Kalibracija Dolby Vision sadržaja je takođe je podržana.

Savršen za sport

U godini Tokio 2020 Olimpijskih igara, Panasonic je radio na unapređivanju reprodukcije atletike i sportova sa brzim pokretima tako što je unapredio implementaciju ubacivanja crnog kadra. Dok konvencionalni OLED televizori koji koriste ovu tehniku ubacuju puni crni kadar između svakog kadra pokretnog sadržaja, iskorišćavanjem moći HCX Pro Intelligent procesora razvijenog u Japanu, Panasonic je u stanju da analizira dolazeći signal i dinamički podesi trajanje crnog kadra u okviru ciklusa od dva kadra kako bi našao savršenu meru koja maksimalno uvećava glatkoću slika dok istovremeno smanjuje efekat treperenja.

Dizajniran za život

OLED-i kao i 4K LCD televizori za 2020. imaju nekoliko posebnih dizajnerskih trikova u rukavu. OLED televizori serije HZ1500 i HZ1000 imaju obrtno postolje, što gledaocima omogućava da slobodno podese ugao ekrana u skladu sa svojim okruženjem u dnevnoj sobi.

Osim toga, HX940 i HX900 serije 4K LCD televizora imaju Panasonic-ova popularna „dvosmerna zamenska postolja“, koje vlasnicima omogućava da postave dve nožice postolja bilo u centralni položaj ili na ivicu TV-a kako bi se on savršeno uskladio sa nameštajem u dnevnoj sobi.

My Home Screen 5.0 poboljšava upotrebljivost brzog pristupa

Sve serije OLED i 4K LCD televizora najavljene danas imaju poslednju iteraciju Panasonic-ovog visoko ocenjenog pametnog TV OS-a, My Home Screen 5.0. Nova verzija pruža znatna unapređenja upotrebljivosti. Na primer, kada su obeležene određene VOD ikone, sličice istaknutih naslova od tog pružaoca usluge automatski se prikazuju iznad i može im se jednostavno pristupiti. Ovo radi za Netflix i YouTube, između ostalih.

Svi modeli najavljeni danas će takođe imati XUMO-vu besplatnu striming uslugu kompanijskog nivoa koja isporučuje i over-the-air i over-the-top kanale globalnim publikama u jednom sveobuhvatnom doživljaju i vodiču (izuzev u UK). Krajnji korisnici jednostavno pritisnu kanal nagore i nadole ili dugme za vodič na daljinskom upravljaču TV-a kako bi otkrili te kanale i uživali u gledanju njih, baš kao što je iskustvo gledanja emitovane televizije.

Svi modeli najavljeni dana podržavaju HbbTV Operator aplikaciju (izuzev u UK). Tokom 2019. Panasonic televizori najavili su prvu na svetu podršku za HD+ i proširili su podršku na M7 preko ažuriranja firmvera. U 2020, Panasonic će nastaviti da podržava i HD+ i M7.

Svi modeli najavljeni danas takođe rade sa servisima Google Assistant i Amazon Alexa, što omogućava korisnicima da upravljaju nekim ključnim TV funkcijama samo pomoću svog glasa.