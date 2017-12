Samsung i Amazon Prime Video prvi pokrenuli sadržaj HDR10+

Kompanija Samsung Electronics i Amazon Prime Video najavili su da je čitava Prime Video HDR videoteka sada dostupna u HDR10+ standardu. Reč je o novom otvorenom standardu koji koristi dinamičke metapodatke kako bi doprineo poboljšanom kontrastu i bojama na proširenom asortimanu televizora.

Katalog Prime Video HDR10+ obuhvata stotine sati sadržaja kao što su Prime Originals The Grand Tour, The Marvelous Mrs.Maisel, Jean-Claude Van Johnson, The Tick i The Man in the High Castle kao i na stotine naslova s licencom. Prime Video je prvi provajder streaming usluga koji korisnicima nudi HDR10+ sadržaj. HDR10+ dostupan je na svim televizorima iz Samsung 2017 UHD TV linije, uključujući premium QLED TV modele.

„Veoma smo zadovoljni što korisnicima možemo ponuditi HDR10+ sadržaj“, rekao je Sang Yoon Kim, potpredsednik Odeljenja za razvoj Smart TV poslovanja u kompaniji Samsung Electronics Amerika. „Ovo pokretanje je prva prilika da korisnici i industrija iskuse tehnologiju HDR10 + putem streaming usluge“.

Tehnologija HDR10+ na Prime Video servisu uključuje dinamičke metapodatke koji omogućavaju da TV uređaji s visokim dinamičkim rasponom (HDR) prilagode nivo osvetljenja scenu po scenu ili frejm po frejm. Primenom individualnog mapiranja tonova za svaku sekvencu, HDR10+ pruža neverovatno iskustvo gledanja na Samsung ekranima nove generacije. Kvalitet slike donosi poboljšano vizualno iskustvo sa detaljnijim izrazima, svetlijim površinama senki i preciznijim prikazima u boji koji ostaju verni originalnoj nameri stvaraoca. Koristeći precizne „Bezier“ vodiče za mapiranje tonova, Amazon je u mogućnosti da pruži optimalno iskustvo gledanja na različitim TV modelima.

„Posvećeni smo tome da ponudimo članovima Prime Video-a najbolji mogući doživljaj gledanja, a veoma smo uzbuđeni zbog naših članova širom sveta koji će biti u prilici da dožive naš sadržaj u HDR10+“, rekao je Greg Hart, potpredsednik Prime Video. „Iskustvo gledanja HDR10+ u kombinaciji s nagrađivanim sadržajem Prime Video-a uspostavlja novu eru zabave za korisnike na tim uređajima“.

Pokretanjem HDR10+ na Prime Video-u zajedno sa HDR10+ logotipom i sertifikovanim partnerstvom koje su ove godine formirali Samsung, 20th Century Fox i Panasonic pokazuje se usvajanje i rast HDR10+, kao i sve veća posvećenost pružanju vrhunskog HDR iskustva.