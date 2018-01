Sony najavljuje novu seriju OLED i LCD 4K HDR televizora

Kompanija Sony najavila je novu i proširenu seriju 4K HDR televizora dizajniranih da pruže poboljšan kontrast, boju i jasnoću. Reč je o serijama AF8 i XF90, koje su najnoviji izbor za uživanje u unapređenom 4K HDR kvalitetu slike.

U 2017. godini, kompanija Sony predstavila je novi 4K HDR OLED televizor pod imenom BRAVIA koji nudi kupcima još više premium mogućnosti prilikom kupovine televizora. Seriju BRAVIA OLED A1 su izuzetno dobro prihvatili kupci i kritičari zahvaljujući njenom inovativnom One Slate dizajnu, koji objedinjuje izuzetan kvalitet slike postignut zahvaljujući OLED ekranu i okružujući zvuk koji dolazi direktno iz samog ekrana pomoću Acoustic Surface™ tehnologije. Sada, na bazi tih inovacija, kompanija Sony proširuje asortiman BRAVIA OLED televizora kako bi ponudila najsavremenije premium OLED televizore široj publici. Nova serija AF8 nasledila je jedinstven Sony 4K HDR procesor za sliku X1™ Extreme i tehnologiju Acoustic Surface u cilju pružanja ne samo visokog vizuelnog kvaliteta već i impresivnog zvuka.

Kao OLED TV, serija AF8 daje neverovatno detaljnu sliku sa dubokom crnom bojom, bogatim i realističnim bojama i izuzetno širokim uglom gledanja. Stručno znanje kompanije Sony u oblasti obrade slike, sakupljano više od pola veka, omogućava preciznu kontrolu 8 miliona OLED piksela da bi se dobila zapanjujuća 4K HDR slika bez premca, dok tehnologija Acoustic Surface omogućava da zvuk dolazi iz ekrana, što stvara doživljaj zabave uz samo prelepu sliku u vidokrugu, zahvaljujući revolucionarnom konceptu One Slate, kojim se izbegavaju svi vidljivi zvučnici. Zahvaljujući novom dizajnu koji omogućava minimalno zauzimanje površine, televizor AF8 može lako da se postavi gotovo svuda.

U isto vreme, Sony je proširio asortiman televizora sa LCD ekranom da bi zadovoljio sve veću tražnju kupaca za raznovrsnijim izborom premium 4K HDR televizora sa velikim ekranom. Nova serija XF90, opremljena procesorom X1 Extreme, biće dostupna sa veličinama ekrana od 75”, 65”, 55” i 49”.

Kako se veličina ekrana povećava, tako postaje lakše da se primeti zamućenost pokreta, naročito u brzim scenama. Serija XF90 rešava taj problem pomoću nove tehnologije, X-Motion Clarity™, da bi slike brze akcije stalno bile glatke i jasne. Tehnologija X-Motion Clarity koristi ekskluzivni Sony algoritam za direktno lokalno zatamnjenje LED panela u cilju kontrolisanja osvetljenja i optimizacije njegovog trajanja. Stoga su slike jasne i glatke, praktično bez ikakvog gubitka osvetljenosti.

Da bi podigao zvuk na viši nivo, dizajn serije XF90 savršeno se uklapa sa novim Sony Dolby Atmos™ kompatibilnim soundbar zvučnikom HT-XF9000. Kombinacija serije XF90 i HT-XF9000 sound bar zvučnika pruža pravi doživljaj bioskopa u kući.

I serija AF8 i serija XF90 će podržavati Dolby Vision™, HDR format iz kompanije Dolby Laboratories. On pruža još dublji, atraktivniji bioskopski doživljaj pomoću upadljivih svetlijih zona, dubljih tamnih zona i živih boja.

Kako bi pružio unapređeno korisničko iskustvo, Sony TV Android 2018 takođe radi sa pametnim zvučnicima kao što su Amazon Echo (samo u Velikoj Britaniji), Google Home (samo u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj) i najnoviji Sony LF-S50G pametni zvučnik (samo u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj) koji korisnicima omogućava bežično upravljanje televizorom.

Osim toga, Sony Evropa najavio je serije XF85 i XF80 4K HDR, koje će takođe biti dostupne u 2018. godini.

Novi modeli Sony televizora i glavne karakteristike:

Serija AF8 (modeli 65” i 55”) 4K HDR OLED TV

Ima OLED ekran. Osam miliona samoosvetljujućih piksela pruža znatno bogatiji vizuelni doživljaj sa dosad neviđenom crnom, autentičnim bojama i širokim uglom gledanja.

Ima 4K HDR procesor X1 Extreme koji pruža vrhunski 4K HDR vizuelni doživljaj tako što objedinjuje tri tehnologije: Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping™ 4K HDR i Dual database processing.

Ima tehnologiju Acoustic Surface: rezonuje ceo ekran, iz kog direktno izlazi odličan zvuk. To omogućava savršeno objedinjenje slike i zvuka koje ne mogu da pruže konvencionalni televizori.

Ima živu, pojačanu boju pomoću displeja TRILUMINOS™, koji je dodatno poboljšan radi preciznosti boja.

Koristi 4K X-Reality™ PRO u cilju pružanja zadivljujuće detaljnosti pomoću jedinstvenog Sony algoritma baze podataka za stvaranje stvarnosti za bilo koji sadržaj, poput emitovanja TV programa, DVD-a, Blu-ray diska, internet videa i digitalnih fotografija.

Minimalistički dizajn: serija AF8 ima čist, minimalistički dizajn koji vas usredsređuje na ono što je bitno – sliku. Zahvaljujući novom dizajnu sa minimalnim postoljem, AF8 se lako postavlja gotovo svuda.

Android TV vam omogućava da istražujete svet filmova, muzike, fotografija, igara, pretrage, aplikacija i drugog. Funkcija pretrage glasom omogućava vam da pronađete sadržaj, postavite pitanja i komandujete svojim televizorom. Pomoću ugrađenog Chromecast™ uređaja, sadržaj sa svog pametnog telefona ili tableta možete lako da pošaljete televizoru. Pristupom servisu Google Play™ možete da uživate u svojim omiljenim filmovima, TV emisijama i igricama na svom televizoru[iii].

HDR kompatibilna za prijem i obradu novog video standarda signala sa većom osvetljenošću, većim kontrastom i življim bojama preko internet video servisa i HDMI. Podržava HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) formate i Dolby Vision™.

Serija XF90 (modeli 75”, 65”, 55” i 49”) 4K HDR TV

Ima 4K HDR procesor X1 Extreme koji pruža vrhunski 4K HDR vizuelni doživljaj tako što objedinjuje tri tehnologije: Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping™ 4K HDR i Dual database processing.

X-tended Dynamic Range PRO. Poboljšava HDR i ne-HDR sadržaj preciznim pojačavanjem i smanjenjem nivoa pozadinskog osvetljenja za svaku zonu ekrana pomoću jedinstvene tehnologije pozadinskog osvetljenja. (6 puta XDR kontrast)

X-Motion Clarity™. Ova nova tehnologija omogućava da slike brze akcije budu glatke i jasne. Pokretne slike se precizno kontrolišu da bi se smanjilo zamućenje. Čak i tokom brzih scena, slike ostaju verne i podjednako osvetljene.

Ima živu, pojačanu boju pomoću displeja TRILUMINOS™, koji je dodatno poboljšan radi preciznosti boja.

Koristi 4K X-Reality™ PRO u cilju pružanja zadivljujuće detaljnosti pomoću jedinstvenog Sony algoritma baze podataka za stvaranje stvarnosti za bilo koji sadržaj, poput emitovanja TV programa, DVD-a, Blu-ray diska, internet videa i digitalnih fotografija.

Android TV vam omogućava da istražujete svet filmova, muzike, fotografija, igara, pretrage, aplikacija i drugog. Funkcija pretrage glasom omogućava vam da pronađete sadržaj, postavite pitanja i komandujete svojim televizorom. Pomoću ugrađenog Chromecast™ uređaja, sadržaj sa svog pametnog telefona ili tableta možete lako da pošaljete televizoru. Pristupom servisu Google Play™ možete da uživate u svojim omiljenim filmovima, TV emisijama i igricama na svom televizoru[vi].

Dizajnirana da se savršeno uklopi sa HT-XF9000 soundbar zvučnikom i da se izuzetne slike dopune okružujućim, snažnim zvukom.

HDR kompatibilna za prijem i obradu novog video standarda signala sa većom osvetljenošću, većim kontrastom i življim bojama preko internet video servisa i HDMI. Podržava HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) formate i Dolby Vision™.[vii]

Serija XF85 (modeli 85”, 75”, 65”, 55”, 49” i 43”) 4K HDR TV

Ima 4K HDR procesor X1™ koji reprodukuje više dubine, tekstura i prirodnih boja pomoću tehnologije Object-based HDR remaster i Super Bit Mapping™ 4K HDR.

Ima živu, pojačanu boju pomoću displeja TRILUMINOS™, koji je dodatno poboljšan radi preciznosti boja.

Koristi 4K X-Reality™ PRO u cilju pružanja zadivljujuće detaljnosti pomoću jedinstvenog Sony algoritma baze podataka za stvaranje stvarnosti za bilo koji sadržaj, poput emitovanja TV programa, DVD-a, Blu-ray diska, internet videa i digitalnih fotografija.

Android TV vam omogućava da istražujete svet filmova, muzike, fotografija, igara, pretrage, aplikacija i drugog. Funkcija pretrage glasom omogućava vam da pronađete sadržaj, postavite pitanja i komandujete svojim televizorom. Pomoću ugrađenog Chromecast™ uređaja, sadržaj sa svog pametnog telefona ili tableta možete lako da pošaljete televizoru. Pristupom servisu Google Play™ možete da uživate u svojim omiljenim filmovima, TV emisijama i igricama na svom televizoru[viii].

Ultratanki dizajn sa uskim aluminijumskim okvirom i uredno organizovanim kablovima za postavljanje na površinu stola.

HDR kompatibilna za prijem i obradu novog video standarda signala sa većom osvetljenošću, većim kontrastom i življim bojama preko internet video servisa i HDMI.

Serija XF80 (modeli 55”, 49” i 43”) 4K HDR TV

Koristi 4K X-Reality™ PRO u cilju pružanja zadivljujuće detaljnosti pomoću jedinstvenog Sony algoritma baze podataka za stvaranje stvarnosti za bilo koji sadržaj, poput emitovanja TV programa, DVD-a, Blu-ray diska, internet videa i digitalnih fotografija.

Ima živu, pojačanu boju pomoću displeja TRILUMINOS™, koji je dodatno poboljšan radi preciznosti boja.

Ultratanki dizajn sa uskim aluminijumskim okvirom i uredno organizovanim kablovima za postavljanje na površinu stola.

Android TV vam omogućava da istražujete svet filmova, muzike, fotografija, igara, pretrage, aplikacija i drugog. Funkcija pretrage glasom omogućava vam da pronađete sadržaj, postavite pitanja i komandujete svojim televizorom. Pomoću ugrađenog Chromecast™ uređaja, sadržaj sa svog pametnog telefona ili tableta možete lako da pošaljete televizoru. Pristupom servisu Google Play™ možete da uživate u svojim omiljenim filmovima, TV emisijama i igricama na svom televizoru[ix].

HDR kompatibilna za prijem i obradu novog video standarda signala sa većom osvetljenošću, većim kontrastom i življim bojama preko internet video servisa i HDMI.