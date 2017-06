Samsung predstavio nove zakrivljene gejming monitore CHG90 i CHG70

Kompanija Samsung Electronics predstavila je danas svoje nove CHG90 i CHG70 zakrivljene monitore, čime je najavila budućnost gejminga. Monitori se odlikuju moćnom tehnologijom za unapređenje slike sa visokim dinamičkim opsegom (HDR, High Dynamic Range), obično rezervisanom za televizore.

U kombinaciji sa ultra-širokim dizajnom modela CHG90 i sastavom kvantne tačke modela CHG70, ova HDR integracija proizvodi realističnu, detaljnu sliku koja video igre reprodukuje upravo onako kako su to i zamislili njihovi dizajneri, te dramatično poboljšava sam doživljaj pri igranju video igara uz jasnije boje i oštriji kontrast.

„Ljubitelji video igara žele u potpunosti da se udube u svoje omiljene igre, a naši novi monitori obezbeđuju izvanrednu reprodukciju vizuelnih sadržaja, čime omogućavaju savršeno iskustvo igre“, izjavio je Seog-gi Kim, izvršni potpredsednik Poslovne divizije pri kompaniji Samsung Electronics.

„Ovi QLED monitori za video igre su uvod u budućnost igranja video igara, kako za povremene igrače i pasionirane zaljubljenike, tako i za one koji se takmiče u video igrama. Već se radujemo što ćemo na ove monitore, koji donose sasvim nova pravila igre, moći da oslonimo naš dalji razvoj, kako bismo odgovorili na potrebe igrača, dizajnera igara i partnera u narednim godinama.

Živopisnije okruženje unutar igre, sa više detalja

QLED tehnologija kvantne tačke donosi novo metalno jezgro i podržava i oko 125% sRGB spektra boja i 95% standarda za filmove Inicijative digitalne kinematografije (DCI-P3), donoseći izuzetno širok opseg boja.

Samsungov model CHG90 postavlja nove vizuelne standarde za monitore namenjene igranju video igara, sa svojom razmerom od 32:9 i 3840 x 1080 dvostruko punom visokom definicijom (DFHD), na ekranu dijagonale 49 inča. CHG90 bukvalno širi vidno polje unutar igre, svojim širokim dizajnom koji nadmašuje standardne dimenzije za ovu industriju, i kao najširi monitor u paleti Samsungovih monitora namenjenih video igrama.

Ovaj monitor se može pohvaliti neverovatnom zakrivljenošću od 1800R sa ultra širokim uglom posmatranja, od 178 stepeni, čime se sadržaj može gledati sa bilo kog mesta u prstoru u kome se monitor nalazi.

Samim tim, igrači više ne moraju da brinu o logistici, troškovima i smetnjama koje potiču od okvira monitora, što su sve problemi koji se javljaju kada se više monitora spaja u niz kako bi se dobilo šire vidno polje.

Idealan za pucačke igre, trkanje, simulaciju letenja i igre nabijene akcijom, CHG90 kombinuje ubrzano osvežavanje (144 Hz) i odziv od 1 ms za sliku (MPRT) sa naprednom tehnologijom skeniranja na četiri kanala kako bi se smanjilo zamućivanje slike pri kretanju a prikaz slike učinio doslednjim, preko celog ekrana.

Igranje video igara na sledećem nivou

U varijantama sa dijagonalama od 27 i 31,5 inča, model CHG70 spaja HDR i tehnologiju kvantne tačke, sa osvežavanjem od 144 Hz koje dodatno pomaže da se sadržaj unutar video igara prikaže u najboljem svetlu.

Ova kombinacija igračima nudi platformu za uživanje u video sadržajima koja podrazumeva veću osvetljenost (600 nita na maksimumu), čistoću (2560×1440 WQHD rezolucija) i veći sjaj, čime se ističu i najmanje vizuelne nijanse na ekstremno tamnim ili ekstremno svetlim pozadinama.

CHG90 i CHG70 stižu na tržište kao prvi Samsungovi monitori za video igre sa AMD-ovom novom Radeon FreeSync™ 2 tehnologijom. Ova napredna funkcionalnost eliminiše „seckanje“ i razdvajanje slike, koji često ometaju igranje igara i pokreće glatke, neometane prelaze između slika (frejmova). Radeon FreeSync™ 2 takođe podržava širok spektar boja kako bi se HDR sadržaj prikazao u slici koja je dvostruko osvetljenija i sa dvostruko više boja nego što je to bio slučaj kod sRGB standarda. Tako korisnici mogu da uživaju u glatkom iskustvu igranja igara sa niskom latencijom, po principu „plug-and-play“, a da pritom ne moraju često da menjaju podešavanja softvera i monitora.

“Neverovatno smo ponosni na to koliko je daleko Radeon FreeSync™ tehnologija odmakla u protekle dve godine, sa više od 150 modela koji su trenutno dostupni na tržištu“, izjavio je Skot Herkelman, korporativni potpredsednik i generalni direktor Odseka za video igre u grupi Radeon Technologies Group, AMD. „Čestitamo kompaniji Samsung Electronics i pozdravljamo izlazak na tržište njihovih prvih modela monitora sa FreeSync 2 tehnologijom. Verujemo da bi ovi prelepi monitori morali da se nađu na spisku artikala koje svaki zaljubljenik u video igre želi da ima“.

Širenje strateških partnerstava

Dok se Samsungovi najnoviji monitori namenjeni video igrama spremaju za izlazak na tržište, ova kompanija nastavlja da širi njihovu upotrebnu vrednost i da priprema širu industriju video igara za HDR sadržaje. U strateškom partnerstvu sa kompanijama EA Studio Dice i Ghost Games, CHG90 i CHG70 prošli su rigorzno fino podešavanje kako bi se obezbedio optimalni HDR kvalitet slike.

“Veoma smo srećni što smo blisko sarađivali sa Samsungovim timom za razvoj monitora kako bismo optimizovali CHG90 i CHG70 monitore za naše igre, što je od ključnog značaja kako bi se postiglo da naša nova video igra “Star Wars™ Battlefront II™”, koja će se naći na tržištu kasnije ove godine, na ovim HDR monitorima bude prikazana upravo onako kako su to zamislili njeni tvorci“, izjavio je Oskar Gabrielson, generalni direktor kompanije DICE.

„U kompaniji Ghost Games, uvek razmatramo najnoviju tehnologiju koja može da pomogne da se igra Need for Speed™ predstavi u najboljem svetlu i stalno tražimo načine da pomerimo granice. Tehnologije kao što su HDR nam omogućavaju da našim igračima obezbedimo sve realističnije iskustvo, u koje sve više mogu emocionalno da se udube. Samsungovi HDR monitori omogućavaju da igra Need for Speed™ Payback ispuni sva očekivanja“, izjavio je Marcus Nilsson, izvršni producent kompanije Ghost Games.

Uz to, oba monitora su nedavno prošla kroz validaciju za HDR kompatibilnost sa grafičkim karticama kompanije Nvidia, čime se garantuje da oni mogu jasno da prikažu širi spektar naslova video igara u HDR rezoluciji, na širem spektru računara.

Čak i pre puštanja u masovnu prodaju, CHG90 i CHG70 su već dobili priznanje industrije video igara kao vodeći proizvodi u kategoriji monitora. Prošlog meseca, Udruženje industrijskih dizajnera Amerike dodelilo je priznanje za oba monitora, u okviru svojih godišnjih IDEA nagrada, kojima se nagrađuje tehnologija za inovaciju u dizajnu, koja unapređuje i ekonomiju i sveobuhvatni kvalitet života. Model CHG90 dobio je bronzanu nagradu u kategoriji tehnologije široke potrošnje, dok je CHG70 dobio nominaciju za finale u istoj grupi proizvoda.