Samsung predstavio nove TV uređaje na IFA 2017

Kompanija Samsung Electronics predstavila je nove QLED TV modele ravnog ekrana od 55-i 65-inča, Q8F i 43-inčnu verziju Frame-a na sajmu IFA 2017. Samsung je domaćin QLED i HDR10 (High Dynamic Range) Samita, na kome će biti reči o napredovanju quantum dot (QLED) ekrana i razvoju punog potencijala HDR10 / HDR10 + ekosistema.

Q8F-TV ravnog ekrana je verzija prethodno pokrenute TV linije zakrivljenog ekrana Q8C. Samsung širi svoju QLED TV liniju u Evropi, sa namerom da učvrsti vodeću poziciju na globalnom tržištu premium TV aparata. Nova 43-inčna verzija Frame-a kombinuje tehnologiju i umetnost. Ova verzija uređaja ima pravu dizajnersku vrednost zahvaljujući kojoj korisnici mogu da personalizuju, ali i da oplemene manje životne prostore.

„Ponosni smo što možemo predstaviti ravnu verziju Q8-e kao odgovor na potražnju evropskih korisnika koji traže premium, flat i srednje velike televizore“, rekao je Sang-ho Cho, potpredsednik Odeljenja Visual Electronics u kompaniji Samsung. „Naša proširena QLED TV linija i 43-inčna verzija Frame-a poseduju inovativne tehnologije, kao i lep dizajn“.

Sa Q8F modelom, Samsungova TV QLED linija 2017 u Evropi je proširena na 14 modela. Samsungova ponuda, s modelima Q9, Q8 i Q7 QLED televizora, predstavlja najobuhvatniju liniju televizora u rasponu veličine ekrana od 49 do 88 inča i uključuje osam ravnih i šest zakrivljenih setova ekrana. Modeli Q8F prvi su modeli ravnog ekrana u QLED TV Q8 liniji.

Korišćenjem quantum dot tehnologije, Samsung QLED TV uređaji daju najtačnije boje bez obzira na nivo osvetljenosti prizora. Ova jedinstvena karakteristika ima sertifikat „100 odsto volumena boje“ kompanije VDE iz Nemačke (Verband Deutscher Elektrotechniker), globalnog standardnog autoriteta za sertifikovanje. Invisible Connection QLED TV-a, providni optički kabal koji ima samo 1,8 mm, eliminiše zapetljanost kablova, a No Gap zidni nosač dozvoljava da se TV stavi na zid i uklopi u različite prostore.

Novi 43-inčni model Frame kompletira lifestyle TV liniju, koji se trenutno sastoji od modela od 55 i 65 inča. Kroz funkciju Art Mode-a, Frame, osim što služi kao TV aparat, je i dizajnerski uređaj i na njemu se mogu prikazivati kako umetnička dela, tako i lične fotografije. Kroz Frame Store Art, korisnici će moći uskoro da pristupe oko 1.000 umetničkih dela iz svetski poznatih galerija i muzeja, uključujući LUMAS, Saatchi Art, Sedition i muzej Prado.

Modeli Q8F-a biće dostupni odmah nakon sajma IFA, a 43-inčna verzija Frame-a biće dostupna u Evropi od oktobra.

Samsung će pokazati tehnologije QLED i HDR10 + na QLED i HDR10 samitu, u organizaciji sa kompanijom Insight Media. HDR10 + pruža besprekoran kvalitet slike za ekrane sa osvetljenjem, bojom i kontrastom automatski optimizovanim za svaku scenu. Na samitu će detaljno biti reči o tome kako se sa HDR10 + dinamičkim mapama tonova svaka scena pojedinačno poboljšava na taj način da je svaka slika kao i boja živopisna omogućavajući gledaocima da uživaju u sadržaju baš onako kako su reditelj i glumci želeli.

Na istom samitu biće reči o Samsungovom partnerstvu sa kompanijama 20th Century Fox i Panasonic Corporation. Ovo partnerstvo ima za cilj stvaranje otvorene platforme dinamičkih metapodataka za HDR10 + koja će poslovati bez naknade. Tri kompanije će osnovati udruženje za izdavanje licenci u januaru 2018. godine i ponudiće besplatne metapodatke kompanijama za sadržaj, UHD TV, Blu-ray playerima i proizvođačima set-top boxa, kao i dobavljačima SoC (System on Chip).

„Naš cilj je da korisnicima uvek pružimo najbolji mogući doživljaj gledanja putem najnovije tehnologije i inovacija“, rekao je Jongsuk Chu, viši potpredsjednik Odeljenja za vizuelne ekrane u kompaniji Samsung Electronics. „Uz našu najnoviju HDR10 + tehnologiju i QLED TV, nadamo se da ćemo poboljšati kvalitet slike bogatijim bojama i dubljim kontrastom koji je lako dostupan korisnicima preko različitih sadržaja“.