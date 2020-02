Samsung predstavio novi 2020 QLED 8K flegšip televizor na evropskom tržištu

Kompanija Samsung Electronics Co. je danas predstavila nove modele televizora i audio uređaja za evropsko tržište, među kojima su flegšip televizor Q950TS QLED 8K, proširena ponuda QLED 8K i 4K uređaja, MicroLED, Lifestyle televizora i soundbarova na Samsung Forumu, održanom u Mediterranean Conference centru u Valeti, na Malti.

Samsung je posvećen predvođenju tehnološkog razvoja i konstantnom zadovoljenju potreba korisnika. Novi modeli televizora i audio uređaja donose inovacije koje korisnicima pružaju mnoštvo mogućnosti za povezivanje, uz najinteraktivnije iskustvo do sada.

Predstavljanje naredne generacije inteligentnih ekrana

Samsung flegšip televizor za 2020. godinu pod nazivom Q950TS QLED 8K nudi tehnologiju i gledalačko iskustvo bez konkurencije, kombinujući vrhunski kvalitet slike i zvuka, napredne mogućnosti veštačke inteligencije, sa premijum dizajnom.

U Evropi je dostupan u veličinama od 65, 75, i 85 inča, a korisnicima pruža iskustvo gledanja sadržaja na ekranu od ivice do ivice. Revolucionarni Infinity Screen ekran ima odnos ekrana i kućišta uređaja od neverovatnih 99 odsto. Posmatran iz profila, Q950 je izuzetno tanak, svega 15mm, pa svojom pojavom i sa šest ugrađenih zvučnika daje definiciju ideje o sveobuhvatnim ekranima. Ovaj model briše granice između televizora i okruženja kako bi korisnicima bilo obezbeđeno savršeno iskustvo gledanja televizije u kući.

Pored modela Q950, Samsung je predstavio i Q900TS i Q800T, čime je proširena ponuda QLED 8K televizora. Ovi uređaji dolaze u veličinama od 55 do 98 inča, kako bi svaki korisnik mogao da pronađe idealan televizor, u skladu sa ličnim potrebama i mogućnostima prostora.

Samsung televizori iz QLED 4K segmenta i dalje su najveći adut kompanije. Ove godine je predstavljena najsveobuhvatnija QLED 4K ponuda, sa modelima Q60T, Q70T, Q80T, Q90T i Q95T, dostupnim u veličinama od 43 do 85 inča.

„Nalazimo se u novoj eri inteligentnih ekrana, a ova godina će doneti još veću potražnju za personalizovanim televizijskim iskustvom“, rekao je Nathan Sheffield, rukovodilac TV i AV odeljka u kompaniji Samsung Europe. „Ovogodišnja ponuda televizora i audio uređaja je najjača, najpametnija i najsveobuhvatnija do sada sa ciljem da se zadovolje različiti životni stilovima, bez kompromisa.“

Vrhunski kvalitet slike i zvuka predstavlja osnovu Samsung QLED televizora, ali unapređene Smart Screen mogućnosti na bazi veštačke inteligencije su ono što zaista pravi razliku. Ove karakteristike, jedinstvene za Samsung, omogućavaju novim uređajima da ponude savršeno iskustvo gledanja:

Quantum Dot AI kombinuje Samsung 8K procesor sa vodećom platformom u industriji, Tizen, kako bi vizuelno unapredila bilo koji sadržaj. Bez obzira na izvor ili trenutnu rezoluciju, slika sada može biti prikazana na čak 33 miliona piksela;

Adaptive Picture opcija analizira stepen svetlosti i sadržaj na ekranu, kako bi obezbedila savršen kvalitet slike, bez obzira na to da li se televizor gleda u mračnoj ili osvetljenoj prostoriji;

Active Voice Amplifier eliminiše pozadinsku buku[1] , koja je procenjena drugom najvećom smetnjom prilikom gledanja televizije kod evropskih korisnika. Ova opcija automatski prepoznaje smetnje i prilagođava zvuk kako bi bio što jasniji.

Objecting Tracking Sound+ (OTS+) stvara trodimenzionalni zvučni efekat kombinovanjem više zvučnika na vrhu, dnu i sa strane uređaja odgovarajućim algoritmom veštačke inteligencije. OTS+ savršeno usklađuje zvuk sa akcijom na ekranu, kreirajući vrhunsko gledalačko iskustvo.

Q-Symphony je jedinstveno simultano korišćenje više zvučnika. Po prvi put do sada, QLED modeli za 2020. godinu ostavljaju gornje i donje zvučnike aktivnim kada se sa njima spoji Samsung Q soundbar uređaj, kako bi zajedno stvorili bogatiji, potpuniji, okružujući zvuk.

Unapređeni kvalitet sveobuhvatnog zvuka

Novi Samsung soundbar modeli donose još viši stepen integracije između televizora i audio uređaja. Asortiman Q serije za evropsko tržište u 2020. godini uključuje modele Q800T, Q70T i Q60T, idealne za povezivanje sa QLED televizorima. Koristeći Samsung Acoustic Beam tehnologiju integrisanu sa Dolby Atmos i DTS:X rešenjima, Q serija pruža korisnicima osećaj kao da su i sami učesnici dešavanja na ekranu.

Ipak, optimalni zvuk ne krije se samo u dubokoj integraciji sa televizorom. Nova Samsung S serija (S60T i S40T) pruža moćne performanse sama za sebe, bez povezivanja sa TV aparatom. Pametna i istančanog stila, S serija savršeno se uklapa u svaki prostor, utapajući se u atmosferu doma. Ovo je soundbar namenjen pravim ljubiteljima muzike i onima koji cene premijum dizajn.

Disney+ dolazi na do sada najumreženiju ponudu Samsung uređaja

Način na koji se sadržaji gledaju u kućnom okruženju evoluira iz godine u godinu. Pored jednostavnog pristupa svojim omiljenim filmovima i serijama, korisnici žele da na lak način otkrivaju i nova iskustva. Samsung nastavlja da razvija i širi partnerstva sa vodećim kreatorima sadržaja. Od 24. marta za korisnike Samsung televizora širom Evrope biće dostupan Disney+.

Proširenje glasovnih mogućnosti na Samsung televizorima

Samsung televizori nude različite opcije glasovnog asistenta, uključujući Amazon Alexa, Google Assistant i Bixby, kako bi korisnici odabrali ono što im najviše prija. Lakši pristup vestima, vremenskoj prognozi i omiljenim sadržajima su neke od pogodnosti koje očekuju korisnike, uz proširene funkcije pametnog doma i kontrole televizora.

Unapređene mogućnosti umreženog gledanja sadržaja

Samsung je sa novom generacijom televizora predstavio i nove oblike konektivnosti, izlazeći u susret potrebama korisnika koji žele da svoje televizore upotrebljavaju na različite načine:

Multi-View je opcija idealna za one koji često koriste druge uređaje dok gledaju televiziju. Ovaj režim rada omogućava da se sadržaj sa mobilnog uređaja prikaže u jednom delu televizijskog ekrana, uz fleksibilnost odabira između 14 različitih opcija podeljenih ekrana.

Tap View čini povezivanje pametnih telefona sa televizorom lakšim nego ikad. Korisnici sada mogu prikazati sadržaj telefona na velikom ekranu jednostavnim fizičkim dodirom dva uređaja.

Personalizacija na novom nivou uz Lifestyle modele televizora

Samsung je najavio i evropsko lansiranje The Sero modela, potpuno novog Lifestyle televizora. The Sero ima mogućnost rotiranje između horizontalnog i vertikalnog položaja, baš kao pametni telefoni. Korisnici mogu da uživaju u različitim sadržajima i da menjaju način prikazivanja slike, u skladu sa sadržajem na povezanom pametnom telefonu.

Dodatno, The Serif model, koji stavlja dizajn na prvo mesto, ove godine će biti dostupan u veličinama od 43, 49 i 55 inča, u dve nove boje, nebesko beloj i nebesko plavoj. The Serif i The Sero su na ovogodišnjem International Forum (iF) Design Awards, jednom od najvećih svetskih takmičenja na polju dizajna, prepoznati kao uređaji inovativnog dizajna.

Nezaobilazni deo ovogodišnje ponude Lifestyle modela jeste The Frame. U 2020. godini ovaj uređaj dolazi u novim veličinama od 32 i 75 inča, šireći dosadašnju ponudu. Uz novu auto-curation opciju na bazi veštačke inteligencije, Art Store aplikacija The Frame televizora sada može da preporuči umetnička dela u skladu sa ukusom vlasnika.

Modularna tehnologija ekrana koja ne poznaje granice

Na Samsung Forumu predstavljena je i nova linija inovativnih MicroLED televizora. Modularna tehnologija MicroLED uređaja nema ograničenja kada se radi o veličini, ivicama i rezoluciji. Uz veličine koje variraju od 75 do 292 inča, MicroLED pruža personalizovan, sveobuhvatan osećaj prilikom gledanja najrazličitijih sadržaja kod kuće.

[1] Istraživanje kompanije Samsung o zadovoljstvu korisnika, maj 2019. godine