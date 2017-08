Samsung predstavlja tri nova monitora za poslovnu upotrebu na sajmu IFA 2017

Kompanija Samsung predstaviće na sajmu IFA 2017. tri nova profesionalna monitora za savremena radna mesta: CH89 (zakrivljeni model dijagonale 34 inča), CH80 (zakrivljeni model dijagonale 27 inča) i SH85 (ravni modeli dijagonala 23,8 i 27 inča).

Modeli CH89, CH80 i SH85 donose interfejs USB tip C koji omogućava lako povezivanje, kao i optimizovanu oštrinu slike i prikaz boja u rezolucijama ultra WQHD (CH89), Full HD (CH80) i WQHD (SH85). Ovi monitori se takođe odlikuju trostranim dizajnom bez rama, dok CH89 i CH80 dalje pojačavaju efekat odsustva rama svojom zakrivljenom strukturom od 1800R. Novim inovativnim rešenjem, ovi kompaktni monitori dodatno oslobađaju prostor na radnim mestima i smanjuju održavanje.

“Današnji profesionalci ne mogu sebi priuštiti gubitak vremena radeći u složenim sistemima sa više ekrana, ili ulažući preterane napore da pristupe potrebnom sadržaju,” izjavio je Seog-gi Kim, izvršni potpredsednik Divizije ekrana u kompaniji Samsung. “Svojom jasnim, istovremenim prikazom sadržaja, naši monitori CH89, CH80 i SH85 na efikasan način pružaju dovoljno prostora za gledanje više dokumenata, bez ometanja.”

Jednostavno povezivanje

Monitori CH89, CH80 i SH85 omogućavaju profesionalnim korisnicima da pristupe, učitaju, pogledaju i podele sadržaj efikasno i brzo. Ovi modeli imaju svoj interfejs USB tipa C, što omogućava prenos podataka, DP (Display Port) signala i struje povezivanjem preko samo jednog kabla. Osim što se time uklanja višak kablova sa radnog mesta, ovaj interfejs USB tipa C obezbeđuje kompatibilnost sa laptopovima, tabletima i mobilnim uređajima čime se obezbeđuje jednostavna razmena sadržaja preko porta. Korisnici mogu da pogledaju dokumente i slike sa svojih manjih ličnih ekrana na velikom monitoru, bez gubitka kvaliteta vizuelnog prikaza.

Korisnici dodatno mogu da prilagode način na koji se njihovi sadržaji predstavljaju, pomoću Samsungovog softvera za lako podešavanje (Easy Setting Box). Pomoću ovog programa, oni mogu da odaberu neki od predloženih šablona za prikaz sadržaja na delu ekrana ili na celom ekranu, kao i da odaberu svoje omiljene parametre za prikaz sadržaja.

Za jednostavnije deljenje ekrana, monitori CH80 i SH85 odlikuju se tehnologijom “DP Out Daisy Chain” za serijsko povezivanje više monitora samo jednim kablom između svaka dva uređaja. Korisnici mogu da prošire svoj desktop na više pojedinačnih monitora ili na grupe monitora preko samo jedne DP veze, čime se gubi potreba da se svaki monitor sinhronizuje sa računarom ili drugim spoljnim uređajem.

Optimizovana oštrina i prikaz boja

Samsungovi najnoviji profesionalni monitori dizajnirani su tako da dokumente i slike prikažu sa optimalnom jasnoćom i prikazom boja, pojačavajući sitne, ili na drugi način skrivene, vizuelne detalje. Ultra WQHD rezolucija modela CH89 (3.440×1.440) donosi oštrar prikaz sa skoro 2,5 puta većom gustinom piksela nego FHD, čime se dobija širi i šareniji prostor za rad. SH85 to prati svojom WQHD rezolucijom (2.560 x 1.440) koja donosi detaljne slike sa gustinom piksela koja je skoro 1,8 puta veća od one na standardnim FHD monitorima.

Udobnije korisničko iskustvo

Samsungovi prilagodljivi monitori CH89, CH80 i SH85 su oslonac za udoban, ergonomski uređen radni prostor. Sva tri monitora su opremljena postoljem koje se može podesiti po visini kao i zakriviti u pravcu levo-desno i gore-dole, čime se korisnicima omogućava da podese monitor na idealnu razdaljinu i položaj. Ovi modeli takođe se odlikuju funkcijom koja sprečava treperenje i funkcijom za zaštitu očiju, koje neutrališu vizuelne efekte koji bi inače doveli do naprezanja očiju u toku dugotrajnje upotrebe.

Širi prostor za rad

Pored ovih modela, Samsung će na sajmu IFA 2017 izložiti i model CHG90, HDR (High Dynamic Range, visoki dinamički opseg) QLED monitor dijagonale 49 inča. CHG90 proširuje radni prostor nudeći i panoramski prikaz crteža, dijagrama i grafika na jednom ekranu. Zajedno sa slikom HDR QLED kvaliteta, dimenzije CHG90 omogućavaju prikazivanja širokog spektra sadržaja uz istovremeno očuvanje jasne i realistične prezentacije sadržaja u živim bojama.

Uz tehnologiju za optimizaciju Easy Setting Box, funkcija slika-po-slika (Picture-by-Picture) modela CHG90 omogućava korisnicima da se povežu i prikažu sadržaje bez smanjenja originalnog kvaliteta slike. Širok spektar mogućnosti za povezivanje modela CHG90, koji obuhvata DP, Mini-DP, HDMI i USB portove, takođe poziva na deljenje sadržaja sa eksternih ličnih uređaja.