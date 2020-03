Televizija u doba Korona virusa

Ovih dana ćete nesumnjivo nailaziti na mnogobrojne savete kako da provedete vreme dok ste kod kuće. Neki će iskoristiti priliku da se bolje upoznaju sa članovima familije. Neki će se konačno posvetiti čitanju ruskih klasika koje stalno odlažu. Neki će izučiti zanat, neki upisati onlajn kurs, a neki početi da sviraju instrument koji su oduvek želeli. Za ostale, koji čine ogromnu većinu nas, neće se mnogo toga promeniti, jer će (kao i do sada) slobodno vreme provoditi ispred televizijskih ekrana. Jedina razlika je u tome što to više niko neće zamerati, naprotiv.

U mnoštvu televizijskih, online i streaming ponuda biće teško opredeliti se šta da gledamo, čak i sa viškom vremena koje ćemo imati. Da bismo se adekvatno pripremili za predstojeće dane, nedelje i mesece, potrebna su nam dva preduslova:

Prvi je da imamo kvalitetan televizor, jer ništa nam ne vrede ni najveća umetnička dela ako ćemo da ih posmatramo na nekoj staroj „kocki“ koja čas treperi, čas pišti, neretko gubi signal, malo jače sija na ćoškovima, a i ne rade baš sve boje stalno. Drugi je da unapred napravimo plan šta ćemo i kada da gledamo, jer svako vreme brzo prođe, koliko god da ga imate. Dobra organizacija je ključ svakog doba, ma koliko redovno ili vanredno bilo!

Što se prvog preduslova tiče, naša preporuka su OLED modeli kompanije LG koji, osim vrhunskog kvaliteta slike, omogućuju i druge praktične pogodnosti za one kojima će dosadašnji hobi postati svakodnevica. Iako je kvalitet slike veoma važan, bitno je znati da je gledanje ovih modela televizora bezbedno za oči, bez obzira na to da li ste „bindžovali" neku seriju i celu noć proveli ispred TV-a.

Što se drugog tiče, mi vam nećemo kopirati liste sa IMDB, Rotten Tomatos i drugih sajtova koji već imaju gomilu lista koje je svaki pravi ljubitelj filmova i serija vervotno pogledao više puta. Zato predlažemo da se žanrovski izmestite, maštom zaplovite ka dalekom istoku kroz i proširite vidike vizualnog narativa kroz – animaciju. Animirani filmovi i serije su odavno prestali da se vezuju za crtaće i često mogu da budu ozbiljniji od igranih sadržaja. Sledi lista sa, po našem mišljenju, najboljih ostvarenja koje vredi pogledati.

Naučno-fantastika i dalje drži primat u ovom žanru. Ostvarenja kao što su „Ghost in the Shell“, „Cowboy Beboop“, „Akira“, „Evangelion“, „Apple Seed“ i „Animatrix“ prednjače i čine odličnu bazu za dalje istraživanje žanra. Iznenadićete se koliko su neka dela pravljena pre 15-20 godina „pogodila“ današnje vreme.

Za ljubitelje fantazije nezaobilazna su maštovita ostvarenja poput „Paprika“, koja koristi celu paletu boja, ali i nezaboravna dela Hajao Mijazakija „Spirited away“ i „Howl’s Moving Castle“.

Za one koji više vole američki pristup storytellinga, a još i drame koje su sakrivene iza komedije, „Bojack Horsman“ je obavezan. Verovatno ni u igranim filmovima i serijama nije toliko dobro opisana kriza identiteta i problem egzistencijalizma. Ovde ćemo dodati i „Rick and Morty“, koji je počeo kao parodija na „povratak u budućnost“, a gde je završio, to vam ostavljamo da otkrijete sami.

Za prave „bindžere“ topla preporuka je serija „Monster“ koja nudi pregršt moralnih dilema u svakoj epizodi, uz stalno podsećanje da je moral samo splet opravdanja i okolnosti koje kreiraju ljudi, a ne zadatih vrednosti koje važe i van društva. Ako vam se to dopadne, onda obavezno pogledajte i „Psycho Pass“ koji ulazi u dubinu ljudske prirode, ali dobro i zlo posmatra kao predodređene kategorije, pre nego izbor pojedinca.

Ako ste se u prethodnim godinama zasitili superheroja (a ko nije?), onda je idealno vreme da pogledate urnebesnog „One punch man“-a. Ovom heroju je najveći neprijatelj dosada, jer sve negativce, ma koliko moćni bili, ubija samo jednim udarcem.

