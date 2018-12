Samsung Lifestyle TV uređaji za 2019. godinu – “The Frame” i “SERIF TV” biće izloženi na sajmu CES 2019

Samsung Electronics najavio je svoje nove TV uređaje za 2019. godinu – ,,Frame’’ i ,,Serif TV’’, koji će biti izloženi na sajmu CES 2019, najvećem svetskom sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu početkom januara. ,,Frame’’ i ,,Serif TV’’ spajaju nagrađivani i inovativni dizajn koji se uklapa u svaki stil uređenja doma, sa superiornim QLED kvalitetom slike i pametnim opcijama kojima se korisnicima obezbeđuje najbolja moguća funkcionalnost jednog TV uređaja.

“Tradicionalni TV uređaji bili su usmereni samo na tehničke funkcije, kao što su kvalitet slike i učinak, ali današnji televizori su i platforme životnog stila koje se savršeno uklapaju u svakodnevni život korisnika”, izjavio je Jongsuk Ču, izvršni potpredsednik Odeljka za ekrane u kompaniji Samsung Electronics. “Ovogodišnji modeli ,,Frame’’ i ,,,SERIF TV’’ predstavljaju unapređene TV uređaje uklopljene u životni stil, koji obezbeđuju iskustvo uživanja u TV sadržajima koje ne liči ni na jedno dosadašnje”.

,,Frame’’- model za 2019. godinu

Kada se ne koristi za uživanje u TV sadržajima ili filmovima, The Frame Art Mode funkcija prikazuje digitalna umetnička dela, uključujući slike i fotografije, kako bi svakodnevni životni prostor pretvorio u galeriju. Uz to, senzor osvetljenja ovog uređaja podešava boje na ekranu, prilagođavajući ih intenzitetu svetlosti u prostoriji, čime se obezbeđuju optimalna podešavanja za prikazivanje umetničkih dela na ekranu.

Ovogodišnji model uređaja ,,Frame’’ takođe se odlikuje savršenim kvalitetom slike koji donosi QLED, sa dubljim kontrastima, tamnijim i dubljim crnim nijansama i 100% intenzitetom boje. Sa ovim unapređenjima, korisnici mogu da uživaju u sadržaju u najboljem, premium kvalitetu, kao i u umetničkim delima kada je TV isključen.

Uz to, The Frame Art Store (“prodavnica umetnina”) dalje sklapa partnerstva sa najprestižnijim galerijama i muzejima, nudeći preko 1000 umetničkih dela. U Art Store prodavnicu nedavno su dodata remek-dela iz Ufici Galerije u Italiji, Van Gogovog muzeja u Holandiji, Te Papa na Novom Zelandu. Samsung će nastaviti da širi svoja partnerstva sa muzejima u budućnosti kako bi ojačao ekosistem za distribuciju umetničkih dela.

Uređaj ,,Frame’’ sadrži i Samsungovu platformu za glasovnu kontrolu na bazi veštačke inteligencije, poznatu pod imenom Bigzbi (Bixby), što ovaj uređaj čini zaista pametnim. Korisnici mogu da kontrolišu TV uređaj i pristupaju platformama za gledanje direktno sa interneta jednostavnim glasovnim komandama, što im donosi unapređeno iskustvo uživanja u sadržaju.

,,SERIF TV’’

,,Serif TV’’ kreiran je u saradnji sa dizajnerima, braćom Ronanom i Eruanom Burujekom, koji se ubrajaju među najbolje industrijske dizajnere, posebno u oblasti nameštaja.

,,Serif TV’’ je dobio prestižnu nagradu za industrijski dizajn 2016. godine, kao i Wallpaper* Design Award u Velikoj Britaniji, dok je u Japanu, iste godine, dobio nagradu za Good Design Award– što ga čini prvim Samsungovim TV uređajem koji je nagrađen ovim prestižnim priznanjima.

Odlikuje ga vrhunska QLED tehnologija kojom se obezbeđuje unapređen kvalitet slike. Ambijentalni program rada, nagrađivana funkcija Samsungovog QLED asortimana, obezbeđuje informacije, kao što su naslovi vesti, najnovija vremenska prognoza, a sposobnost prikazivanja slika i uklapanje u bilo kakav životni prostor kada je TV isključen takođe su uvedeni kako bi se unapredila funkcionalnost ovog uređaja.

U prošlosti, ,,Serif TV’’ se prodavao skoro isključivo u prodavnicama nameštaja i u robnim kućama, budući na to koliko je usmeren na uređenje prostora, ali tokom 2019. godine biće dostupan i kod prodavaca elektronike široke potrošnje.