Prvi Sony 4K HDR OLED televizori AG8 serije stižu u Srbiju

BRAVIA OLED 4K HDR televizor serije AG8 poseduje duboku crnu, bogatu boju i širok ugao gledanja, koji omogućavaju zadovoljavajuće vizuelno iskustvo. Modeli televizora od 65 i 55 inča biće dostupni u evropskim prodavnicama od maja.

Kompanija Sony Europe je najavila cene i dostupnost televizora BRAVIA OLED 4K HDR serije AG8 u Evropi. U odabranim zemljama vršiće se porudžbine pre komercijalne dostupnosti ovog proizvoda, za koji se očekuje da će se početkom maja naći u maloprodajnim radnjama.

Televizor AG8 serije koristi OLED ekran sa osam miliona samoosvetljenih piksela za jedinstven kontrast i vernost boja. Sadrži 4K HDR Processor X1 Extreme koji uključuje tri tehnologije: Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping™ i dvostruku obradu baze podataka – sve rade skladno kako bi omogućile realističnu sliku bez obzira na to da li gledate TV emisiju, strimujete najnovije serije ili uživate u blokbasteru gledajući ga sa diska. Osim toga, televizori AG8 serije imaju Dolby Vision™ koji verno prenosi nameru kreatora sadržaja i stvara bioskopski doživljaj u vašem domu.

Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu i genijalnoj upotrebi najsavremenijih tehnologija u odeljenju za zvuk, AG8 OLED televizor pruža zaista impresivno iskustvo gledanja. Renomirani Acoustic Surface Audio kompanije Sony, sa zvukom koji dolazi do vas sa celog ekrana, donosi savršenu harmoniju slike i zvuka za razliku od klasičnih televizora. Za dodatno prilagođavanje i raznovrsnost dizajna, postolje AG8 može da se rotira za 180 stepeni i podigne da bi bilo mesta za dodatni soundbar.

BRAVIA OLED 4K HDR televizore serije AG8 pokreće Android TV operativni sistem koji podržava širok spektar aplikacija kao što su Google Play™, YouTube™, Netflix, Prime Video i još mnogo toga. Da bi televizor bio još pametniji, AG8 serija ima ugrađeni Google asistent]. Gledaoci mogu jednostavno da razgovaraju sa televizorom pomoću Google asistenta da bi brzo planirali dan, otkrili sadržaj ili pustili TV emisije, filmove i drugo.