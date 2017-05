SES i LG demonstriraju 4K High Frame Rate tehnologiju na SES Industry Days konferenciji

Kompanije SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) i LG Electronics (LG) demonstriraće najnoviju 4K High Frame Rate (HFR) tehnologiju na LG OLED televizoru, na desetoj SES Industry Days konferenciji u Luksemburgu.

4K HFR sadržaj biće emitovan uživo preko ASTRA satelita na poziciji 19,2 stepena istočno i prikazan na OLED televizoru kompanije LG, pomoću prototipa HFR softvera. Ova demonstracija će dati posetiocima priliku da iskuse znatno unapređeniji kvalitet slike uz novu generaciju 4K HFR sadržaja.

HFR je nova tehnologija za emitovanje koja unapređuje kvalitet 4K Ultra HD emitovanja tako što povećava broj frejmova u sekundi (FPS) na 120, što predstavlja maksimum kada je u pitanju sadržaj za emitovanje, u poređenju sa trenutnom tehnologijom koja obično dozvoljava sadržaj sa 50 frejmova u sekundi ili manje.

Unapređen FPS odnos je naročito koristan za sadržaj koji karakteriše konstantna akcija sa dinamičnim slikama, kao što je sport, pri čemu se eliminiše degradacija slike usled dinamičnih pokreta, kao što je zamagljena slika, koja je prisutna na klasičnim TV uređajima,.

Pored proizvođača ekrana i televizora, kao što je kompanija LG, globalni emiteri i kreatori sadržaja se takođe pripremaju za drugu fazu Ultra HD tehnologije koja koristi DVB UHD-1 Phase 2 specifikacije, i uključuje 4K HFR tehnologiju. UHD-1 Phase 2 standard uključuje i druge savremene tehnologije, kao što su High Dynamic Range (HDR) i Next-generation Audio (NGA).

„Veoma smo zadovoljni što ćemo biti u prilici da demonstriramo koliko je LG OLED TV efikasan kao platforma za 4K HFR sadržaj i drugi sadržaj visokog kvaliteta”, izjavio je Sam Kim, viši potpredsednik i direktor sektora za TV uređaje u kompaniji LG Home Entertainment.

„LG je posvećen svom cilju da potrošačima ponudi najnovije tehnologije kada su u pitanju televizori, a HFR tehnologija emitovanja je upravo to. Gledanje 4K HFR sadržaja na OLED TV uređaju, uz direktno prenošenje preko ASTRA satelita, je odličan primer pomeranja granica kada su u pitanju trenutne TV tehnologije”.

„Kompanija SES je konstantno unapređivala razvoj Ultra HD tehnologije, a Industry Days konferencija je odlična prilika da demonstriramo novu TV tehnologiju”, izjavio je Tomas Vrede (Thomas Wrede), potpredsednik sektora za nove tehnologije i standarde u kompaniji SES. „HFR predstavlja značajan korak napred ka unapređenju kvaliteta Ultra HD satelitskog emitovanja, naročito kada su u pitanju događaji kao što su sport i rijaliti programi. Naše kontinuirano partnerstvo sa kompanijom LG je od velikog značaja za postavljanje novih standarda emitovanja i uvođenje budućih TV tehnologija, i veoma smo srećni što zajedno sa kompanijom LG radimo na tome”.