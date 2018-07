Testlab potvrdio: Nema burn in efekta kod Samsung QLED televizora

Samsung QLED televizori nemaju neželjene vizuelne efekte, zaključak je priznatog nemačkog Video tehnološkog magazina. U saradnji s connect Testlabom, globalnom tehnološkom laboratorijom, potvrđeno je da je cela serija Samsung QLED televizora (2018) bez burn-in efekta (zamrzavanja slike), odnosno bez pojave dvostruke slike i afterglow problema. Time je još jednom potvrđena pozicija QLED TV-a kao jednog od najatraktivnijih i najizdržljivijih ekrana na današnjem tržištu.

Tehnološke specifikacije za TV ekrane postaju sve zahtevnije pojavom tehnologija poput High Dynamic Range (HDR), a rizik od neželjenih burn-in problema je od posebne važnosti za kupce koji zahtevaju premium kvalitet. Kako bi saznali jesu li ekrani u skladu sa zahtevima i željenim karakteristikama, TV stručnjaci nemačkog magazina video i tehnološke laboratorije connect Testlab sproveli su testiranje temeljeno na međunarodnoj normi za merenje, čiji je fokus na kvalitet HDR sadržaja QLED televizora, poznatog pod nazivom Information Display Measurements.

Samsungovi QLED televizori prošli su testiranje i dobili sertifikat koji dokazuje da nemaju neželjenih vizuelnih efekata, kao što su burn-in i afterglow problemi. Prilikom testa izdržljivosti koji je trajao čak 72 sata, stručnjaci su sproveli razna merenja na Samsung QLED televizorima kako bi, između ostalog, proverili i burn-in efekte koje mogu prouzrokovati statični elementi slike. Ovi efekti poznati su još pod nazivima „memory effect“, „ghosting“, „trajno zadržavanje slike“, „spaljeni ekran“ ili „sagorevanje”, a osetno utiču na kvalitet slike.

Kod pojedinih ekrana, nepoželjan obris pojavljuje se već nakon minuta korišćenja televizora ako se na ekranu prikazuju statički elementi pri visokim sjaju, te su zbog toga televizori u ovom testu na duži period prikazivali izrazito crna i svetla bela polja.

Stručnjaci koji su sprovodili test dodali su na testiranu sliku varijabilne elemente teksta i treptajući beli okvir, kako bi automatski otkrili smetnje koje su uobičajene za moderne HDR televizore. Na taj način stvoreni su uslovi slični onima u video igrama HDR kvaliteta. Osim standardne analize, stručnjaci su koristili i tamne sive slike u vrednostima svetla od 10 cd/m2 – što pokazuje da li su tamniji pikseli posvetleli. Sprovedena testiranja su pokazala da Samsung QLED televizori nisu podlegli ovim rigoroznim testovima. Dakle, televizori bi teoretski mogli ostati trajno uključeni bez slikovnih elemenata poput mrežnih logotipa koji ostavljaju burn-in efekt ili afterglow.

Uzevši u obzir da kvalitet TV ekrana može biti jako oštećen burn-in ili afterglow efektom, pogotovo nakon emitovanja kvalitetne HDR slike u ekstremnim svetlosnim vrednostima, Samsung QLED televizori su najbolji izbor među modernim televizorima za sve one koji žele uložiti u proizvod visokog kvaliteta, koji garantuje snažne vizuelne mogućnosti bez potencijalnih nepoželjnih vizuelnih efekata ili trajnih oštećenja.

„Svako ko je posebno osetljiv na takozvanu pojavu dvostruke slike i želi dugogodišnju sigurnost, biće siguran sa LCD ili QLED ekranima“, zaključuju stručnjaci koji su sproveli testiranje.