Samsung QLED TV prvi televizor na svetu sa automatskim HDR podešavanjem

Kompanija Samsung najavila je dostupnost novog Portrait Displays softvera za automatsko podešavanje – CalMAN with AutoCal na najnovijim QLED televizorima. Ovaj softver koriste profesionalni kalibratori u video industriji i većina krajnjih korisnika u industriji emitovanja, produkcije i post produkcije.

Kalibracija je postupak postepenog prilagođavanja boje ekrana na televizoru. Ovaj postupak je posebno važan dizajnerima, fotografima i video profesionalcima, kojima je cilj da u potpunosti izjednače prikaz boja na ulaznim uređajima, poput monitora, i izlaznim uređajima kao što su štampači. Kalibracija pruža korisnicima mogućnost optimizacije slike kako bi postigli željeno iskustvo gledanja prikladno okruženju u kome se nalaze.

Zahvaljujući saradnji sa kompanijom Portrait Displays, vodećim svetskim proizvođačem softvera za kalibraciju video ekrana, Samsung QLED televizori su prvi TV uređaji na svetu koji imaju ugrađenu podršku za automatsko podešavanje slike HDR kvaliteta. Automatsko podešavanje slike je prethodno bilo dostupno samo za standardni dinamički raspon (SDR) kvalitet slike.

„Oduševljeni smo što ćemo kroz naše partnerstvo sa kompanijom Portrait Displays doneti CalMAN with AutoCal softver u domove naših korisnika“ – izjavio je HS Kim, predsednik divizije vizuelnih ekrana kompanije Samsung Electronics. „Samsung QLED televizori su prvi kompletni TV proizvodi koji sadrže CalMAN-ovu vrhunsku kalibraciju i omogućavaju našim korisnicima da imaju na raspolaganju alate za vrhunsko iskustvo gledanja.

Tradicionalno, postupak kalibracije bi trajao satima jer su korisnici morali ručno da nameštaju svoje televizore pomoću daljinskog upravljača koristeći meni na ekranu. Ovaj postupak je često bio zamoran i neprecizan način kalibracije. Danas, QLED TV sa instaliranim CalMAN with AutoCal softverom automatski mere i prilagođavaju stotine postavki u samo nekoliko minuta i par jednostavnih klikova.

Za upotrebu CalMAN with AutoCal softvera na QLED televizorima, korisnici jednostavno mogu nabaviti AutoCal set za kalibiraciju i instalirati softver na računar. Po preuzimanju softvera, korisnici mogu povezati svoj računar sa QLED televizorom i započeti postupak automatskog podešavanja, nakon čega će QLED TV podeliti postavke svog menija sa softverom, kako bi on automatski podesio kvalitet slike TV uređajau skladu sa željama korisnika.

„Nakon saradnje sa stručnjacima kompanije Samsung, srećni smo što je CalMAN with AutoCal softver i sada zvanično dostupan za sve Samsung QLED TV uređaje iz 2017. godine. Predviđamo kako će CalMAN with AutoCal otvoriti nove vidike po pitanju kvaliteta slike za TV uređaje“, – izjavio je Martin Fishman, izvršni kodirektor kompanije Portrait Displays.

Uz pomoć CalMAN with AutoCal softvera, korisnici Samsung QLED televizora mogu takođe meriti volumen boje svojih TV uređaja. Volumen boje je najnoviji standard kvaliteta slike koji pokazuje sa kolikom preciznošću ekran prikazuje boju, nezavisno od nivoa osvetljenja. QLED televizori kompanije Samsung su prva i jedina linija televizora koja može prikazati 100 postotni volumen boje.