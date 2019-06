Samsung predstavio zakrivljeni monitor za video igre CRG5

Kompanija Samsung je objavila novi 27-inčni CRG5 (C27RG5) monitor namenjen ljubiteljima video igara. Dolazi sa inovativnim funkcionalnostima uključujući munjevito osvežavanje od 240 Hz i kompatibilnost sa NVIDIA G-SYNC tehnologijom što je moćna kombinacija neprikosnovenog kvaliteta slike i brzine potrebne za intenzivne video igre.

„Kombinacijom osvežavanja od 240 Hz i kompatibilnosti sa G-SYNC tehnologijom kompanije NVIDIA, CRG5 donosi igračima napredne performanse za video igre sa najzahtevnijom grafikom koja omogućuje igračima da se udube kao nikada ranije“, izjavio je Sjog-gi Kim, izvršni potpredsednik Divizije ekrana u kompaniji Samsung Electronics.

Samsungov 27-inčni monitor CRG5 ima zakrivljenost ekrana od 1500R, a u kombinaciji sa brzinom osvežavanja preko 240 Hz RapidCurveTM tehnologije eliminiše kašnjenje slike u potpunosti na ekranu. Poseduje potvrdu kompanije NVIDIA da ispunjava sve zahteve za kvalitet slike za kompatibilnost sa G-SYNC tehnologijom, a donosi neometano igranje igara bez cepanja ekrana i sa niskom latencijom tokom bilo koje scene u igri, a sve to u punoj HD rezoluciji (1920×1080).

Ovaj monitor nudi dublje crne i svetlije bele boje sa kontrastnim odnosom od 3000:1, čime obezbeđuje prikazivanje najfinijih detalja, čak i u najsvetljiim i najtamnijim scenama određene igre. CRG5 ima zakrivljeni ekran sa panelima sa vertikalnim poravnavanjem. Igrači mogu da odaberu neku od prethodno programiranih kombinacija podešavanja za bilo koji žanr video igara sa digitalnog menija na ekranu, a za naprednija podešavanja prema ličnom nahođenju, korisnici mogu da kreiraju do tri odvojena profila.

Inovativni monitor uključuje i revolucionarni 49-inčni CRG9 koji igrače uranja u detalje i boje prikazane u visokoj rezoluciji na ultraširokom monitoru sa odnosom 32:9, kao i dramatični zakrivljeni ekran od 1800R i HDR1000. Dual QHD ekran (5120×1440) na najbolji način koristi Samsungovu revolucionarnu Quantum dot tehnologiju za izvanredno širok opseg idealno reprodukovanih boja, tako da svaka video igra izgleda potpuno realistično.

CRG5 će biti predstavljen na sajmu video igara PC Gaming Show, a prenosiće se uživo na servisu Twitch 10. juna, dok će biti dostupan širom sveta od septembra 2019. godine.