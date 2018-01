Samsung smart televizori iz 2018. godine prvi dobili industrijski sertifikat za poboljsanu sigurnost

Sigurnosno rešenje za Smart TV uređaje kompanije Samsung, uključujući tehnologiju Samsung Knox, priznali su svetski instituti za sertifikaciju. Smart TV kompanije Samsung prvi je televizor u industriji koji je dobio sertifikat za opšte kriterijume (CC) treću godinu za redom, dok je Checkout usluga platnog prometa potvrđena sertifikatom za standardnu sigurnost podataka u industriji plaćanja karticom (PCI DSS).

„Kad je reč o razvoju tehnologije smart televizora, sigurnost je prioritet u kompaniji Samsung“, rekao je Jonghee Han, predsednik Poslovnog odeljenja za vizuelne displeje u kompaniji Samsung Electronics. „Potpuno smo fokusirani na to da korisnicima naših pametnih televizora pružimo jedno od najpouzdanijih sigurnosnih rešenja na tržištu“.

Samsung Knox tehnologija za televizore implementira hardversku osnovu sigurnosne arhitekture poverenja koja uključuje sigurnosna svojstva na celoj TV platformi. Integrisana u sve serije Smart TV uređaja od ove godine, Samsungova Knox tehnologija pruža pojačanu sigurnost optimizovanu za Smart TV korisničko okruženje. Ovaj sistem prepoznaje i uklanja zlonamerne aplikacije koje mogu ukrasti važne podatke iz drugih aplikacija. Na osnovu ove unapređene sigurnosti, Samsung je prva kompanija u industriji koja je dobila sertifikat za Opšte kriterijume, međunarodno priznati sistem sertifikovanja kompjuterske sigurnosti, koji se sprovodi za vladine procene već treću godinu zaredom.

Samsung Checkout sistem usluga platnog prometa dobio je PCI DSS sertifikat UL-a na CES 2018, što je još jedno važno dostignuće TV industriju. Za T-Commerce, koji korisnicima pruža mogućnost kupovine proizvoda i usluga direktno sa njihovih televizora, Samsung je dodatno pojačao sigurnost svoje usluge platnog prometa na smart TV uređajima. Checkout je jednostavna T-Commerce usluga plaćanja koja šifrira podatke o kreditnoj kartici. PCI DSS je međunarodni standard za sigurnost podataka koji su usvojili American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard i Visa Inc. za sve organizacije koje obrađuju, čuvaju ili prenose podatke o kreditnoj kartici.

Osim Samsungovog sopstvenog sigurnosnog softvera, Samsung i McAfee su razvili novu sigurnosnu aplikaciju prilagođenu za televizore. Aplikacija McAfee sigurnost za TV na snazi ​​je od aprila 2017. godine i prebačena je na sve pametne televizore kompanije Samsung. Ova aplikacija za sigurnost televizora pruža dodatnu dvostruku zaštitu za Samsung Smart TV uređaje. McAfee je jedna od vodećih svetskih nezavisnih kompanija za cyber sigurnost koja nudi sigurnosne usluge na 32 jezika. Samsung Smart TV uređaji prvi su televizori i na svetu koji su usvojili ovaj inovativni sigurnosni softver, posebno za televizore.