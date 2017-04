Sony BRAVIA A1 OLED 4K HDR televizori konačno stižu u Evropu

Nova serija televizora nudi fantastičan kvalitet slike, karakterističan za OLED ekrane, unapređen Sony 4K HDR procesor X1 Extreme, pionirski zvučni sistem Acoustic Surface, kao i inovativni dizajn. Sa više od osam miliona samosvetlećih piksela, OLED A1 televizori donose znatno obogaćeno vizuelno iskustvo sa prikazom bez zamućenja, širokim uglom gledanja, upečatljivim nijansama crne boje, bogatim i živopisnim koloritom, kao i dinamičnim kontrastom.

Kompanija Sony bila je prva koja je uvela OLED televizore na tržište 2007. godine, sa modelom XEL-1 od 11 inča koji je predstavljao izuzetno dostignuće za to vreme. Nastavljeno je sa proizvodnjom Sony OLED uređaja za profesionalno emitovanje i video produkciju, sa širokom primenom u montaži, dnevnim pregledima, kreiranju grafika i specijalnih efekata, kao i za televizijske i filmske produkcije.

Ovi uređaji osvojili su brojne nagrade – naime, Sony Professional OLED Master monitori su „Oskarovci“ u oblasti nauke i inženjeringa (Scientific and Engineering Academy Award), kao i dobitnici Emi nagrade za izuzetnu inovaciju u oblasti inženjeringa (Technical Emmy Award for Outstanding Innovation in Engineering Development).

„Otkako smo prezentovali BRAVIA A1 OLED televizore na CES sajmu ovog januara, dobili smo odlične komentare i pohvale na račun inovativne kombinacije najvišeg kvaliteta slike i briljantne tehnologije za ozvučenje Acoustic Surface. Veoma smo uzbuđeni da predstavimo nove modele potrošačima u Evropi u maju”, izjavio je Motoi Kavamura, čelnik Odeljenja za TV marketing i planiranje proizvoda u kompaniji Sony Europe.

Prva primena tehnologije Acoustic Surface

Koristeći prednosti OLED ekrana koji ne poseduju pozadinsko osvetljenje, inženjeri iz kompanije Sony razvili su novu tehnologiju za ozvučenje Acoustic Surface, koja omogućava emitovanje moćnog zvuka iz samog ekrana.

Zahvaljujući originalnom dizajnu, cela površina ekrana prenosi bogat zvuk, pružajući jedinstvo slike i zvuka, pa deluje da glasovi dolazi zaista od likova i dramatične eksplozije direktno sa ekrana. Konvencionalni LED televizori ne mogu da postignu ovakvu fuziju audio i video sadržaja, jer kod njih zvuk dolazi iz zvučnika sa donje ili bočnih strana.

Takođe, tehnologija Acoustic Surface omogućava sinhronizaciju slike i zvuka iz svih uglova, čak i ukoliko je gledalac sasvim sa strane. Uz izuzetno širok ugao gledanja koji odlikuje OLED ekrane, A1 televizori pružaju neuporedivo vizuelno i audio iskustvo bez obzira na ugao gledanja.

Jedinstveni dizajn

Zahvaljujući pomenutoj tehnologiji Acoustic Surface, A1 televizorima nije potrebno ozvučenje na bočnim stranama ili odozdo, pa su napravljeni bez vidljivog stalka ili zvučnika, sa ciljem da ništa ne odvlači pažnju od spektakularne slike. Rezultat je jedinstveni oblik uređaja, sa stalkom koji sakriva moćni niskotonac i sistemom za uređenje kablova koji može biti sklopljen uz površinu televizora pri montiranju na zid.

Neuporedivi kontrast i jasnoća

Novi BRAVIA A1 OLED 4K HDR televizori podržavaju HDR (High Dynamic Range) standard koji reprodukuje dramatičan kontrast sa bogatim, briljantnim bojama. Unapređeni Sony 4K HDR procesor X1 Extreme dodatno poboljšava preciznost prikaza boja, kontrast i jasnoću, i pruža podršku za standarde HDR10, HLG[1], i Dolby Vision[2] koji omogućavaju uživanje u sve većem broju dostupnih HDR sadržaja. Takođe, moćni 4K HDR procesor X1 Extreme podiže kvalitet ne-HDR sadržaja na nivo blizak 4K HDR standardu, uz pomoć HDR tehnologije remasterovanja zasnovane na objektu, koja može da detektuje, analizira i optimizuje svaki objekat na slici sa ciljem prilagođavanja kontrasta u celosti.

Spoj jedinstvenih Sony tehnologija pruža unapređeno HDR iskustvo sa većom jasnoćom i širim opsegom boja i kontrasta. TRILUMINOS ekran mapira boje za širu paletu, Super Bit Mapping 4K HDR tehnologija kreira glatku, prirodnu sliku bez efekta posterizacije, dvostruka obrada baze podataka umanjuje šum na ekranu istovremeno povećavajući jasnoću, dok tehnologija Motionflow redukuje artefakte pokreta za glatku i prirodnu reprodukciju kretnji. Sve ove tehnologije doprinose realističnijem prikazu sa suptilnim nijansiranjem i dubinama boje, kao i upečatljivoj osvetljenosti i bogatim tonovima crne.

Pokrenut Android sistemom

BRAVIA A1 OLED 4K HDR televizore pokreće Android TV operativni sistem koji donosi filmove, serije i na hiljade aplikacija, olakšavajući uživanje u televizijskom programu, gejmingu ili preuzimanje sadržaja. Servisi poput Google Play, Netflix, Amazon Video, YouTube i drugih donose hit televizijske programe i filmske klasike po ukusu svih korisnika.

BRAVIA A1 OLED 4K HDR televizori: modeli i cene

KD-65A1, klasa 65” (dijagonala od 64,5 inča), oko 700.000 RSD

KD-55A1, klasa 55” (dijagonala od 54,6 inča), oko 500.000 RSD

Televizori će biti dostupni za porudžbinu u maju 2017. kod izabranih dilera, a u ponudi u prodavnicama će biti od juna 2017. godine.