Prvi LG OLED televizori sa NVIDIA G-SYNC tehnologijom za gejming na velikom ekranu

LG Electronics (LG) udružio je snage sa kompanijom NVIDIA, omogućavajući da OLED televizori iz serije za 2019. godinu (modeli 65/55E9 i 77/65/55C9) budu kompatibilni sa NVIDIA G-SYNC® tehnologijom. Najnoviji LG OLED televizori nude neverovatnu brzinu i fenomenalnu reprodukciju boja, a njihove vrhunske karakteristike i kvalitet slike potvrđeni su uz pomoć NVIDIA G-SYNC kompatibilnog testiranja kako bi se osiguralo autentično iskustvo igre bez treperenja i „seckanja“ prikaza.

Sa izuzetnim kvalitetom slike, malim ulaznim zaostatkom i ultra brzim odzivom slike, LG OLED televizori već su stekli reputaciju modela koji dostižu optimizovane performanse za igranje video igrara. Dodatkom NVIDIA G-SYNC kompatibilnosti, LG ponovo podiže lestvicu, garantujući još autentičnije iskustvo PC igara na vodećim 4K OLED modelima kompanije, dostupnim u veličinama ekrana od 55 do 77 inča.

Samo-emitujuća OLED tehnologija vodi korisnike u uzbudljivu akciju njihovih omiljenih igara, koristeći preciznost individualne kontrole piksela za proizvodnju neverovatno realističnih slika. Uz beskonačan kontrast i vrlo preciznu reprodukciju boja, ovi televizori nude ultra brzo vreme odziva sa brzinom osvežavanja do 120Hz. Ulazni zaostatak, koji može napraviti razliku između pobede i poraza, jedva je primetan u rasponu od šest milisekundi za 1440p sadržaj na 120 Hz i 13 milisekundi za 4K sadržaj na 60 Hz. Minimalni zaostaci LG OLED televizora, manji od jednog frejma i bez gubitka u kvalitetu slike, čine ih najboljim ekranima za igranje igrica. Štaviše, najnoviji OLED TV modeli podržavaju različite popularne HDR formate koji dodatno poboljšavaju iskustvo gejminga. Korisnici mogu reprodukovati kompatibilne titlove u dinamičnom HDR10 ili Dolby Vision okruženju (do 120 frejmova u sekundi za full HD sadržaj) koristeći prednosti HDMI 2.1 specifikacija, kao što su automatski režim niske latencije (ALLM), poboljšani Audio Return kanal (eARC) i promenljiva brzina osvežavanja (VRR).

Da bi pojačali osećaj autentičnosti tokom igranja igara ili gledanja brzog sadržaja, LG OLED televizori iz serije modela za 2019. godinu podržavaju kinematografske audio formate, uključujući Dolby Atmos i revolucionarnu Dolby TrueHD zvučnu tehnologiju. Sa obezbeđenim najboljim opcijama audio i video formata, korisnici mogu da čuju i vide sadržaj onako kako su ga originalno osmislili njegovi kreatori. Ovi modeli takođe sadrže LG AI zvučnu tehnologiju baziranu na pametnom učenju koja pruža očaravajuće 5.1 virtuelno okruženje.

„Nije tajna da za LG OLED televizorima žude gejmeri ​​širom sveta i mi smo posvećeni optimizaciji OLED gejmerskog iskustva za njih”, ističe Sem Kim (Sam Kim), stariji potpredsednik odeljenja za planiranje TV proizvoda kompanije LG Entertainment. „Usvajanjem NVIDIA G-SYNC tehnologije, pokazujemo da OLED televizori imaju podršku vrhunskog svetskog brenda hardvera za igranje video igara“, naglasio je Kim.

„Uzbuđeni smo zbog G-SYNC kompatibilnosti na LG OLED televizorima, kao i HDMI Variable Refresh Rate podrške za našu GeForce RTX 20 seriju“, rekao je Met Vebling (Matt Wuebbling), šef marketinga u kompaniji GeForce NVIDIA. „Gejmeri će biti oduševljeni brzinom odziva i realističnim vizuelnim prikazima na ovim televizorima dok igraju najnovije PC igre, čiji je tok u realnom vremenu omogućila GeForce tehnologija”, istakao je on.

U narednim nedeljama, LG OLED televizori iz serije za 2019. godinu postaće kompatibilni sa NVIDIA G-SYNC tehnologijom na određenim tržištima kroz ažuriranje upravljačkog softvera.