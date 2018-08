Sony televizori MASTER serije AF9 OLED i ZF9 LCD 4K HDR

Sony Europe je objavio informacije o cenama i raspoloživosti televizora MASTER serije. I AF9 OLED i ZF9 LCD nude kvalitet slike bez premca zahvaljujući korišćenju više zaštićenih tehnologija i rešenja, pre svega procesorom slike X1™ Ultimate sledeće generacije.

MASTER serija je naziv koji Sony daje isključivo modelima televizora sa najboljim kvalitetom slike. Cilj kompanije Sony je da proizvede televizor koji je u stanju da prikazuje slike koje verno i u potpunosti prenose ono što je autor sadržaja želeo i MASTER serija pruža kvalitet slike koji se približava kvalitetu profesionalnog monitora u filmskom studiju.

Modeli i serije AF9 i ZF9 MASTER sadrže novi procesor slike X1 Ultimate sledeće generacije. Procesor slike X1 Ultimate može inteligentno da detektuje i analizira svaki predmet na slici preko nove Super rezoluciju baziranu na objektima za izuzetnu preciznost i detalje. Takođe, HDR remaster baziran na objektima je posebno unapređen i sada omogućava da se svaki predmet pojedinačno remasterira da bi se postigli bolja dubina, precizna tekstura i generalno realističnija slika.

Sa Sony Pictures Entertainment, od pravljenja moda slike koji ispunjava kriterijume filmskih stvaralaca 2000. godine do nedavne standardizacije HDR i njihovog uvođenja u stvaranje filmova. Za MASTER seriju, u saradnji sa kompanijom Netflix, Sony je uveo Netflix calibrated režim. Ova jedinstvena karakteristika je posebno razvijena kako bi se kod televizora postigao isti kvalitet slike kao kod studijskog evaluacionog mastera u cilju očuvanja kreativne vizije i namere umetnika. Klikom na jednostavne postavke u meniju, Netflix calibrated režim verno reprodukuje vizuelni sadržaj kojim se pomaže da priča oživi, a ljubitelji zabave sada mogu da uživaju u ovom iskustvu kada gledaju svoje omiljene TV serije, filmove, dokumentarce i još mnogo toga na Netflix platformi.

Pored toga, MASTER serija je spremna za CalMAN®, napredni softver kompanije Portrait Display koji se koristi za kalibraciju displeja. CalMAN masovno koriste profesionalci kao alat kojim se obezbeđuje kontrola kvaliteta u pogledu strogih zahteva autora sadržaja vezano za emitovanje, produkciju i post-produkciju. CalMAN eliminiše probleme u očuvanju kvaliteta slike tokom celog životnog veka televizora.

I serija AF9 i serija ZF9 baziraju se na operativnom sistemu Android TV™, koji vam omogućava da istražite svet filmova, muzike, fotografija, igrica, pretrage, aplikacija i još puno toga. Pretraga glasom u velikoj meri olakšava pronalaženje sadržaja, postavljanje pitanja i upravljanje televizorom. Sa ugrađenim Chromecast™ linijom digitalnih plejera lako možete da pošaljete sadržaje sa svog pametnog telefona ili tableta na televizor, dok vam pristup Google Play™ platformi omogućava da uživate u svojim omiljenim filmovima, televizijskim serijama i igricama na televizoru.

Sony televizori serije MASTER AF9 OLED i ZF9 LCD sada mogu da se unapred poruče, a dostava se očekuje od sredine septembra. U Evropi cena modela AF9 OLED od 55’’ i ZF9 LCD od 65’’ iznosiće približno 3.050 evra, model AF9 OLED od 65’’ koštaće oko 4.065 evra, dok će cena modela ZF9 LCD od 75’’ iznositi približno 5.085 evra. Za dodatne informacije posetite Sony veb-sajt.

MASTER serija AF9 (modeli od 55” i 65”) 4K HDR OLED TV

Poseduje OLED kao displej uređaj sa pojačivačem kontrasta piksela. Osam miliona samoosvetljujućih piksela i originalni Sony panel kontroler za OLED donose značajno obogaćen vizuelni doživljaj sa neprikosnovenom crnom, autentičnom bojom, kao i širokim uglom gledanja.

Poseduje procesor slike X1™ Ultimate koji pruža vrhunski 4K HDR doživljaj gledanja zahvaljujući sledećim tehnologijama: Super rezoluciji baziranoj na objektima, HDR remaster baziran na objektima, Super Bit Mapping™ 4K HDR i dualnu obradu baze podataka.

Acoustic Surface Audio+™ stvara bogato zvučno polje koje realizuju tri pokretača i dva sabvufera koji se nalaze sa bočnih strana, što u velikoj meri unapređuje doživljaj gledanja.

Sadrži Netflix calibrated režim koji viziju stvaraoca donosi direktno u televizor.

Podržava CalMAN kalibraciju na profesionalnom nivou.

Odlikuju ga žive, pojačane boje sa TRILUMINOS™ displejom, koji je dodatno unapređen u cilju postizanja preciznosti boja.

Android TV™ vam omogućava da istražite svet filmova, muzike, fotografija, igrica, pretrage, aplikacija i još puno toga. Pretraga glasom za pronalaženje sadržaja, postavljanje pitanja i upravljanje televizorom. Sa ugrađenom Chromecast™ linijom plejera lako možete da pošaljete sadržaje sa svog pametnog telefona ili tableta na televizor. Sa pristupom Google Play™ platformi možete da uživate u svojim omiljenim filmovima, televizijskim serijama i igricama na televizoru.

Meko stilizovani minimalizam: ekran sa single slate dizajnom kojeg samo postolje pridržava sa zadnje strane

Podržani formati HDR: HDR10, Dolby Vision™, HLG.

MASTER serija ZF9 (modeli od 65’’ i 75’’) 4K HDR LCD TV

Poseduje procesor slike X1™ Ultimate koji pruža vrhunski 4K HDR doživljaj gledanja zahvaljujući sledećim tehnologijama: Super rezoluciji baziranoj na objektima, HDR remaster baziran na objektima, Super Bit Mapping™ 4K HDR i dualnu obradu baze podataka..

Poseduje X-Wide Angle koji svodi na najmanju moguću meru promenu boje kada se gleda sa strane. Gledajte verno prikazane nijanse i tonove odakle god gledali TV.

Poseduje kompletno LED pozadinsko osvetljenje kojim se postiže ultra-high kontrast.

X-Motion Clarity™ omogućava da brzi pokreti budu jasni i glatki. Pokretne slike se precizno kontrolišu kako bi se zamućenost svela na najmanju moguću meru. Čak i tokom brzih scena, slike ostaju realistične, bez gubitka osvetljenosti.

Sadrži Netflix calibrated režim koji viziju stvaraoca donosi direktno u televizor.

Podržava CalMAN kalibraciju na profesionalnom nivou

Sadrži X-tended Dynamic Range™ PRO u cilju postizanja boljeg kontrasta, precizno balansirajući izlaz svetla na ekranu, zatamnjivanjem nekih delova i pojačavanjem drugih. Tako postiže raspon osvetljenja koji je tri puta veći od raspona konvencionalnih televizora sa pozadinskim LED osvetljenjem i podiže sve izvore do nivoa kvaliteta sličnog HDR sa većim rasponom osvetljenja.

Odlikuju ga žive, pojačane boje sa displejom TRILUMINOS™, koje su dodatno poboljšane radi postizanja njihove preciznosti.

Operativni sistem Android TV vam omogućava da istražujete svet filmova, muzike, fotografija, igara, pretrage, aplikacija i drugog. Funkcija pretrage glasom omogućava vam da pronađete sadržaj, postavite pitanja i komandujete svojim televizorom. Pomoću ugrađene ChromecastTM linije plejera, sadržaj sa svog pametnog telefona ili tableta možete lako da pošaljete televizoru. Pristupom Google Play™ platformi možete da na televizoru uživate u svojim omiljenim filmovima, TV emisijama i igricama.

Uredno organizovani kablovi za postavljanje na površini stola.

Podržani HDR formati: HDR10, Dolby Vision™, HLG.